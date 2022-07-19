5 причин, почему ты боишься экзамена

1.Боюсь, что не смогу решить задание

Много готовишься к экзамену, постоянно учишь всевозможные темы, но все равно боишься столкнуться на экзамене с заданием, которое не сможешь решить

2.Обязательно случиться что-то плохое

Без запинки ответишь на любой вопрос по предмету, к которому готовишься, прочёл все учебники даже по диагонали, а в мыслях словно кинолента, упорно вращаются различные возможные во время экзамена ситуации: забуду паспорт, испорчу бланк, выгонят из аудитории.

3.Просплю экзамен

Всегда перед экзаменами или контрольными боишься их проспать

4.Сдам хуже всех

Необъяснимое и страшное ощущение, что все сдадут, а ты — нет

Даже интенсивная подготовка иногда не способна устранить этот страх, ведь она может оказаться недостаточной или «что-то может пойти не так»

Единственное решение — не сравнивать себя с другими.

5.Не успею подготовиться ко всем вопросам

Материала так много, что не знаешь за что взяться и как структурировать свою подготовку. Этот страх больше проявляется у тех, кто начинает готовиться самостоятельно в самый последний момент

А какие страхи перед экзаменами возникают у тебя? Делись с преподавателями в чатике сервиса «Вопрос-ответ» во вкладке «Главная» и мы обязательно тебе поможем!