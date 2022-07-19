10 признаков неправильного выбора профессии

Лучший вариант предупреждения болезни — не игнорировать симптомы на ранних стадиях. В мире профессионального самоопределения тоже есть своего рода симптомы — ошибки при выборе профессии в жизни. Если обнаружите у себя более одного симптома — бегите ко врачу (ой, к эксперту по профориентации!)

Признак №1. Выбирать профессию за компанию

Первая ошибка при выборе профессии в жизни — пойти в какой-либо университет командой на одно и то же направление. Задумайтесь, почему вы сделали такой выбор, нравится ли вам на самом деле эта экономика/юриспруденция (нужное подчеркнуть)? В таких ситуациях зачастую школьники руководствуются соблазном проводить и университетское время с друзьями — это круто, но какой ценой? Переосмыслите свой выбор!

Признак №2. Не знать рынок профессий в принципе

Выбор профессии — это труд, нельзя просто подумать в голове о том, кем вы хотите стать. В голове среднестатистического человека просто недостаточно информации по этой теме для грамотного размышления.

Изучите рынок профессий, отметьте самые востребованные из них и, наоборот, умирающие, далее составьте список профессий, которые вам импонируют. Читать позже

Признак №3. Выбирать профессию без привязки к своим способностям

Абстрактное размышление о профессии дизайнера без хотя бы базового умения рисовать должно быть тревожным звоночком. Нужно здраво оценить свои способности и умения, чтобы предотвратить разочарования в выборе специальности. Лучше всегда исходить из собственных способностей, а далее уже сокращать пул возможным профессий.

Идея: Попробуйте пройти профтест. За 5 минут и ответы на три вопроса вы получите список оптимальных профессий. Будет ли этот список окончательным? Вряд ли, но вы сможете понять, в правильную ли сторону смотрите.

Признак №4. Опираться на любимый школьный предмет

«У меня по русскому языку 5 — пойду в лингвисты!» — установка, заранее обреченная на провал. Предмет не равно направление или профессия. Вам может просто нравиться учитель или то, что у вас получается справляться с домашней работой.

Тяготение к предмету может быть лишь поводом задуматься о тех профессиях, где данный предмет профильный, но потом всё равно нужно более глубоко анализировать свои способности и желания.

Признак №5. Ориентироваться только на финансовое благополучие

Услышать от кого-то «адвокаты много получают» и безоглядочно пойти в адвокаты — схема не вполне логичная. Ведь финансовое благополучие — не ультимативный путь к счастью. Нужно любить свой выбор! Постарайтесь при выборе профессии в жизни проанализировать все факторы.

Поэтому изучите рынок и постарайтесь оценить, на каких позициях находятся симпатичные вам профессии.

Признак №6. Поддаваться давлению родителей

Каждый из нас не раз сталкивался с советами от родителей в аспекте выбора профессии, но важно понимать, что есть советы, а есть давление, где вы чувствуете, что вас заставляют. Родители часто апеллируют к тому, что лучше знают вас и желают добра, но никто не может знать вас лучше вас самих.

Так что слушайте советы родителей, но окончательное решение принимайте самостоятельно.

Признак №7. Выбирать вуз рядом с домом

Если вуз в соседнем доме — это еще не повод резко становиться инженером. По нашему мнению, это самая странная ошибка при выборе профессии в жизни. Здесь заметны полное отсутствие мотивации и собственная апатия к разумному выбору. Расположение вуза — последнее, о чём следует думать, так как это фактор малосвязанный с осознанным выбором профессии.

Расположение вуза можно учитывать только при особых условиях внутри вашей семьи, но всё же это редкий случай.

Признак №8. Выбирать вуз по самому низкому проходному баллу

В современной системе образования есть разные вузы и направления — востребованные и не очень. Менее востребованные профессии обычно характеризуются низкими проходными баллами. Но важно понимать, что путь наименьшего сопротивления точно не самый удачный, здесь не учтены ваши желания и склонности.

Поэтому изучите список, но не хватайтесь за него как последнюю возможность устроить свою жизнь

Признак №9. Продолжать семейную династию

Когда семья — это целое поколение врачей, очень сложно сопротивляться влиянию этого фактора, даже если вы не чувствуете в себе способности и тяготения к медицине. Но гены врачей не передаются по наследству, так что всегда берите во внимание свои интересы.

Признак №10. Выбирать профессию без попытки разобраться в деталях

Даже если вам кажется, что вроде бы вы можете (и хотите!) стать юристом, но вся информации о профессии — это набор шаблонов из фильмов, тоже стоит углубиться в тему.

Рекомендуем обратить внимание не только на плюсы, но и на минусы профессии, пообщаться с реальными представителями и сформировать более полную картину. И не бойтесь разочароваться в профессии! Уж лучше сразу понять, что профессия выбрана по ошибке, чем потратить свою возможность бесплатного обучения в вузе на неактуальную профессию.