Мобильное приложение MAXIMUM: как пользоваться, чтобы сдать ЕГЭ на 100 баллов?

Мобильное приложение MAXIMUM — твой карманный помощник в подготовке ко всем предметам экзаменов и школьной программы!

Шаг 1: Выбери предмет, по которому хочешь заниматься!

В мобильном приложении есть все классы с 5 по 11 и даже отдельный класс для Родителей, где можно познакомиться с форматом экзаменов, мероприятиями MAXIMUM и узнать больше о психологии школьников! 😌

Переключиться между классами можно в любой момент

Если возникнут вопросы - смело пиши в чатик Технической поддержки в разделе «Профиль»-специалисты помогут по любому вопросу.

Шаг 2: Изучи предметы «ЕГЭ на 100» для одиннадцатиклассников и «ОГЭ НА 5» на девятого класса! Это отличная возможность узнать больше про экзамены и их структуру, чтобы составить план собственной подготовки и не допустить ошибок, которые приведут к потере баллов!

Прежде, чем приступить к занятиям, давай разберемся, что есть в приложении.

На главной страничке мы размещаем объявления и делаем анонсы мероприятий MAXIMUM, чтобы ты всегда оставался в курсе происходящего! Переходи по баннеру, чтобы получать полезную информацию!

Шаг 3: Пройди пробный экзамен для того, чтобы определить свой предметный уровень знаний! Этот раздел полезен для всех учащихся с 8-11 класса, кто планирует сдавать экзамены ОГЭ и ЕГЭ, чтобы получить независимую оценку и разобрать все ошибки у преподавателя на бесплатной индивидуальной консультации! (сюда добавить скрин с баннером с ИК после диагностики)

Шаг 4: Выбери раздел и темы для подготовки. Здесь уже подобрана вся актуальная теория для экзамена 2022 года и удобно разделена по занятиям!

Например, вот так выглядят разделы по Физике, которые нужно изучить в 11 классе, а каждый раздел делится на темы

Шаг 5: Изучай темы в удобном формате

У каждого ученика есть доступ к теории и видео-урокам по самым сложным темам с 5-11 класс!

Преподаватели учебного центра MAXIMUM объясняют самые сложные темы в экзамен и школьной программе за 5-7 минут, чтобы облегчить твое понимание🌟

Выбирай удобный формат и занимайся с удовольствием!

Чтобы открыть теорию по теме достаточно нажать на нее и выбрать удобный формат: теория или видео-урок.

Шаг 6:Выполняй задания после каждого пройденного урока! После изучения темы нажми «Перейти к тесту» и начинай решение💥

Дополнительное выполнение материалов поможет тебе определить как усвоена тема, и что стоит ещё повторить

Шаг 7: После выполнения всех действий с функционалом приложения — ты понимаешь свой предметный уровень! До экзаменов всего ничего, а ещё есть сомнения в сложных темах? Запишись на индивидуальную консультацию с экспертом, где тебе помогут разобраться в самых сложных предметных темах и подберут направления для Обучения!