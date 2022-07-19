Контрольная закупка: как проверить актуальность сборника по подготовке к ЕГЭ

1. Вариантов мало — заданий много

Подготовка к ЕГЭ—многоуровневый процесс, так как экзамен включает в себя задания из школьной программы с 5-11 класс.

Очевидно, что в 30 вариантах невозможно уместить весь материал средней и старшей школы

А ты знал, что в ЕГЭ по Истории нужно знать примерно 500 исторических дат?

Так, например, чтобы сдать ЕГЭ по литературе нужно быть знакомым с содержанием четко регламентированного списка произведений, которые зафиксированы в кодификаторе.

Поэтому далеко не факт, что в сборнике на 20, 30 и даже 50 вариантов по подготовке к ЕГЭ по истории встретятся все 500 дат, а в сборнике по литературе можно будет найти абсолютно все произведения из кодификатора.