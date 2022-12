Wish structures

I wish structures

Предложения с I wish являются условными, но стоят особняком от остальных трех типов условных предложений. По одной простой причине – их образование и употребление имеет собственные нюансы, которые нужно изучать дополнительно, а не в контексте условных предложений в целом. Как любое условное, это предложение является сложноподчиненным, в котором главное – I wish, а придаточное – все остальное в предложении. Они могут соединяться союзом that, но чаще всего он опускается. С главным предложением все понятно. А вот с придаточным предложением в английском языке порой возникают трудности не только в выборе временной формы для сказуемого, но и вообще в восприятии смысла предложения в целом.

Эти предложения нужны для выражения сожаления, разочарования, грусти, когда что-то столь желаемое не получается или не получилось ранее. Либо когда хотим показать, что что-то совсем не такое, как мы ожидали или как нам хотелось бы.

I can’t find him in the crowd! I wish I knew how he looks.

Теперь обращаем внимание на временную форму сказуемого в придаточном предложении сложноподчиненного предложения с I wish.

Если речь идет о настоящем времени, то после wish употребляется глагол в Past Simple.

I wish I had a dog (but I don’t have a dog, so I feel sad)

Если речь идет о прошлом, то после wish употребляется глагол в Past Perfect. Обычно это выражает сожаление о том, что произошло в прошлом. Т.е это фразы типа: «Лучше бы я тогда (в прошлом) поступил иначе!», «Ах, как бы я хотел, чтобы это произошло по-другому!»

I wish I hadn’t thrown my Hogwarts letter away!

Конструкция wish … would используется, когда мы хотим, чтобы что-то изменилось, или когда хотим от кого-то, чтобы он что-то сделал, изменил свое поведение.

I wish you would stop reading Marvel comics, it’s a waste of time.