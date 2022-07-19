Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

Родитель
Про подготовку
Эффективная подготовка
Интервью со 100-балльником Семейное образование или домашнее обучение? Почему экзамены усложняют Контрольная закупка сборников Почему ребенок боится экзамена Топ-3 ошибки при подготовке Как убедиться в том, что учиться необходимо
Все о ЕГЭ
Что важно знать об итоговом сочинении У ребенка проблемы с математикой. Что делать? Индивидуальный план подготовки Расписание ЕГЭ 2022 Стоит ли готовиться к ЕГЭ в 10 классе
Эффективная подготовка
Расписание ЕГЭ 2022 Индивидуальный план подготовки Топ-3 ошибки при подготовке Олимпиады: идти или не идти? Эффективная подготовка Контрольная закупка сборников Как побороть страхи перед ЕГЭ
Все о ОГЭ
Расписание ОГЭ 2022 Итоговое собеседование

Контрольная закупка: как проверить актуальность сборника по подготовке к ЕГЭ

1. Вариантов мало — заданий много

Подготовка к ЕГЭ—многоуровневый процесс, так как экзамен включает в себя задания из школьной программы с 5-11 класс.

Очевидно, что в 30 вариантах невозможно уместить весь материал средней и старшей школы

А ты знал, что в ЕГЭ по Истории нужно знать примерно 500 исторических дат?

Так, например, чтобы сдать ЕГЭ по литературе нужно быть знакомым с содержанием четко регламентированного списка произведений, которые зафиксированы в кодификаторе.

Поэтому далеко не факт, что в сборнике на 20, 30 и даже 50 вариантов по подготовке к ЕГЭ по истории встретятся все 500 дат, а в сборнике по литературе можно будет найти абсолютно все произведения из кодификатора.

2. Нелогичная последовательность </О

Некоторые вещи логично изучать друг за другом. Не просто так существует утверждённая школьная программа со строгой последовательностью тем. Например, бесполезно учить электродинамику, если ты рока не разобрался с базовой механикой.

Темы в любом предмете взаимосвязаны и существует регламентированная последовательность. Такой подход позволяет усваивать материал последовательно.

3. Не все сборники по подготовке к ЕГЭ «плохие»

Их делают разные люди, разные компании и проходят они разные проверки. Очевидно, что сборники сегодня являются важнейшей составляющей при подготовке школьников к сдаче ЕГЭ. Но сборник — тренажёр, который может быть полезен на последних этапах подготовки, когда отработаны все темы и форматы заданий.

Поэтому не подменяй решение типовых заданий из сборников на качественную подготовку.