Варианты ОГЭ по Математике

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Математика
Неравенства
Простейшие неравенства Рациональные неравенства Системы и совокупности неравенств
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Планиметрия
Площадь круга и сектора круга Элементы планиметрии Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Комбинации с окружностью Ромб Средняя линия Треугольники. Площади Скалярное произведение векторов Медиана Виды треугольников Многоугольники Подобие фигур Высота Симметрия Серединный перпендикуляр Прямоугольник Векторы Отношения в геометрии Площади четырёхугольников Простейшие расстояния на плоскости Параллелограммы Квадрат Прямые и углы на плоскости Трапеция Равенство фигур Тригонометрия в геометрии Четыре замечательные точки треугольника Теорема синусов и теорема косинусов Метод координат на плоскости Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Окружнoсть и круг Биссектриса Теорема Пифагора
Уравнения
Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Дробно-рациональные уравнения Линейные уравнения Уравнения с модулем
Реальная математика
Текстовые задачи на движение по прямой Основы математической статистики Текстовые задачи на движение по воде Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на отношения Прикладные задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на доли и дроби Единицы измерения Текстовые задачи на производительность Геометрическая прогрессия Вероятность Введение в текстовые задачи Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение по окружности Практико-ориентированные задания
Анализ функций
Квадратичная функция Преобразование графиков функции Функция квадратного корня Функции Взаимное расположение графиков линейной функции Кусочная функция Координатная плоскость Свойства функций Функция обратной пропорциональности Линейная функция
Числа и действия с ними
Обыкновенные дроби и действия с ними Правила счёта Координатная прямая Натуральные числа и действия с ними Целые числа и действия с ними Округление дробей Рациональные числа и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Модуль
Формат ОГЭ
Задание 21 в ОГЭ Задание 25 в ОГЭ Задание 23 в ОГЭ Задание 20 в ОГЭ Задание 24 в ОГЭ Задание 22 в ОГЭ
Формулы и выражения
Разложение на множители. Группировка Иррациональные выражения Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Одночлены Свойства степеней Формулы сокращённого умножения Многочлены
Стереометрия
Тела вращения. Основы Пирамиды. Основы Призмы. Основы

Варианты ОГЭ по Математике

ОГЭ по математике включает в себя 25 заданий: 19 заданий с кратким ответом и 6 заданий с развернутым ответом.

Первая часть экзамена состоит из трех блоков:

  • Практико-ориентированные задачи (№1-5);

  • Алгебра (№6-14);

  • Геометрия (№15-19).

Вторая часть экзамена включает только блоки «Алгебра» (№20-22) и «Геометрия» (№23-25).

Для успешной сдачи ОГЭ необходимо набрать не менее 8 баллов, 2 из которых должны быть получены за выполнение заданий по геометрии.

На выполнение всей работы отводится 235 минут.

Задания №20 - №25 требуют развернутого ответа, вы можете проверить себя по эталонным ответам и выставить себе балл, для этого нажмите "Посмотреть решение".

Разбор заданий этого варианта можно посмотреть в группе Вк

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