Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

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Результаты ЕГЭ 2021: почему экзамены усложняют?

ЕГЭ должно соответствовать стандартам школьного образования и меняется вслед за ними. В 2022 году школу будут заканчивать ученики, которые с первого класса учились по современным стандартам — соответственно и экзамен изменится.

Задания ЕГЭ должны ранжировать учеников и показывать реальный уровень знаний и навыков, поэтому слишком сложные по статистике задания упрощают, а простые усложняют. В итоге мы получаем около 50 баллов в среднем по стране.

Претерпевают изменения и минимальные баллы экзамена, которые повысили, в среднем на 3 балла, в этом году. Отдельную сложность представляет процесс поступления в вуз — момент подачи документов, ожидания конкурсных списков и зачисления.