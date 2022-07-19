Для получения полного балла в данном номере нужно знать все теоремы, ситуации их применения, признаки элементов и геометрических фигур.
Формат задания всегда один – доказательство. По праву он считается сложным, так как доказательство требует строго последовательных действий, чтобы не осталось сомнений в утверждении.
Задания на доказательство могут быть нескольких форматов:
Прямое доказательство. В данном случае просят доказать свойство, признак, который действительно существует. Вопрос задачи нас сразу и наталкивает на шаги решения.
Доказательство с переходом. В данном случае просят доказать выражение, соотношение, которое не следует ни из одной теоремы. В данном случае необходимо применить несколько теорем, свойств, признаков, чтобы перейти к новому выражению.
Алгебраическое доказательство. В данном подходе к заданию геометрии будет немного, следует больше поработать с алгеброй. А именно, подстановка значений, преобразование выражений, выражение одной переменной через другую.
|2 балла
|Доказательство верное, все шаги обоснованы.
|1 балл
|Доказательство в целом верное, но содержит неточности.
|0 баллов
|Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше.
|2 балла
|Максимальный балл.
(задание из демоверсии 2021 года)
В параллелограмме ABCD точка E — середина стороны AB. Известно, что EC = ED. Докажите, что данный параллелограмм — прямоугольник.
Решение
Прямоугольник отличает от параллелограмма наличие углов по 90°. Попробуем доказать, что они здесь есть.
Известно много информации из двух треугольников ЕВС и АЕD. Рассмотрим их внимательнее. Треугольники BEC и AED равны по трём сторонам. Откуда следует, что все элементы равны. Значит, углы CBE и DAE равны. Причем, они являются односторонними при параллельных прямых ВС и АD и секущей АВ. Значит, их сумма равна 180°. А так как они равны, то градусная мера одного угла 90°.
Получили, что два угла прямых, значит и углы С и D будут по 90°, что следует из свойств односторонних углов при параллельных прямых. Такой параллелограмм — прямоугольник. Что и требовалось доказать.
Ответ: что и требовалось доказать