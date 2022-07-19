Органы государственной власти Российской Федерации

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
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Политические партии и движения, их роль в общественной жизни Гражданское общество Разделение властей Формы государства Выборы, референдум Понятие и признаки государства Власть. Роль политики в жизни общества Участие граждан в политической жизни Политический режим. Демократия Местное самоуправление Правовое государство
Социальная сфера
Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Социальный конфликт и пути его решения Отклоняющееся поведение Социальные ценности и нормы Социальная группа Межнациональные отношения Социальная структура общества Семья как малая группа. Отношения между поколениями
Экономика
Товары и услуги Экономика, ее роль в жизни общества Заработная плата и стимулирование труда Рынок и рыночный механизм Экономические функции домохозяйства Факторы производства и факторные доходы Инфляция Государственный бюджет Экономические системы и собственность Разделение труда и специализация Экономические цели и функции государства Деньги Обмен, торговля Банковские услуги Производство и производительность труда Налоги, уплачиваемые гражданами Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство
Право
Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Понятие правоотношений Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина Федеративное устройство Российской Федерации Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Административные правоотношения, правонарушения и наказания Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних Право, его роль в жизни общества и государства Норма права. Нормативный правовой акт Органы государственной власти Российской Федерации
Сфера духовной культуры
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности Наука в жизни современного общества
Человек и общество
Биологическое и социальное в человеке Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение Взаимодействие общества и природы Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь Глобальные проблемы современности Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Общество как форма жизнедеятельности людей Личность. Особенности подросткового возраста

Органы государственной власти Российской Федерации

Орган государственной власти – это часть государственного аппарата, наделённая государственно-властными полномочиями и осуществляющая свою компетенцию в пределах и в порядке установленных полномочий

В каждом государстве существует множество различных органов власти, но для того чтобы вся власть не была сосредоточена в одних руках и это в свою очередь не привело к установлению тоталитарного государства, европейскими мыслителями была создана система разделения властей.

Разделение властей – политико-правовая теория и практика, согласно которым государственная власть должна быть разделена между независимыми друг от друга (но и в достаточной мере друг друга контролирующими) ветвями: законодательной, исполнительной и судебной.

Структура органов государственной власти Российской Федерации:

Президент РФ – глава Российского государства, занимает высшее место в иерархии государственных органов, обеспечивает стабильность и преемственность механизма государственной власти, осуществляет верховное представительство РФ на международной арене.

По Конституции Президент РФ прямо не относится ни к одной из ветвей власти, обеспечивая их согласованное функционирование.

Президентом РФ может быть лицо:

  1. Гражданин РФ,

  2. Не моложе 35 лет,

  3. Постоянно проживающий в России не менее 10 лет,

  4. Не имеющий судимости.

  • Законодательная власть в Российской Федерации представлена Федеральным собранием (универсальное название органа законодательной власти – Парламент).

Федеральное собрание – это избираемый двухпалатный парламент Российской Федерации, её постоянно действующий представительный и законодательный орган.

Федеральное собрание состоит из двух палат:

  1. Верхняя палата – Совет Федерации РФ (в нее входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации, т.е. всего 170 членов)

  2. Нижняя палата – Государственная Дума РФ (состоит из 450 депутатов, срок полномочий – 5 лет)

  • Исполнительная власть

Исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет Правительство РФ.

Правительство РФ – это высший исполнительный орган, возглавляющий единую систему исполнительной власти на всей территории России, состоящее из министерств (например, Министерство обороны), служб (например, Федеральная служба безопасности), агентств (например, Федеральное космическое агентство).

  • Судебная власть

Судебная власть – обусловленный разделением властей вид государственной власти, связанный с осуществлением правосудия посредством конституционного, арбитражного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства.

Судебную власть в РФ осуществляет – Верховный суд РФ и Конституционный суд РФ.

Для того, чтобы все три ветви власти эффективно функционировали и контролировали друг друга была создана система сдержек и противовесов.

Система сдержек и противовесов означает, что в целях обеспечения и защиты интересов граждан все три ветви власти в одно и то же время и зависят друг от друга, и контролируют деятельность друг друга. Их независимость проявляется только в своей области компетенции. Во всем остальном они взаимозависимы друг от друга.

Система сдержек и противовесов на конкретных примерах:

1. Исполнительная власть, законодательная власть, президент – Отрешение от полномочий президента, инициируемое Государственной думой, подтвержденное заключениями Верховного и Конституционного судов.

Например, в 1999 году Государственная дума с заключениями Верховного и Конституционного судов подготовила импичмент (лишение президента его полномочий).

2. Судебная власть, законодательная власть, президент – Конституционный суд дает определение Государственной думе о занятии одним лицом должности президента Российской Федерации более двух сроков подряд.

Например, в ноябре 1998 года Конституционный суд определил занятие поста президента Российской Федерации Б.Н. Ельциным более двух сроков подряд незаконным.

3. Законодательная власть, президент – Глава государства может не подписать принятый и одобренный Федеральным Собранием законопроект и вернуть его на повторное рассмотрение. Это воплощения права вето.

Например, часто пользовался своим правом вето президент Б,Н, Ельцин, с 1996 по 2000 год им было отклонено 273 закона.

Полномочия высших органов государственной власти в РФ

1. Президент (глава 4, ст. 83, 84)

  • подписывает и обнародует федеральные законы;

  • осуществляет помилование

  • предлагает кандидатуру на пост Председателя Правительства РФ

2. Совет Федерации (глава 5, ст.102)

  • одобрение законопроектов

  • утверждение изменения границ между субъектами Российской Федерации;

  • решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил РФ за пределами территории России

3. Государственная дума (глава 5, ст.103)

  • принятие законопроектов

  • объявление амнистии

  • назначение на должность и освобождение от должности Председателя Центрального банка Российской Федерации

  • дача согласия Президенту РФ на назначение Председателя Правительства РФ

4. Правительство (глава 6, статья 114)

  • разрабатывает и представляет Государственной Думе федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение

  • осуществляет управление федеральной собственностью

  • обеспечивает проведение в РФ единой финансовой, кредитной и денежной политики

5. Конституционный суд (глава 7, ст. 125)

  • толкование Конституции РФ

  • разрешает споры между органами государственной власти

6. Верховный суд (глава 7, ст. 126)

  • разрешает правовые споры между гражданами/юридическими лицами

  • дает разъяснения по вопросам судебной практики