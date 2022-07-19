Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

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Что важно знать об итоговом сочинении?

1 декабря — основная дала сдачи

Пишем сочинение—рассуждение

Цель: «ЗАЧЁТ»

Время на работу: 3 часа 55 минут

Итоговое сочинение: зачем оно выпускнику?

Проверяет навык аналитического мышления в письменной форме

Итоговое сочинение = допуск к сдаче ЕГЭ

За хорошее сочинение можно получить дополнительные баллы при поступлении в вуз

Итоговое сочинение: формула успеха

Чтобы получить «ЗАЧЁТ» за итоговое сочинение нужно получить его минимум по трём критериям:

К1+К2+ещё один любой критерий = зачёт

Критерии оценивания:

1.Соответствие теме

2.Аргументация своей мысли

3.Композиция и логика рассуждения

4.Качество письменной речи

5.Грамотность

Советы по критериям:

1.Выражая своё мнение по теме, не отклоняйся от него, подкрепи его аргументами

2.Приводи примеры из литературы, но не придумывай героев и названия произведения

3.Строй сочинение так: тезис + аргументы

4.Точно выражай мысли, используя разнообразную лексику и термины

5.На 100 слов не больше 5 ошибок!