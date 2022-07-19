Этапы сдачи ОГЭ 2022

Досрочный этап: с 21.04.2022 по 17.05.2022
Основной этап: с 20.05.2022 по 15.06.2022
Дополнительный этап: с 5.09.2022 по 15.09.2022
21.04.2022 — математика
25.04.2022 — русский язык
28.04.2022 — информатика, обществознание, химия и литература
4.05.2022 — история, биология, физика, география и иностранные языки
Резервные дни:
11.05.2022 — математика
12.05.2022 — история, биология, физика, география и иностранные языки
13.05.2022 — информатика, обществознание, химия и литература
16.05.2022 — русский язык
17.05.2022 — по всем учебным предметам
20.05.2022 — иностранные языки
21.05.2022 — иностранные языки
24.05.2022 — математика
27.05.2022 — обществознание
1.06.2022 — история, физика, биология и химия
7.06.2022 — биология, информатика, география и химия
10.06.2022 — литература, физика, информатика и география
15.06.2022 — русский язык
5 сентября — математика
8 сентября — русский язык
12 сентября — история, биология, физика и география
15 сентября — обществознание, химия, информатика, литература и иностранные языки
Резервные дни основного этапа ОГЭ 2022:
27 июня — по всем учебным предметам (кроме русского языка и математика)
28 июня — русский язык
29 июня — по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики)
30 июня — математика
1 июля — по всем учебным предметам
2 июля — по всем учебным предметам