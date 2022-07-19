Результаты ЕГЭ 2021: почему экзамены усложняют?

ЕГЭ должно соответствовать стандартам школьного образования и меняется вслед за ними. В 2022 году школу будут заканчивать ученики, которые с первого класса учились по современным стандартам — соответственно и экзамен изменится.

Задания ЕГЭ должны ранжировать учеников и показывать реальный уровень знаний и навыков, поэтому слишком сложные по статистике задания упрощают, а простые усложняют. В итоге мы получаем около 50 баллов в среднем по стране.

Претерпевают изменения и минимальные баллы экзамена, которые повысили, в среднем на 3 балла, в этом году. Отдельную сложность представляет процесс поступления в вуз — момент подачи документов, ожидания конкурсных списков и зачисления.