Расписание ЕГЭ в 2022 году

Этапы ЕГЭ-2022:
Досрочная сдача: с 21.03.2022 по 07.04.2022
Основной этап: с 26.05.2022 по 21.06.2022
Дополнительный этап: с 05.09.2022 по 08.09.2022
23.06 — русский язык
24.06 — география, литература и иностранные языки
27.06 — математика профильная и базовая
28.06 — иностранные языки (без части «Говорение»), биология и информатика
29.06 — обществознание и химия
30.06 — история и физика
02.07 — по всем учебным предметам
26.05 — география, литература и хрия
30.05 — русский язык
31.05 — русский язык
02.06 — математика профильная
03.06 — математика базовая
06.06 — история и физика
09.06 — обществознание
14.06 — иностранные языки (без части «Говорение») и биология
16.06 — иностранные языки («Говорение»)
17.06 — иностранные языки («Говорение»)
20.06 — информатика
21.06 — информатика
05.09.2022 — математика базовая
09.09.2022 — русский язык
Резервный день дополнительного периода:
20.09.22 — математика базовая и русский язык