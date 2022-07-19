Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Английский язык
Grammar. Verbs
used to / be used to / get used to Past Perfect Simple and Continuous Present Tenses Stative verbs with changing meaning Past Tenses Passive Voice Modal verbs
Phrases and structures
Wish structures Linking devices for contrast Dependent prepositions Types of questions Quantifiers (a) few / (a) little would rather / had better
Grammar. Non-verbs
both / either / neither adverbs with different meaning Intensifiers too / enough Pronouns Definite and indefinite articles: general rules Gradable and ungradable adjectives; adverbs of comparison

Wish structures

I wish structures

Предложения с I wish являются условными, но стоят особняком от остальных трех типов условных предложений. По одной простой причине – их образование и употребление имеет собственные нюансы, которые нужно изучать дополнительно, а не в контексте условных предложений в целом. Как любое условное, это предложение является сложноподчиненным, в котором главное – I wish, а придаточное – все остальное в предложении. Они могут соединяться союзом that, но чаще всего он опускается. С главным предложением все понятно. А вот с придаточным предложением в английском языке порой возникают трудности не только в выборе временной формы для сказуемого, но и вообще в восприятии смысла предложения в целом.

Эти предложения нужны для выражения сожаления, разочарования, грусти, когда что-то столь желаемое не получается или не получилось ранее. Либо когда хотим показать, что что-то совсем не такое, как мы ожидали или как нам хотелось бы.

I can’t find him in the crowd! I wish I knew how he looks.

Теперь обращаем внимание на временную форму сказуемого в придаточном предложении сложноподчиненного предложения с I wish.

  1. Если речь идет о настоящем времени, то после wish употребляется глагол в Past Simple.

I wish I had a dog (but I don’t have a dog, so I feel sad)

  1. Если речь идет о прошлом, то после wish употребляется глагол в Past Perfect. Обычно это выражает сожаление о том, что произошло в прошлом. Т.е это фразы типа: «Лучше бы я тогда (в прошлом) поступил иначе!», «Ах, как бы я хотел, чтобы это произошло по-другому!»

I wish I hadn’t thrown my Hogwarts letter away!

  1. Конструкция wish … would используется, когда мы хотим, чтобы что-то изменилось, или когда хотим от кого-то, чтобы он что-то сделал, изменил свое поведение.

I wish you would stop reading Marvel comics, it’s a waste of time.