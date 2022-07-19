Что важно знать об итоговом сочинении?

1 декабря — основная дала сдачи

Пишем сочинение—рассуждение

Цель: «ЗАЧЁТ»

Время на работу: 3 часа 55 минут

Итоговое сочинение: зачем оно выпускнику?

Проверяет навык аналитического мышления в письменной форме

Итоговое сочинение = допуск к сдаче ЕГЭ

За хорошее сочинение можно получить дополнительные баллы при поступлении в вуз

Итоговое сочинение: формула успеха

Чтобы получить «ЗАЧЁТ» за итоговое сочинение нужно получить его минимум по трём критериям:

К1+К2+ещё один любой критерий = зачёт

Критерии оценивания:

1.Соответствие теме

2.Аргументация своей мысли

3.Композиция и логика рассуждения

4.Качество письменной речи

5.Грамотность