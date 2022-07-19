Редко, но метко: необычные профессии, на которых можно заработать

Редкие и необычные профессии современного мира — что мы о них знаем? Они как будто пришли из недалекого будущего, но зарабатывают на них уже сейчас. Как именно?

IT-евангелист — редкая профессия

По данным HH.ru такой специальности на рынке официально пока не существует. Тем не менее людей, которые называют себя IT-евангелистами или IT-проповедниками, в компаниях уже достаточно. Я поговорила с одним из них.

Кирилл Данилов, CTO Maximum Education, работал IT-евангелистом 2,5 года в компании Samsung

Таких вакансий в мире не больше 100. Мне повезло, я рад, что я попал в эту среду и мне выдался шанс поработать в этой профессии.

Кирилл Данилов о деятельности IT-евангелиста

Кирилл, как ты можешь описать эту должность?

—IT-евангелист — это человек, который должен быть сильно погружен в технологию и уметь распространять ее как знание.

А каждый ли разработчик сможет работать на такой должности или для этого нужны особые навыки?

— Что дала мне эта профессия, чему научила. Я сам — выходец из разработчиков, был классическим интровертом, и работа IT-евангелистом меня будто переломила — я стал четче говорить, следить за своей речью, убрал слова-паразиты, научился выступать на публике, не бояться выступлений, развил скилл паблик-спикинг. После этого жизнь разделилась на «до» и «после».

Сколько в среднем зарабатывает такой специалист?

— Обычно это такой же оклад, как и у обычного бизнес-девелопера. Сейчас по Москве зарплаты сильно рознятся — от 150 тыс руб до 500 тыс руб, если это зарубежная компания и кандидат с большим техническим опытом и своими наработками.

Как стать IT-евангелистом?

— Я отвечу точно так же, как и на вопрос «Как стать IT-директором?». На это не учат, это тоже частный случай и штучный товар. IT-директоров больше, так как в каждой компании точно есть один такой. В этом случае я всегда рекомендую одно: самое верное – выбрать вектор направления, то есть то, в какую сторону вы хотите развиваться.

Например, я хочу быть в IT, и мне нравится программирование. В то же время у меня хорошо подвешен язык и я экстраверт — значит я как разработчик могу попробовать начать участвовать в конференциях. И только после того, как я начну двигаться в этом направлении, у меня появятся возможности. Потому что я могу сидеть и ждать: когда же на сайте откроется именно эта вакансия, а можешь выбрать общий вектор или важные принципы — развиваться как IT-специалист, общаться и создавать комьюнити. Этот сценарий наиболее эффективен.

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Режиссер индивидуальных туров

Новая и необычная профессия. Ваш личный гид, который будет разрабатывать и проводить туры для конкретных клиентов. Сценарий тура, реальный и виртуальный маршруты, бронирование отелей и организация питания, все перемещения до мельчайших деталей — все это будет организовано индивидуально с учетом финансовых пожеланий и интересов клиента.

Заработок

Эта редкая профессия востребована уже сейчас, хотя все на том же hh.ru в поиске ее не найти. Такие специалисты в наше время активно продвигают свои услуги через Инстаграм, ВКонтакте и другие популярные соцсети. Пока они называются «индивидуальными гидами» и зарабатывают от 100 до 300 тыс руб в зависимости от местности и бюджета клиента.

На кого учиться?

Можно поступать на «Туризм», «Национальный туризм» «Туризм экономики и финансов» и другие схожие специальности.

Science-художник — необычная профессия

Еще одна необычная профессия, сочетающая в себе науку и искусство. Такой художник должен сочетать в себе навыки:

художественного творчества;

управления проектами;

межотраслевой коммуникации;

а также мультиязычность и мультикультурность.

Я думаю, что к 2020 году в этой профессии все большую роль будет играть воображение. Наряду со способностью художника обращаться к проблемным полям и инструментам биомедицины, робототехники и IT, будет цениться его дар видеть и создавать альтернативные версии реальности, выходя за пределы возможностей науки. Художник Дмитрий Булатов в интервью порталу «Твой бро»

Заработок

Такие художники зарабатывают не на прямой продаже своих произведений, а на реализации своих исследовательских проектов или коллаборациях. Например, еще в 2016-2017 годах компания Lexus проспонсировала московский сайнс-арт-проект — ежегодную выставку гибридного искусства Lexus Hybrid Art. В среднем заработок science-художника составляет 150-200 тыс руб.

На кого учиться?

При сочетании в профессии, казалось бы, несочетаемых вещей, предпочтение в образовании все же отдается точным наукам. Все что связано с точными науками и IT в образовании, будет отличной базой для старта в этой специальности.

Киберследователь

Все тот же полицейский на страже вашей безопасности, только в Сети. К киберпреступлениям относятся:

установка шпионского программного обеспечения для кражи данных;

буллинг в Сети;

распространение запрещенного законодательством контента.

Такой специалист должен ориентироваться не только в криминалистике, но и иметь хорошие IT-навыки.

Заработок

Первые киберследователи, ведущие свою деятельность уже сейчас, получают от 100 тыс руб.

На кого учиться?

Для работы по специальности отлично подойдут направления «Компьютерная безопасность», «Информационная безопасность», «Правовое обеспечение национальной безопасности» либо же высшее юридическое образование в совокупности с курсами по киберподготовке.

Цифровой лингвист — редкая и необычная профессия

Эксперт в создании новых способов общения между человеком и компьютером, а также в разработке лингвистических систем семантического перевода текста. Эти специалисты работают с искусственным интеллектом, чтобы тот распознавал и имитировал все тонкости человеческой речи, создают для них типовые тексты, и, кроме того, системы, помогающие в коммуникациях людям с ограниченными возможностями.

Заработок

Хороший лингвист, еще и разбирающийся в современных технологиях, зарабатывает в среднем от 300 тыс руб.

На кого учиться?

По сути, цифровой лингвист — это сочетание языковеда и IT-специалиста. Такие люди должны уметь работать с большими потоками информации, иметь аналитические способности и безупречную грамотность, как минимум. Упор в этой профессии делается на гуманитарное образование — например, специальность «Фундаментальная и прикладная лингвистика» или факультеты иностранных языков.

С какими проблемами могут столкнуться те, кто хочет получить необычную профессию?

Кирилл Данилов, бывший IT-евангелист назвал еще и главную проблему, с которой могут столкнуться представители молодых редких профессий. Кирилл называет ее «инфляцией требований» и предупреждает, что с ней может столкнуться каждый молодой специалист:

— Многие компании просто хотят быть модными и следовать за трендами не за счет глубокого погружения в специфику, а за счет чистого энтузиазма. Например, они привлекают к работе молодых ребят, называя должность «IT-евангелист», но вручают им должностные инструкции обычного менеджера по продажам. И, конечно, с меньшей зарплатой. Молодые специалисты с горящими глазами приходят, не зная этого, просто за опытом и новыми знаниями. Важно не попадать в такие ловушки.