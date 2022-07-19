Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Право
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Понятие и виды юридической ответственности Международное право Законодательство РФ о выборах Организационно-правовые формы Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Правоохранительные органы. Судебная система Права и обязанности налогоплательщика Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Законотворческий процесс Особенности административной юрисдикции Гражданство РФ Система российского права Особенности уголовного процесса Воинская обязанность Конституция РФ Право в системе социальных норм
Экономика
Налоги Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Предпринимательство Ценные бумаги Рынок и рыночный механизм Спрос и предложение Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Государственный бюджет Постоянные и переменные затраты Финансовые институты. Банковская система Торговля и обмен Рынок труда. Безработица Виды, причины и последствия инфляции Основные источники финансирования бизнеса Роль государства в экономике Деньги Факторы производства и факторные доходные Мировая экономика Экономические системы Экономика и экономическая наука
Политика
Политическое участие граждан РФ Органы государственной власти Российской Федерации Гражданское общество и государство Понятие власти Политический процесс Политическая элита Средства массовой информации в политической системе Федеративное устройство Российской Федерации Типология политических режимов Политическая система Демократия, ее основные ценности и признаки Избирательная кампания в Российской Федерации Государство, его функции Политические партии и движения
Человек и общество
Природное и общественное в человеке. Потребности и интересы Мышление и деятельность Искусство Понятие истины, её критерии Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Многовариантность общественного развития (типы обществ) Системное строение общества элементы и подсистемы Виды знаний Образование, его значение для личности и общества Мораль Понятие общественного прогресса Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Мировоззрение, его виды и формы Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Религия Основные институты общества
Варианты ЕГЭ
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Социальные отношения
Социальный конфликт Социализация индивида Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Социальный контроль Социальная стратификация и мобильность Виды социальных норм Социальные группы Отклоняющееся поведение и его типы Этнические общности Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Молодёжь как социальная группа Семья и брак Социальная роль
Формат ЕГЭ
Задание 17 Задание 23 Социальные отношения: Задания 8, 9 Экономика: Задания 5, 6, 7 Задание 22 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Задание 25 Политика: Задания 10, 11 Задание 18 Задание 24 Задание 20 Задание 1 Задание 19 Задание 21

Законотворческий процесс

Законотворческий процесс (законотворчество) — процесс принятия законов высшими органами государственной власти.

Стадии законотворческого процесса в РФ:

  1. законодательная инициатива

  2. обсуждение законопроекта

  3. принятие законопроекта

  4. утверждение законопроекта

  5. публичное объявление

1. Законодательная инициатива.

Выяснение потребности в принятии закона, изучение общественных отношений, для регламентации которых необходимо его принять. Субъекты законодательной инициативы: Президент РФ, Совет Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, Правительство РФ, законодательные (представительные) органы субъектов РФ, Конституционный и Верховный суды по вопросам их ведения.

2. Обсуждение законопроекта.

Внесенный в порядке законодательной инициативы законопроект Советом Государственной Думы направляется в соответствующий профильный комитет ( в нем ведется основная работа над текстом законопроекта с привлечением экспертов, проведением парламентских слушаний, анализом предложений, альтернативных проектов и т. д.), который после обсуждения выносит проект на пленарное заседание Государственной Думы с собственными замечаниями и предложениями. Обсуждение законопроекта на пленарном заседании проходит в три чтения, в ходе которых в его текст вносятся поправки.

3. Принятие законопроекта.

Федеральный закон принимается Государственной Думой большинство голосов от общего числа ее депутатов. Федеральный конституционный закон принимается, если он одобрен 2/3 членов Государственной Думы. Принятый Государственной Думой закон должен в течение 5 дней быть передан на одобрение Совета Федерации.

4. Утверждение законопроекта.

Федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если за него проголосовало более половины от общего числа членов этой палаты. Федеральный конституционный закон принимается, если за него проголосовало более 3/4 членов. Принятый закон в течение 5 дней направляется Президенту РФ для подписания и обнародования. Президент РФ обладает правом вето. Для преодоления отлагательного вето Президента РФ закон при повторном голосовании должен получить 2/3 голосов депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации.

5. Промульгация (публичное объявление) закона.

Закон подлежит обязательному опубликованию в течение 7 дней его подписания Президентом РФ в "Российской газете" или в Собрании законодательства РФ. Вступает же в силу закон спустя 10 дней со дня го официального опубликования, если самим законом не установлен иной порядок.

Некоторые, особо важные законопроекты могут обсуждаться всенародно, т. е. путем проведения референдума.

Референдум — это всенародное голосование граждан РФ по вопросам государственного значения.

Референдумважнейший институт прямой демократии. Представляет собой непосредственное правотворчество народа и является одним из способов участия общественности в принятии решений, важных для государства и для каждого отдельного гражданина. .

Решение, принятое на референдуме РФ, является общеобязательным и не нуждается в дополнительном утверждении, действует на всей территории РФ и может быть отменено или изменено не иначе как путем принятия решения на новом референдуме РФ.

Система российского права – совокупность правовых институтов, отраслей права и норм, которые взаимосвязаны между собой и являются отражением реально существующих общественных отношений.

Особенности действия правовой нормы как самого мелкого элемента системы права:

1. Действие закона во времени

Во времени действие правовой нормы начинается с момента вступления закона в силу и заканчивается в момент утраты законом своей юридической силы вследствие:

  • истечения срока его действия (например, было введено чрезвычайное положение сроком на один месяц);

  • прямой отмены акта другим актом;

  • замены действующего акта на другой.

Как правило, законы и иные нормативные акты не имеют обратной силы. Это значит, что в случае правонарушения применяется тот закон, который действовал во время совершения лицом правонарушения (за исключением случаев, когда новый закон подразумевает смягчение или устранение ответственности за такие правонарушения, и других, особо оговоренных случаев).

2. Действие закона в пространстве

Существуют также ограничения действия правовой нормы в пространстве: некоторые законы действуют только на определенной территории. Например, законы, принятые в каком-либо государстве, действуют только на территории этого государства; некоторые законы действуют в границах определенного региона (например, Дальнего Востока). Нормы деятельности за пределами национальных границ определяются специальными соглашениями или законами соответствующих стран.

3. Действие закона по кругу лиц

Обычно нормы распространяются на всех лиц, находящихся на территории страны, включая не только граждан страны, но и иностранцев, и лиц без гражданства. В иных случаях в тексте нормативного правового акта специально определяется круг лиц, которым адресованы нормы.