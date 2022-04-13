Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Математика
Уравнения
Дробно-рациональные уравнения Линейные уравнения Уравнения с модулем Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Квадратные уравнения
Анализ функций
Преобразование графиков функции Функции Функция обратной пропорциональности Взаимное расположение графиков линейной функции Кусочная функция Линейная функция Квадратичная функция Координатная плоскость Функция квадратного корня Свойства функций
Стереометрия
Тела вращения. Основы Пирамиды. Основы Призмы. Основы
Числа и действия с ними
Модуль Натуральные числа и действия с ними Обыкновенные дроби и действия с ними Правила счёта Рациональные числа и действия с ними Координатная прямая Целые числа и действия с ними Округление дробей Смешанные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними
Реальная математика
Единицы измерения Геометрическая прогрессия Текстовые задачи на отношения Основы математической статистики Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на движение по прямой Прикладные задачи Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на доли и дроби Вероятность Текстовые задачи на производительность Практико-ориентированные задания Введение в текстовые задачи Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на сплавы и смеси Диаграммы, графики и таблицы
Формат ОГЭ
Задание 20 в ОГЭ Задание 24 в ОГЭ Задание 22 в ОГЭ Задание 21 в ОГЭ Задание 25 в ОГЭ Задание 23 в ОГЭ
Формулы и выражения
Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Одночлены Свойства степеней Формулы сокращённого умножения Многочлены Разложение на множители. Группировка Иррациональные выражения Степени
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Простейшие неравенства Рациональные неравенства
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Планиметрия
Тригонометрия в геометрии Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Комбинации с окружностью Квадрат Прямые и углы на плоскости Серединный перпендикуляр Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Площади четырёхугольников Простейшие расстояния на плоскости Симметрия Треугольники. Площади Равенство фигур Отношения в геометрии Ромб Высота Площадь круга и сектора круга Биссектриса Трапеция Параллелограммы Элементы планиметрии Векторы Окружнoсть и круг Медиана Четыре замечательные точки треугольника Прямоугольник Виды треугольников Скалярное произведение векторов Теорема Пифагора Средняя линия Метод координат на плоскости Многоугольники Подобие фигур Теорема синусов и теорема косинусов

Задание 23

Необходимые умения

Последовательное применение свойств и теорем, связанных с геометрическими фигурами такими, как треугольник, многоугольник, окружность и круг. Промежуточные действия могут быть успешно выполнены, если знать базовые понятия геометрии: параллельные прямые, углы, образующиеся при этом, вертикальные, смежные углы, медиана, высота, биссектриса, серединный перпендикуляр. Также могут потребоваться формулы площади геометрических фигур.

Особенности задания

Первая геометрическая задача во второй части. К этому этапу нужно знать всю теорию, необходимую для первой части и уметь применять в многоэтапных заданиях. Обычно в данном номере нужно найти размерность некоторого элемента геометрической фигуры или её площадь.

Полезные советы

Не нужно запоминать теорию в чистом виде, стоит применять ее на задачах, тренироваться. Иначе у вас будет багаж знаний, который сложно использовать в задачах. Поэтому, изучили тему – прорешали задачи в этой тематике, чтобы увидеть в какой ситуации обращаться к той или иной теории.

Критерии оценивания

2 баллаХод решения верный, все его шаги выполнены правильно, получен верный ответ.
1 баллХод решения верный, все его шаги выполнены правильно, но даны неполные объяснения, или допущена одна вычислительная ошибка.
0 балловРешение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше.
2 баллаМаксимальный балл.

Пример

В прямоугольном треугольнике ABC с прямым углом C известны катеты: AC = 9, BC = 12. Найдите медиану CK этого треугольника.

Решение

Медиана, проведенная из прямого угла, равна половине гипотенузы. Значит, если найдем гипотенузу, узнаем и медиану. Гипотенузу можно найти, зная два катета, по теореме Пифагора:

\(АВ = \sqrt{81 + 144} = \sqrt{225} = 15\).

Тогда медиана:

\(СК = \frac{1}{2}АВ = \frac{1}{2} \cdot 15 = 7,5\).

Ответ: 7,5