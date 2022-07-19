Задание 24

Задание 24 подразумевает составление сложного плана по определенной теме. В данном задании знание материала будет ключевым фактором, влияющим на правильность решения и максимальный балл. Более того, не обладая достаточным запасом базовой теории решить это задание не получится вообще. Задание 24 обладает высоким уровнем сложности. Только 2 человека из 10 решают задание верно и получают максимальный балл. Это говорит о том, что основной проблемой подавляющего числа сдающих является незнание теории. Но, кроме этого, нужно помнить про некоторые тонкости, которые позволят написать план корректно.

Алгоритм решения задания 24:

Примечание: для того, чтобы получить максимальный балл за выполнение задания 24, важно помнить, что в плане должно быть указано как минимум 3 пункта, 2 из которых должны быть раскрыты в подпунктах.

Определяем, к какому блоку относится тема плана. (Необходимо понимать, что это делается для того, чтобы максимально снизить объем материала, на котором нам придется фокусироваться, а, как следствие, снизить вероятность ошибки!) Вспоминаем соответствующую теорию по заданной теме. Даже если нет досконального знания темы, нужно постараться вспомнить максимум информации (можно также поискать информацию в предыдущих заданиях из КИМ. Некоторые фрагменты теории могут помочь сдающему). Под «вспоминанием» подразумевается пауза, с осмысленным вспоминанием всех элементов темы. Очень помогает графический метод, метод таблиц и проч. Формирование первого пункта плана: определение. В документах для экспертов нет отдельного критерия, как раскрытое определение. Но написав его, сдающий логично обозначает свой план, придавая ему продуманное начало и конец. Кроме этого, за раскрытое определение никогда не снижают баллы. В глазах эксперта план приобретает продуманность, а личность сдающего - осведомленность в теме. Формирование остальных пунктов плана (не менее трёх, два из которых раскрыты в подпунктах), опираясь на знание теории. Здесь важно отметить то, что сдающий может написать в план: формы, виды, уровни, задачи, элементы, принципы, основы, научные подходы, авторитетные точки зрения, пути и т.д. Запись готового варианта плана в бланк ответа. Стоит помнить о том, что черновики на ЕГЭ сдаются, но не проверяются.

Пример: Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть по существу тему «Спрос и предложение в рыночной экономике». План должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах.

Вспомнив алгоритм и соответствующую теорию, необходимо оформить план.

Правильный, допустимый вариант плана выглядит следующим образом:

1. Спрос и предложение – ключевые понятия рыночной экономики. 2. Формирование цены и величины спроса и предложения на рынке. 3. Факторы формирования спроса: а) ценовые (уровень цен на товары, уровень цен на замещающие товары, уровень цен на сопутствующие товары); б) неценовые (тенденции моды, количество покупателей на рынке, народные традиции и обычаи, сезонные, уровень потребительских доходов). 4. Факторы формирования предложения: а) ценовые (цены на ресурсы, цены на другие товары, ожидаемые изменения цены); б) неценовые (число продавцов на рынке; технологии производства, налоги и дотации, расходы на транспортировку, хранение, продвижение товаров и услуг). 5. Закон рыночного равновесия – формирование равновесной цены в результате колебаний спроса и предложения.

Итак, в ответе у нас получился готовый план, где 3 и 4 пункты раскрыты, и всего пунктов у нас 5. Значит, сдающий получает четыре балла за такой ответ. Полностью правильный план всегда оценивается в 4 балла. В ситуации если в плане не будет хватать необходимых для раскрытия темы пунктов, баллы будут снижаться. Очень хорошо использовать последний пункт-связку для того, чтобы подчеркнуть принадлежность к заявленной теме. Обратить особое внимание стоит на пункты, где в скобках раскрыты теоретические единицы. Делать это необходимо тогда, когда подпункт не полностью раскрывает теоретический аспект и не приводит примеров.