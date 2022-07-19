Как составить план подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ и сдать на максимум

Половина выпускников 2021 года осталась недовольна своими результатами ЕГЭ. Значит ли это, что им попались слишком сложные варианты? Или настроение было не то? Неизвестно. Зато наверняка ясно, что повысить шанс на свою улыбку в конце учебного года можно, заранее составив план подготовки к ЕГЭ, ОГЭ или ГВЭ. Рассказываем, как сделать это правильно.

Ловите чек-лист по идеальной подготовке:

Поставить реалистичную цель

Изучить критерии ФИПИ и кодификатор

Распишите план подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ по месяцам

Уделите время подготовке с экспертами

Заведите дневник и отслеживайте динамику изменений

А сейчас расскажем подробнее, как составить план подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ и сдать на максимум

Поставьте реалистичную цель

«Хочу сдать на максимум» в качестве цели подготовки не подойдет, слишком абстрактно. Для того, чтобы верно определить конечную точку образовательного маршрута, нужно понять, на каком этапе вы находитесь сейчас.

Если вы заранее определились, зачем вам нужен экзамен, обозначить цель будет легче. Например, вы хотите поступить в вуз и знаете, что для бюджета вам нужно набрать минимум 70 баллов. Значит, они и станут вашей целью.

Изучите критерии ФИПИ и кодификатор

Все самое главное об экзамене и заданиях сказано в кодификаторе и критериях ФИПИ, без чтения которых хорошо сдать ГИА не получится! Так что пренебрегать скучными, но полезными документами не стоит. Прочитав их, вы будете знать, какие ответы будут ожидать экзаменаторы в тех или иных заданиях.

Распишите план подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ по месяцам

Опросы показывают, что больше 70% школьников не хватает времени на подготовку к ГИА. В итоге все приходится в спешке доучивать в последний момент.

Чтобы не чувствовать себя зайцем на охоте, стоит заранее выделить проблемные места. Помогут в этом пробные варианты экзаменов. Распределить подготовку по ним лучше по месяцам.

Идти в хронологическом порядке необязательно. Лучше вообще начать с самого сложного, а уже на весну оставить самые простые темы и задания.

Уделите время подготовке с экспертами

Вот, что при составлении плана подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ советуют преподаватели нашего образовательного центра:

Ольга Шутова, преподаватель математики MAXIMUM Education:

"Мотивируйте себя: математика нужна нам для жизни – я много раз сталкивалась с тем, что люди не могут посчитать что-то на калькуляторе (КАЛЬКУЛЯТОРЕ, КАРЛ!) просто не знают, как ту или иную операцию в него вбить. Математику можно освоить, она четкая и логичная. Наконец, поддержка к экзамену: в математике к ученику практически невозможно прицепиться, если его мнение не совпало с мнением эксперта, ведь ответ либо верный, либо нет."

Анастасия Ревина, преподаватель обществознания MAXIMUM Education:

"Особое внимание стоит обратить на задание с графиком на спрос и предложение (в редакции ЕГЭ-2021 это задание 10) и задания на Конституцию РФ. Необходимо хорошо знать и понимать некоторые аспекты в именно околоточных формулировках."

Алина Косова, преподаватель русского языка MAXIMUM Education:

"Русский язык – обязательный предмет, который сдают все без исключения, поэтому подготовку к ЕГЭ можно смело начинать с 10 класса. Необходимо готовиться по блокам, начиная с тех, что больше проседают:

работа с текстом;

культура речи и различные нормы (морфологические, грамматические, речевые);

пунктуация;

орфография;

сочинение.

Для запоминания большого объема информации рекомендую использовать мнемотехники: ассоциации, орфоэпические стишки, лайфхаки (например, склонение круглых сотен по «правилу нот»: нет двух нот – нет двухсот). Нужно также помнить, что ЕГЭ по русскому языку – очень предсказуемый экзамен. Все темы и правила, которые там встретятся, известны заранее. Для успеха достаточно только не откладывать подготовку."

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Заведите дневник и отслеживайте динамику изменений

Наконец, чтобы лучше видеть свой прогресс, стоит завести специальный дневник. Вести его в формате «месяц-день-описание» необязательно: лучше расчертить месяцы и отмечать, что уже пройдено, что нет, а еще нарисовать графики, на которых можно будет фиксировать улучшение показателей пробников. Чтобы понять, как дела с конкретным заданием, отведите страницу специально под него и создайте полоски с числом попыток. Удачные попытки закрашивайте, а неудачные – зачеркиваете. Так вы наглядно увидите, как продвигаются дела с определенными темами.

Успехов в подготовке!