Лаборатория

Целью экспериментальной работы в химической лаборатории, кроме получения веществ, является подтверждение свойств соединений. То есть проведение реакций, которые характеризуют химические свойства того или иного вещества, демонстрируя специфические признаки протекания этих реакций.

Предположим, что на рабочем столе в химической лаборатории представлены следующие реактивы.

1. Раствор аммиака 2. Соляная кислота 3. Серная кислота 4. Гидроксид натрия/калия 5. Хлорид алюминия 6. Хлорид аммония 7. Хлорид магния 8. Сульфат алюминия 9. Сульфат цинка 10. Фосфат калия/натрия 11. Нитрат серебра 12. Железо 13. Индикаторы (фенолфталеин, метилоранж, лакмус)

Давайте попробуем подтвердить качественный состав произвольного вещества с помощью этого набора веществ. Например, рассмотрим состав хлорида алюминия.

В первую очередь, нам необходимо посмотреть на состав вещества и на его принадлежность к классу неорганических веществ. Это соль, состоящая из катиона алюминия и хлорид-аниона.

Для солей характерны реакции ионного обмена, а также из солей можно замещать катионы металлов (если они более активны и не являются щелочными и щелочноземельными) и анионы кислот (если кислоты более сильные).

Алюминий довольно активный металл, поэтому катион металла из него заместить нельзя. Хлороводородная кислота тоже является сильной, поэтому мы не рассматриваем замещение аниона кислоты.

Таким образом, остаются реакции ионного обмена.

Характерной реакцией для катиона алюминия является взаимодействие с гидроксид-анионом.

В результате наблюдается выпадение осадка гидроксида алюминия – белого студенистого осадка, который растворяется в избытке реагента.

3 + 3NaOH = 3NaCl + Al(OH) 3 – выпадение белого студенистого осадка AlCl+ 3NaOH = 3NaCl + Al(OH)– выпадение белого студенистого осадка Al(OH) 3 + NaOH = Na[Al(OH) 4 ] – растворение осадка в избытке реагента с образованием тетрагидроксоалюмината натрия.

Первую реакцию мы нашли. Посмотрим на анион. Характерной реакцией для хлорид-аниона является взаимодействие с нитратом серебра. В результате наблюдается выпадение белого творожистого осадка.

AlCl 3 + 3AgNO 3 = Al(NO 3 ) 3 + 3AgCl – выпадение белого творожистого осадка

Таким образом, мы подготовили теоретическую основу для проведения эксперимента. Если проводить опыты в соответствии с инструкцией и с полным соблюдением техники безопасности, то можно увидеть все описанные признаки реакций.