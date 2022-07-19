5 страхов, с которыми может столкнуться ученик перед экзаменом

Необъяснимое и страшное ощущение, что все сдадут, а ты — нет

Даже интенсивная подготовка иногда не способна устранить этот страх, ведь она может оказаться недостаточной или «что-то может пойти не так»

Единственное решение — не сравнивать себя с другими.

5. Не успею подготовиться ко всем вопросам

Материала так много, что не знаешь за что взяться и как структурировать свою подготовку. Этот страх больше проявляется у тех, кто начинает готовиться самостоятельно в самый последний момент

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