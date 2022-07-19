Этапы сдачи ОГЭ 2022

Досрочный этап: с 21.04.2022 по 17.05.2022

Основной этап: с 20.05.2022 по 15.06.2022

Дополнительный этап: с 5.09.2022 по 15.09.2022

Досрочный этап:

21.04.2022 — математика

25.04.2022 — русский язык

28.04.2022 — информатика, обществознание, химия и литература

4.05.2022 — история, биология, физика, география и иностранные языки

Резервные дни:

11.05.2022 — математика

12.05.2022 — история, биология, физика, география и иностранные языки

13.05.2022 — информатика, обществознание, химия и литература

16.05.2022 — русский язык

17.05.2022 — по всем учебным предметам

Основной этап ОГЭ 2022:

20.05.2022 — иностранные языки

21.05.2022 — иностранные языки

24.05.2022 — математика

27.05.2022 — обществознание

1.06.2022 — история, физика, биология и химия

7.06.2022 — биология, информатика, география и химия

10.06.2022 — литература, физика, информатика и география

15.06.2022 — русский язык

Дополнительный период ОГЭ 2022:

5 сентября — математика

8 сентября — русский язык

12 сентября — история, биология, физика и география

15 сентября — обществознание, химия, информатика, литература и иностранные языки

Резервные дни основного этапа ОГЭ 2022:

27 июня — по всем учебным предметам (кроме русского языка и математика)

28 июня — русский язык

29 июня — по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики)

30 июня — математика

1 июля — по всем учебным предметам

2 июля — по всем учебным предметам