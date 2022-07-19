Что важно знать об итоговом сочинении?

1 декабря — основная дала сдачи
Пишем сочинение—рассуждение
Цель: «ЗАЧЁТ»
Время на работу: 3 часа 55 минут
Итоговое сочинение: зачем оно выпускнику?
Проверяет навык аналитического мышления в письменной форме
За хорошее сочинение можно получить дополнительные баллы при поступлении в вуз
Итоговое сочинение: формула успеха
Чтобы получить «ЗАЧЁТ» за итоговое сочинение нужно получить его минимум по трём критериям:
К1+К2+ещё один любой критерий = зачёт
Критерии оценивания:
1.Соответствие теме
2.Аргументация своей мысли
3.Композиция и логика рассуждения
4.Качество письменной речи
5.Грамотность
1.Выражая своё мнение по теме, не отклоняйся от него, подкрепи его аргументами
2.Приводи примеры из литературы, но не придумывай героев и названия произведения
3.Строй сочинение так: тезис + аргументы
4.Точно выражай мысли, используя разнообразную лексику и термины
5.На 100 слов не больше 5 ошибок!