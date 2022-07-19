Как подготовиться к ЕГЭ за лето?

Подготовка к ЕГЭ во время каникул — это отличный способ создать прочную базу знаний и существенно облегчить себе жизнь в течение учебного года. Поэтому важно не упустить этот период и провести его не только весело, но и с пользой. Рассмотрим основные способы подготовки, их плюсы, минусы и перспективы.

Самостоятельная подготовка

Такой вариант может стать подходящим (а иногда и единственно возможным). Из плюсов — это совершенно бесплатно. Однако на практике потратиться все же придется: на учебники, пособия и другие материалы.

Главный недостаток в том, что программу подготовки нужно будет составлять самостоятельно. Чтобы сделать это правильно, предстоит «перерыть» довольно много информации, порой очень противоречивой.

Подготовка с репетитором

У способа есть несколько достоинств. Вы занимаетесь с опытным наставником, который формирует для вас персональную программу и контролирует весь процесс. Занятия с репетитором должны быть регулярны, продуманы и нацелены на успех.

Но есть и подводные камни. Не так просто найти действительно компетентного специалиста. Иногда приходится месяцами искать хорошего репетитора, растрачивая силы и средства.

Если хотите избежать сложностей при выборе репетитора, предлагаем пройти небольшой тест.

Онлайн-школы

Еще один распространенный метод подготовки к ЕГЭ. И таких школ очень много. Самое главное, выбрать хорошую онлайн-школу с профессиональными преподавателями и наставниками, где есть отличная подача материала и качественная проверка домашних работ.

Из очевидных плюсов можно назвать удобный формат обучения. Нет временных затрат на дорогу, можно учиться в комфортном режиме. Подготовка к ЕГЭ в этом случае четко расписана по занятиям. Есть теория и очень часто видеоуроки, которые доступны в любое время.

Из минусов — от ученика важна мотивация и умение организовать свое время. Однако эти навыки можно успешно прокачать. Убедитесь в этом сами на курсах по школьным предметам «MAXIMUM Лето 2022».

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