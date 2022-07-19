Законотворческий процесс

Законотворческий процесс (законотворчество) — процесс принятия законов высшими органами государственной власти.

Стадии законотворческого процесса в РФ:

законодательная инициатива обсуждение законопроекта принятие законопроекта утверждение законопроекта публичное объявление

1. Законодательная инициатива.

Выяснение потребности в принятии закона, изучение общественных отношений, для регламентации которых необходимо его принять. Субъекты законодательной инициативы: Президент РФ, Совет Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, Правительство РФ, законодательные (представительные) органы субъектов РФ, Конституционный и Верховный суды по вопросам их ведения.

2. Обсуждение законопроекта.

Внесенный в порядке законодательной инициативы законопроект Советом Государственной Думы направляется в соответствующий профильный комитет ( в нем ведется основная работа над текстом законопроекта с привлечением экспертов, проведением парламентских слушаний, анализом предложений, альтернативных проектов и т. д.), который после обсуждения выносит проект на пленарное заседание Государственной Думы с собственными замечаниями и предложениями. Обсуждение законопроекта на пленарном заседании проходит в три чтения, в ходе которых в его текст вносятся поправки.

3. Принятие законопроекта.

Федеральный закон принимается Государственной Думой большинство голосов от общего числа ее депутатов. Федеральный конституционный закон принимается, если он одобрен 2/3 членов Государственной Думы. Принятый Государственной Думой закон должен в течение 5 дней быть передан на одобрение Совета Федерации.

4. Утверждение законопроекта.

Федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если за него проголосовало более половины от общего числа членов этой палаты. Федеральный конституционный закон принимается, если за него проголосовало более 3/4 членов. Принятый закон в течение 5 дней направляется Президенту РФ для подписания и обнародования. Президент РФ обладает правом вето. Для преодоления отлагательного вето Президента РФ закон при повторном голосовании должен получить 2/3 голосов депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации.

5. Промульгация (публичное объявление) закона.

Закон подлежит обязательному опубликованию в течение 7 дней его подписания Президентом РФ в "Российской газете" или в Собрании законодательства РФ. Вступает же в силу закон спустя 10 дней со дня го официального опубликования, если самим законом не установлен иной порядок.

Некоторые, особо важные законопроекты могут обсуждаться всенародно, т. е. путем проведения референдума.

Референдум — это всенародное голосование граждан РФ по вопросам государственного значения.

Референдум — важнейший институт прямой демократии. Представляет собой непосредственное правотворчество народа и является одним из способов участия общественности в принятии решений, важных для государства и для каждого отдельного гражданина. .

Решение, принятое на референдуме РФ, является общеобязательным и не нуждается в дополнительном утверждении, действует на всей территории РФ и может быть отменено или изменено не иначе как путем принятия решения на новом референдуме РФ.

Система российского права – совокупность правовых институтов, отраслей права и норм, которые взаимосвязаны между собой и являются отражением реально существующих общественных отношений.

Особенности действия правовой нормы как самого мелкого элемента системы права:

1. Действие закона во времени

Во времени действие правовой нормы начинается с момента вступления закона в силу и заканчивается в момент утраты законом своей юридической силы вследствие:

истечения срока его действия (например, было введено чрезвычайное положение сроком на один месяц);

прямой отмены акта другим актом;

замены действующего акта на другой.

Как правило, законы и иные нормативные акты не имеют обратной силы. Это значит, что в случае правонарушения применяется тот закон, который действовал во время совершения лицом правонарушения (за исключением случаев, когда новый закон подразумевает смягчение или устранение ответственности за такие правонарушения, и других, особо оговоренных случаев).

2. Действие закона в пространстве

Существуют также ограничения действия правовой нормы в пространстве: некоторые законы действуют только на определенной территории. Например, законы, принятые в каком-либо государстве, действуют только на территории этого государства; некоторые законы действуют в границах определенного региона (например, Дальнего Востока). Нормы деятельности за пределами национальных границ определяются специальными соглашениями или законами соответствующих стран.

3. Действие закона по кругу лиц

Обычно нормы распространяются на всех лиц, находящихся на территории страны, включая не только граждан страны, но и иностранцев, и лиц без гражданства. В иных случаях в тексте нормативного правового акта специально определяется круг лиц, которым адресованы нормы.