Органы государственной власти Российской Федерации

В каждом государстве существует множество различных органов власти, но для того чтобы вся власть не была сосредоточена в одних руках и это в свою очередь не привело к установлению тоталитарного государства, европейскими мыслителями была создана система разделения властей.
По Конституции Президент РФ прямо не относится ни к одной из ветвей власти, обеспечивая их согласованное функционирование.
Президентом РФ может быть лицо:
Гражданин РФ,
Не моложе 35 лет,
Постоянно проживающий в России не менее 10 лет,
Не имеющий судимости.
Законодательная власть в Российской Федерации представлена Федеральным собранием (универсальное название органа законодательной власти – Парламент).
Федеральное собрание состоит из двух палат:
Верхняя палата – Совет Федерации РФ (в нее входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации, т.е. всего 170 членов)
Нижняя палата – Государственная Дума РФ (состоит из 450 депутатов, срок полномочий – 5 лет)
Исполнительная власть
Исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет Правительство РФ.
Судебная власть
Судебную власть в РФ осуществляет – Верховный суд РФ и Конституционный суд РФ.
Для того, чтобы все три ветви власти эффективно функционировали и контролировали друг друга была создана система сдержек и противовесов.
Система сдержек и противовесов на конкретных примерах:
1. Исполнительная власть, законодательная власть, президент – Отрешение от полномочий президента, инициируемое Государственной думой, подтвержденное заключениями Верховного и Конституционного судов.
Например, в 1999 году Государственная дума с заключениями Верховного и Конституционного судов подготовила импичмент (лишение президента его полномочий).
2. Судебная власть, законодательная власть, президент – Конституционный суд дает определение Государственной думе о занятии одним лицом должности президента Российской Федерации более двух сроков подряд.
Например, в ноябре 1998 года Конституционный суд определил занятие поста президента Российской Федерации Б.Н. Ельциным более двух сроков подряд незаконным.
3. Законодательная власть, президент – Глава государства может не подписать принятый и одобренный Федеральным Собранием законопроект и вернуть его на повторное рассмотрение. Это воплощения права вето.
Например, часто пользовался своим правом вето президент Б,Н, Ельцин, с 1996 по 2000 год им было отклонено 273 закона.
Полномочия высших органов государственной власти в РФ
1. Президент (глава 4, ст. 83, 84)
подписывает и обнародует федеральные законы;
осуществляет помилование
предлагает кандидатуру на пост Председателя Правительства РФ
2. Совет Федерации (глава 5, ст.102)
одобрение законопроектов
утверждение изменения границ между субъектами Российской Федерации;
решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил РФ за пределами территории России
3. Государственная дума (глава 5, ст.103)
принятие законопроектов
объявление амнистии
назначение на должность и освобождение от должности Председателя Центрального банка Российской Федерации
дача согласия Президенту РФ на назначение Председателя Правительства РФ
4. Правительство (глава 6, статья 114)
разрабатывает и представляет Государственной Думе федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение
осуществляет управление федеральной собственностью
обеспечивает проведение в РФ единой финансовой, кредитной и денежной политики
5. Конституционный суд (глава 7, ст. 125)
толкование Конституции РФ
разрешает споры между органами государственной власти
6. Верховный суд (глава 7, ст. 126)
разрешает правовые споры между гражданами/юридическими лицами
дает разъяснения по вопросам судебной практики