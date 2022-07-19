Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Математика
Неравенства
Простейшие неравенства Рациональные неравенства Системы и совокупности неравенств
Уравнения
Дробно-рациональные уравнения Линейные уравнения Уравнения с модулем Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Квадратные уравнения
Реальная математика
Текстовые задачи на доли и дроби Единицы измерения Практико-ориентированные задания Диаграммы, графики и таблицы Введение в текстовые задачи Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на производительность Геометрическая прогрессия Текстовые задачи на отношения Прикладные задачи Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на движение по воде Основы математической статистики Вероятность
Формат ОГЭ
Задание 23 в ОГЭ Задание 20 в ОГЭ Задание 24 в ОГЭ Задание 22 в ОГЭ Задание 21 в ОГЭ Задание 25 в ОГЭ
Анализ функций
Квадратичная функция Преобразование графиков функции Координатная плоскость Функции Взаимное расположение графиков линейной функции Линейная функция Функция квадратного корня Свойства функций Кусочная функция Функция обратной пропорциональности
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Планиметрия
Равенство фигур Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Простейшие расстояния на плоскости Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Подобие фигур Прямые и углы на плоскости Площадь круга и сектора круга Метод координат на плоскости Прямоугольник Комбинации с окружностью Симметрия Тригонометрия в геометрии Четыре замечательные точки треугольника Окружнoсть и круг Высота Скалярное произведение векторов Площади четырёхугольников Параллелограммы Ромб Серединный перпендикуляр Отношения в геометрии Теорема синусов и теорема косинусов Векторы Квадрат Средняя линия Трапеция Биссектриса Теорема Пифагора Многоугольники Элементы планиметрии Треугольники. Площади Медиана Виды треугольников
Числа и действия с ними
Целые числа и действия с ними Округление дробей Правила счёта Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая Модуль Натуральные числа и действия с ними Обыкновенные дроби и действия с ними Рациональные числа и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними
Формулы и выражения
Одночлены Свойства степеней Формулы сокращённого умножения Многочлены Разложение на множители. Группировка Иррациональные выражения Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция
Стереометрия
Тела вращения. Основы Пирамиды. Основы Призмы. Основы

Задание 24

Необходимые умения

Для получения полного балла в данном номере нужно знать все теоремы, ситуации их применения, признаки элементов и геометрических фигур.

Особенности задания

Формат задания всегда один – доказательство. По праву он считается сложным, так как доказательство требует строго последовательных действий, чтобы не осталось сомнений в утверждении.

Полезные советы

Задания на доказательство могут быть нескольких форматов:

  • Прямое доказательство. В данном случае просят доказать свойство, признак, который действительно существует. Вопрос задачи нас сразу и наталкивает на шаги решения.

  • Доказательство с переходом. В данном случае просят доказать выражение, соотношение, которое не следует ни из одной теоремы. В данном случае необходимо применить несколько теорем, свойств, признаков, чтобы перейти к новому выражению.

  • Алгебраическое доказательство. В данном подходе к заданию геометрии будет немного, следует больше поработать с алгеброй. А именно, подстановка значений, преобразование выражений, выражение одной переменной через другую.

Критерии оценивания

2 балла Доказательство верное, все шаги обоснованы.
1 балл Доказательство в целом верное, но содержит неточности.
0 баллов Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше.
2 балла Максимальный балл.

Пример

(задание из демоверсии 2021 года)

В параллелограмме ABCD точка E — середина стороны AB. Известно, что EC = ED. Докажите, что данный параллелограмм — прямоугольник.

Решение

Прямоугольник отличает от параллелограмма наличие углов по 90°. Попробуем доказать, что они здесь есть.

Известно много информации из двух треугольников ЕВС и АЕD. Рассмотрим их внимательнее. Треугольники BEC и AED равны по трём сторонам. Откуда следует, что все элементы равны. Значит, углы CBE и DAE равны. Причем, они являются односторонними при параллельных прямых ВС и АD и секущей АВ. Значит, их сумма равна 180°. А так как они равны, то градусная мера одного угла 90°.

Получили, что два угла прямых, значит и углы С и D будут по 90°, что следует из свойств односторонних углов при параллельных прямых. Такой параллелограмм — прямоугольник. Что и требовалось доказать.

Ответ: что и требовалось доказать