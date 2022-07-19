Как сдать ЕГЭ на 100 баллов?

Отвечает Мария, 18 лет. НИУ ВШЭ, Нижегородский Кампус

Читай до конца и получи 5 советов из первых уст, как не сойти с ума при подготовке

Мария, когда ты начала подготовку к этому экзамену?

Я изначально понимала, что школа, к сожалению, мне ничего не даст, а для самостоятельной подготовки мне не хватит усидчивости и терпения. Эти факторы определили наше с родителями решение выбрать курс по русскому языку от MAXIMUM Education. Я ходила туда с 9 класса и поэтому была уверена как в преподавателях, так и в самой программе подготовки.

А именно готовиться к ЕГЭ я начала где-то с конца сентября, то есть подготовка шла почти полный учебный год.

Сдать ЕГЭ на 100 баллов — было ли это целью для тебя с самого начала?

Я даже боялась думать о результатах, если честно! К тому же мне всегда казалось, что стобалльник — какой-то сверхчеловек, который существует в другой реальности, точно не в моей. Конечно, в глубине души мне очень хотелось получить высокий балл и поступить в желаемый вуз. Но я старалась фокусироваться больше на самом процессе, потому что это было интереснее и продуктивнее.

Было очень интересно узнавать что-то новое и в первую очередь мне хотелось изучить язык. Думаю, что этот подход и помог мне добиться такого результата.

Дал ли преподаватель какие-то подсказки, которые помогли тебе сдать ЕГЭ на 100 баллов?

Я думаю, что мои 100 баллов и состоят в основном из подсказок от преподавателя! Мне были полезны какие-то лайфхаки, личные истории, дополнительные тесты при желании и т. п. А еще я оценила методы мотивирования нас! Картиночки с котиками за домашнее задание, выполненное вовремя, красивое оформление задач на неделю… Все это помогало мне хотеть работать дальше.

А еще вспомнила, что поздравила свою преподавательницу по русскому языку с Новым годом и пожелала 100-балльных учеников. Она же в ответ пожелала мне стать тем самым стобалльником. Так что желаю правильно загадывать желания на Новый год!

Как ты справлялась со стрессом во время подготовки?

Тревоги было очень много. Мне помогали успокоительные сборы, семья и преподаватели в MAXIMUM Education. У нас были семинары по борьбе со стрессом, где нам рассказывали какие-то истории, делились алгоритмами действий перед экзаменом или симуляцией. Житейская психология, как назвали бы мы сейчас в университете.

Но больше всего мне помогали разговоры с преподавателем. Я могла задать любой вопрос как о заданиях, так и о борьбе с тревогой во время пробного экзамена, например.

А что помогло справиться со стрессом на экзамене?

Преподаватели (прям все) рекомендовали в момент тревоги просто брать паузу. Например, переходить к другому заданию или просто выходить в коридор, чтобы сменить картинку перед глазами. Вот это просто лучший совет, на экзамене по русскому именно он помог мне не перечеркнуть все сочинение!

Как ты отдыхала во время подготовки?

Отдых во время подготовки сто процентов важен! За день до экзамена никаких зубрежек и нарешиваний. Если тяжело, то лучше сделать паузу, а потом вернуться в лучшем состоянии и сделать все качественней. Мои друзья и семья устраивали мне отдых, который и помог мне в хорошем состоянии дойти до дня самого экзамена.

Лучший отдых для меня — сходить на йогу с подругой, погулять с родителями. Что-то подвижное, чтобы год прошел не только за письменным столом.

5 советов о подготовке, чтобы не сойти с ума

1. Не откладывайте подготовку на последний момент. Большое количество задач в один день / месяц очень снижают мотивацию, поэтому лучше распределить силы равномерно с самого начала учебного года

2. Найдите наилучший для себя формат подготовки. Кому-то нравятся личные занятия, кому-то — групповые. Важно, мне кажется, определить этот формат лично для себя, чтобы было максимально комфортно и продуктивно.

3. Выделяйте время на отдых. Разумеется, нужно много трудиться для желаемого результата, но без отдыха это делать очень тяжело.

4. Не зацикливайтесь на ЕГЭ. Признаю, это легко говорить, когда поступление позади. Но хочется, чтобы вы понимали, этот экзамен — не самое главное, что есть в жизни.

5. Не забывайте, что у всех есть следующий год на вторую попытку и другие варианты. Ну а если все получится с первого раза — вау!