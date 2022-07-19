Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Физика
Электродинамика
Самоиндукция. Энергия магнитного поля Магнитное поле. Постоянные магниты Преломление света Магнитные силы Электризация. Электрическое поле Электрический ток. Тепловое действие тока Конденсатор Геометрическая оптика. Линзы Электромагнитная индукция Отражение света. Построение изображения в зеркале
Молекулярная физика
Фазовые переходы Газовые процессы Газовые циклы МКТ Насыщенный пар и влажность Внутренняя энергия. Теплопередача. Теплоемкость Тепловые установки. КПД

Фазовые переходы

Энергия всегда передается от более нагретого тела к менее нагретому.

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Температура тел, находящихся в тепловом равновесии, одинакова.

Изменение состояния вещества (плавление, кристаллизация, кипение) происходит при постоянной температуре.

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При плавлении энергия поглощается и тратится на разрыв связи между ионами.

При кипении энергия поглощается и тратится на разрыв связи между молекулами (совершается работа выхода).

При конденсации и кристаллизации энергия выделяется, и образовываются связи между молекулами и ионами.

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Если веществу сообщают тепло, то внутренняя энергия увеличивается.

Если вещество отдаёт тепло, то внутренняя энергия уменьшается.

При изменении температуры тела оно выделяет или поглощает энергию: \(Q = cm(t_{2} - t_{1})\)

\(Q\) — поглощенная или выделенная энергия [Дж]

\(m\) — масса тела [кг]

\(c\) — теплоёмкость тела [\(\frac{Дж}{кг \cdot К}\)]

\(t_{2}\) — конечная температура тела [\(℃\)]

\(t_{1}\) — начальная температура тела [\(℃\)]

Если вещество поглощает энергию, то \(Q > 0.\)

Если вещество отдаёт энергию, то \(Q < 0\).

При всех переходах вещества из одного состояния в другое (при плавлении, парообразовании, конденсации и кристаллизации) выделяется или поглощается энергия, равная: \(Q = \lambda m\)

\(Q\) — энергия [Дж]

\(m\) — масса вещества [кг]

\(\lambda\) — удельная теплота плавления\ парообразования\ конденсации\ кристаллизации [Дж/кг]