Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Химия
Неорганическая химия
Химические свойства оснований и кислот Классификация неорганических веществ Химические свойства активных и средней активности металлов Номенклатура неорганических веществ Химические свойства неметаллов V и IV групп и водорода Химические свойства солей Химические свойства оксидов Химические свойства неметаллов VI и VII групп
Теоретическая химия
Качественные реакции Степень окисления и валентность Химические элементы Типы химической связи Типы химических реакций Закономерности изменения свойств по таблице Менделеева Электролитическая диссоциация Реакции ионного обмена Окислительно-восстановительные реакции Строение электронной оболочки
Химия и жизнь
Лаборатория Человек в мире химических реакций Лабороторное оборудование Массовая доля вещества Правила работы в лаборатории Расчет по химическим уравнениям Человек в мире веществ Человек в мире материалов Химическое загрязнение окружающей среды

Лаборатория

Целью экспериментальной работы в химической лаборатории, кроме получения веществ, является подтверждение свойств соединений. То есть проведение реакций, которые характеризуют химические свойства того или иного вещества, демонстрируя специфические признаки протекания этих реакций.

Предположим, что на рабочем столе в химической лаборатории представлены следующие реактивы.

1. Раствор аммиака

2. Соляная кислота

3. Серная кислота

4. Гидроксид натрия/калия

5. Хлорид алюминия

6. Хлорид аммония

7. Хлорид магния

8. Сульфат алюминия

9. Сульфат цинка

10. Фосфат калия/натрия

11. Нитрат серебра

12. Железо

13. Индикаторы (фенолфталеин, метилоранж, лакмус)

Давайте попробуем подтвердить качественный состав произвольного вещества с помощью этого набора веществ. Например, рассмотрим состав хлорида алюминия.

В первую очередь, нам необходимо посмотреть на состав вещества и на его принадлежность к классу неорганических веществ. Это соль, состоящая из катиона алюминия и хлорид-аниона.

Для солей характерны реакции ионного обмена, а также из солей можно замещать катионы металлов (если они более активны и не являются щелочными и щелочноземельными) и анионы кислот (если кислоты более сильные).

Алюминий довольно активный металл, поэтому катион металла из него заместить нельзя. Хлороводородная кислота тоже является сильной, поэтому мы не рассматриваем замещение аниона кислоты.

Таким образом, остаются реакции ионного обмена.

Характерной реакцией для катиона алюминия является взаимодействие с гидроксид-анионом.

В результате наблюдается выпадение осадка гидроксида алюминия – белого студенистого осадка, который растворяется в избытке реагента.

AlCl3 + 3NaOH = 3NaCl + Al(OH)3 – выпадение белого студенистого осадка

Al(OH)3 + NaOH = Na[Al(OH)4] – растворение осадка в избытке реагента с образованием тетрагидроксоалюмината натрия.

Первую реакцию мы нашли. Посмотрим на анион. Характерной реакцией для хлорид-аниона является взаимодействие с нитратом серебра. В результате наблюдается выпадение белого творожистого осадка.

AlCl3 + 3AgNO3 = Al(NO3)3 + 3AgCl – выпадение белого творожистого осадка

Таким образом, мы подготовили теоретическую основу для проведения эксперимента. Если проводить опыты в соответствии с инструкцией и с полным соблюдением техники безопасности, то можно увидеть все описанные признаки реакций.