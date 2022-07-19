Органы государственной власти Российской Федерации

Орган государственной власти – это часть государственного аппарата, наделённая государственно-властными полномочиями и осуществляющая свою компетенцию в пределах и в порядке установленных полномочий

В каждом государстве существует множество различных органов власти, но для того чтобы вся власть не была сосредоточена в одних руках и это в свою очередь не привело к установлению тоталитарного государства, европейскими мыслителями была создана система разделения властей.

Разделение властей – политико-правовая теория и практика, согласно которым государственная власть должна быть разделена между независимыми друг от друга (но и в достаточной мере друг друга контролирующими) ветвями: законодательной, исполнительной и судебной.

Структура органов государственной власти Российской Федерации:

Президент РФ – глава Российского государства, занимает высшее место в иерархии государственных органов, обеспечивает стабильность и преемственность механизма государственной власти, осуществляет верховное представительство РФ на международной арене.

По Конституции Президент РФ прямо не относится ни к одной из ветвей власти, обеспечивая их согласованное функционирование.

Президентом РФ может быть лицо:

Гражданин РФ, Не моложе 35 лет, Постоянно проживающий в России не менее 10 лет, Не имеющий судимости.

Законодательная власть в Российской Федерации представлена Федеральным собранием (универсальное название органа законодательной власти – Парламент).

Федеральное собрание – это избираемый двухпалатный парламент Российской Федерации, её постоянно действующий представительный и законодательный орган.

Федеральное собрание состоит из двух палат:

Верхняя палата – Совет Федерации РФ (в нее входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации, т.е. всего 170 членов) Нижняя палата – Государственная Дума РФ (состоит из 450 депутатов, срок полномочий – 5 лет)

Исполнительная власть

Исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет Правительство РФ.

Правительство РФ – это высший исполнительный орган, возглавляющий единую систему исполнительной власти на всей территории России, состоящее из министерств (например, Министерство обороны), служб (например, Федеральная служба безопасности), агентств (например, Федеральное космическое агентство).

Судебная власть

Судебная власть – обусловленный разделением властей вид государственной власти, связанный с осуществлением правосудия посредством конституционного, арбитражного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства.

Судебную власть в РФ осуществляет – Верховный суд РФ и Конституционный суд РФ.

Для того, чтобы все три ветви власти эффективно функционировали и контролировали друг друга была создана система сдержек и противовесов.

Система сдержек и противовесов означает, что в целях обеспечения и защиты интересов граждан все три ветви власти в одно и то же время и зависят друг от друга, и контролируют деятельность друг друга. Их независимость проявляется только в своей области компетенции. Во всем остальном они взаимозависимы друг от друга.

Система сдержек и противовесов на конкретных примерах:

1. Исполнительная власть, законодательная власть, президент – Отрешение от полномочий президента, инициируемое Государственной думой, подтвержденное заключениями Верховного и Конституционного судов.

Например, в 1999 году Государственная дума с заключениями Верховного и Конституционного судов подготовила импичмент (лишение президента его полномочий).

2. Судебная власть, законодательная власть, президент – Конституционный суд дает определение Государственной думе о занятии одним лицом должности президента Российской Федерации более двух сроков подряд.

Например, в ноябре 1998 года Конституционный суд определил занятие поста президента Российской Федерации Б.Н. Ельциным более двух сроков подряд незаконным.

3. Законодательная власть, президент – Глава государства может не подписать принятый и одобренный Федеральным Собранием законопроект и вернуть его на повторное рассмотрение. Это воплощения права вето.

Например, часто пользовался своим правом вето президент Б,Н, Ельцин, с 1996 по 2000 год им было отклонено 273 закона.

Полномочия высших органов государственной власти в РФ

1. Президент (глава 4, ст. 83, 84)

подписывает и обнародует федеральные законы;

осуществляет помилование

предлагает кандидатуру на пост Председателя Правительства РФ

2. Совет Федерации (глава 5, ст.102)

одобрение законопроектов

утверждение изменения границ между субъектами Российской Федерации;

решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил РФ за пределами территории России

3. Государственная дума (глава 5, ст.103)

принятие законопроектов

объявление амнистии

назначение на должность и освобождение от должности Председателя Центрального банка Российской Федерации

дача согласия Президенту РФ на назначение Председателя Правительства РФ

4. Правительство (глава 6, статья 114)

разрабатывает и представляет Государственной Думе федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение

осуществляет управление федеральной собственностью

обеспечивает проведение в РФ единой финансовой, кредитной и денежной политики

5. Конституционный суд (глава 7, ст. 125)

толкование Конституции РФ

разрешает споры между органами государственной власти

6. Верховный суд (глава 7, ст. 126)