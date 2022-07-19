Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

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ТОП-3 ошибки в подготовке к экзаменам

1. Подготовка по тестам

Ты долго провешиваешь разные варианты и удивляешься, почему баллы не меняются.

Конечно, они не изменятся, потому что кроме ощущения демотивации никаких новых знаний у вас не появляется. То есть, ты тратишь время впустую.

Заучивание теории без понимания

Это ситуация, когда ты учишь списком и зубришь термины без понимания, как и где они используются. Любую теорию необходимо учить с применением практики и интервальным повторением.

3. Не соблюдение условий экзамена

— Не решаешь варианты на время

— Используешь телефон во время учебы и решения

— Не тренируешься заполнять бланки

Создавайте условия реального экзамена и следуйте им, чтобы на ЕГЭ не было неожиданностей