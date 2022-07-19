Варианты ОГЭ по Математике

ОГЭ по математике включает в себя 25 заданий: 19 заданий с кратким ответом и 6 заданий с развернутым ответом.

Первая часть экзамена состоит из трех блоков:

Практико-ориентированные задачи (№1-5);

Алгебра (№6-14);

Геометрия (№15-19).

Вторая часть экзамена включает только блоки «Алгебра» (№20-22) и «Геометрия» (№23-25).

Для успешной сдачи ОГЭ необходимо набрать не менее 8 баллов, 2 из которых должны быть получены за выполнение заданий по геометрии.

На выполнение всей работы отводится 235 минут.

Задания №20 - №25 требуют развернутого ответа, вы можете проверить себя по эталонным ответам и выставить себе балл, для этого нажмите "Посмотреть решение".

Разбор заданий этого варианта можно посмотреть в группе Вк

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