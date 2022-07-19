Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

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Летний курс по профориентации 

Как выбрать подходящую сферу деятельности, когда рынок меняется так быстро и нет понимания, кем хочется быть?

Определиться с профессией и направлением деятельности мешают стереотипы, сомнения, нехватка структурированной информации, непонимание своих сильных сторон и точек роста. Чтобы помочь тебе сделать осознанный выбор будущего, мы разработали специальный курс профориентации в летнем формате. 

Что входит в программу

  

  • 4 групповых вебинара с экспертом, 1 занятие в неделю  
  • Три потока обучения (каждый летний месяц – старт нового потока) 
  • Создание персональной стратегии поступления  

Темы занятий

  • «Как выбрать профессию». Поделимся техниками, чтобы определить твои сильные стороны и способности, которые станут опорой при выборе специальности.  
  • «Как выбрать направление для поступления». Расскажем, какие существуют актуальные направления для поступления и с помощью каких критериев получится выбрать подходящее. 
  • «Стратегии поступления». Рассмотрим, какие существуют траектории поступления и поможем разобраться в нюансах каждого из них.  
  • «Критерии выбора вуза». Разработаем готовый план поступления, а также предложим подборку вузов с точки зрения проходных баллов.  

Мы поможем тебе осознанно подойти к выбору будущей сферы деятельности и найти дело по душе!   Курс со скидкой 50% доступен только для пользователей мобильного приложения. 

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