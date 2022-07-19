ТОП-3 ошибки в подготовке к экзаменам

Ты долго провешиваешь разные варианты и удивляешься, почему баллы не меняются.
Конечно, они не изменятся, потому что кроме ощущения демотивации никаких новых знаний у вас не появляется. То есть, ты тратишь время впустую.
Это ситуация, когда ты учишь списком и зубришь термины без понимания, как и где они используются. Любую теорию необходимо учить с применением практики и интервальным повторением.
— Не решаешь варианты на время
— Используешь телефон во время учебы и решения
— Не тренируешься заполнять бланки
Создавайте условия реального экзамена и следуйте им, чтобы на ЕГЭ не было неожиданностей