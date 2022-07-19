Третий день Марафона профориентации

Осторожно, впереди лонгрид! Но он того стоит😏
В двухтысячные было модно учиться на юристов и экономистов, все считали эти профессии лучшими. Родители брали кредиты и платили каждый семестр огромные суммы. Из-за этого многие вузы стали готовить студентов по непрофильным специальностям и сомнительным программам.
Из-за низкого качества обучения и превышения предложения над спросом выпускникам пришлось переучиваться и искать другую работу. Одни осваивали рабочие специальности, другие шли в сферу услуг.
Чтобы не терять силы, время и деньги, нужно серьезно подойти к выбору профессии.
Кадровое агентство «Юнити» опросило российские компании и составило список профессий, которые будут востребованы уже в 2021 году. В топ-5 вошли следующие специальности:
Технолог пищевого производства.
Архитектор мобильных приложений.
Биохимик.
Финансовый аналитик.
Стратег в сфере поиска и управления персоналом.
Также, по мнению респондентов, компании продолжат искать специалистов по Big Data, разработчиков Java и Python, дизайнеров мобильных приложений.
Московская школа управления «Сколково» и «Агентство стратегических инициатив» также составили перечень «умирающих» профессий. В списке оказались следующие специальности:
нотариус, библиотекарь, копирайтер;
испытатель, системный администратор;
банковский операционист, аналитик;
секретарь, логист;
водитель, диспетчер, журналист.
Однако пока в вузах не учат на ИТ-генетиков, менеджеров космотуризма и операторов медицинских роботов, стоит обратить внимание на перечень профессий, принятый Правительством РФ.
Все профессии в нем подобраны с учетом заинтересованности правительства нашей страны в улучшении технологического развития экономики. Главными направлениями считаются:
Энергоэффективность.
Ядерные технологии.
Стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение.
Медицинская техника и фармацевтика.
Космос и телекоммуникации.
Выбор профессии никто не сделает за вас: нужно принимать взвешенное решение с учетом прогнозов, состояния рынка и, конечно, своих способностей.