Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Формат ЕГЭ
Задание 17 Задание 18 Задание 24 Задание 20 Задание 22 Задание 25 Политика: Задания 10, 11 Социальные отношения: Задания 8, 9 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 19 Задание 21 Задание 23 Экономика: Задания 5, 6, 7 Задание 1 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16
Право
Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Законодательство РФ о выборах Воинская обязанность Правоохранительные органы. Судебная система Законотворческий процесс Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Организационно-правовые формы Особенности уголовного процесса Право в системе социальных норм Международное право Система российского права Гражданство РФ Права и обязанности налогоплательщика Понятие и виды юридической ответственности Конституция РФ Особенности административной юрисдикции Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты
Экономика
Ценные бумаги Спрос и предложение Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Деньги Налоги Мировая экономика Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Постоянные и переменные затраты Экономические системы Рынок и рыночный механизм Основные источники финансирования бизнеса Рынок труда. Безработица Факторы производства и факторные доходные Финансовые институты. Банковская система Экономика и экономическая наука Торговля и обмен Роль государства в экономике Государственный бюджет Виды, причины и последствия инфляции Предпринимательство
Политика
Федеративное устройство Российской Федерации Типология политических режимов Политическая система Политический процесс Политическая элита Средства массовой информации в политической системе Гражданское общество и государство Политическое участие граждан РФ Государство, его функции Политические партии и движения Органы государственной власти Российской Федерации Демократия, ее основные ценности и признаки Понятие власти Избирательная кампания в Российской Федерации
Человек и общество
Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Системное строение общества элементы и подсистемы Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Потребности и интересы Мышление и деятельность Религия Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Искусство Основные институты общества Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Многовариантность общественного развития (типы обществ) Понятие общественного прогресса Понятие истины, её критерии Образование, его значение для личности и общества Природное и общественное в человеке. Мировоззрение, его виды и формы Виды знаний Мораль
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5
Социальные отношения
Отклоняющееся поведение и его типы Этнические общности Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Молодёжь как социальная группа Семья и брак Социальный контроль Социальная стратификация и мобильность Социальные группы Социальный конфликт Социализация индивида Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Социальная роль Виды социальных норм

Задание 22

Задание 22 в ЕГЭ по обществознанию – это задание-задача. Оно требует применения усвоенных знаний в конкретной ситуации, в контексте определенной проблемы. Ученикам приводится проблемная общественная ситуация, на основании которой необходимо ответить на определенное количество вопросов. Задание 22, как и любое задание Второй части, может быть приведено по любому из тематических блоков обществознания. Главной сложностью задания является то, что проверяются различные аспекты подготовки экзаменуемых:

  • Умение анализировать ситуацию

  • Теоретические знания

  • Умение приводить пояснения и аргументы

  • Умение приводить конкретные примеры

Максимум за выполнение задания 22 возможно получить 4 балла. При неполном правильном ответе – 3, 2 или 1 балл. Средняя выполняемость задания 22 составляет 36,9%, что является очень хорошим показателем для задания Второй части.

В ЕГЭ представлены различные форматы задания-задачи. Они могут быть классифицированы в зависимости от содержания условия или характера требований. В зависимости от содержания условия можно выделить:

  • задачи, условия которых содержат проблемное высказывание;

  • смоделированную социальную ситуацию правового, экономического, бытового и иного характера;

  • конкретный реальный социальный факт или явление.

По характеру требований (вопросов) могут быть выделены:

  • задачи, которые требуют подводить данные условия под общее понятие (от частного к общему);

  • задачи, которые требуют объяснять существующие взаимосвязи.

Так как форматы задания различаются между собой, то логично предположить, что различается и система оценивания различных заданий. Несмотря на то, что максимально возможный балл не изменяется, это всегда 4 балла, количество полученных баллов за каждый из элементов ответа может быть разным. Существует два подхода к оценке:

1.Количество баллов определяется количеством названных содержательных элементов ответа.

Если требование задачи представляет собой систему взаимосвязанных вопросов, или условие задачи содержит некое суждение, опровергнуть или поддержать которое необходимо с помощью нескольких аргументов, то в этом случае оцениваемыми элементами являются ответы на поставленные вопросы или приведенные аргументы, в соответствующем количестве.

2. Количество баллов определяется по принципу качественных накоплений.

Если условие задачи предполагает формулирование четкого ответа на вопрос по тексту условия и его аргументацию или, задача ориентирована на интерпретацию данных условия, то оценивается наличие четкого ответа на поставленный вопрос и заданное количество аргументов или интерпретированных положений.

Для того, чтобы не запутаться в форматах задания, способах их выполнения и других особенностях задания-задачи, необходимо придерживаться унифицированного алгоритма работы с ним:

  1. Выделите в условии все вопросы, на которые необходимо ответить.

  2. На основании первого пункта, определите, сколько элементов должно содержаться в ответе.

  3. Ответьте на каждый из вопросов, привлекая знания из курса обществознания и других необходимых источников.

  4. Запишите структурированный ответ, каждый элемент которого будет записан с новой строки и при необходимости пронумерован.

  5. Сверьте количество элементов в ответе с числом, обозначенным в пункте 2.

Пример задания 22:

К какой форме культуры можно отнести балет? Назовите три любых отличительных признака балета, по которым вы это определили.

Решение:

1) Необходимо выделить все вопросы: во-первых, необходимо ответить, к какой форме культуры относится балет. Во-вторых, необходимо назвать три отличительных признака балета, исходя из которых мы дали ответ на первый вопрос.

2) В ответе должен быть ответ на вопрос и три признака, то есть всего 4 элемента.

3) На данном этапе необходимо сформулировать ответ. Из теории известно, что выделяют три формы культуры: элитарную, массовую и народную. Разобравшись с этой темой, и зная признаки каждой из форм можно с уверенностью утверждать о принадлежности балета именно к элитарной культуре. Теперь необходимо выделить три признака, по которым мы это определили. Ими может служить: 1) балет создается профессионалами, людьми со специальной подготовкой. 2) балет предназначен для узкого круга потребителей. 3) для большинства сложен в понимании, скучен и неинтересен т.к. требует специальной подготовки зрителя. Теперь можно приступить к записи ответа.

4) Структурировав третий пункт, в бланке ответов, ответ должен выглядит следующим образом:

№22.

Балет относится к элитарной форме культуры.

Признаками этого служит то, что балет:

1) Создается профессионалами со специальной подготовкой.

2) Предназначен для узкого круга потребителей

3) Для большинства сложен в понимании, скучен и неинтересен, так как требует специальной подготовки зрителя.

5) В нашем ответе есть все 4 элемента, которые мы выделили ранее, значит, приведен полный ответ на задание и ничего не упущено.

За приведённый ответ эксперты выставят 4 балла, отсутствие каждого из элементов отнимет от этого результата по 1 баллу.

Рассмотрим еще один пример задания 22, имеющий иную структуру формулировки задания и ответа.

Рассмотрим еще один вариант задания 22.

Пример 2.

Матвей и Арина решили заключить брачный договор. Матвей настаивал на включение в договор пункта, запрещающего жене поступать на работу без разрешения мужа. Нотариус отказался удостоверять брачный договор именно из-за этого пункта. Правомерны ли действия нотариуса? Ответ поясните. Назовите любые два аспекта отношений между супругами, которые могут быть определены в брачном договоре.

Решение:

Попробуем выполнить приведённое задание по унифицированному алгоритму:

1) Необходимо ответить на вопрос: Правомерны ли действия нотариуса. Дать пояснение этому ответу. Назвать три любых аспекта, которые могут быть определены в брачном договоре.

2) Таким образом ответ должен содержать 5 элементов: Ответ, пояснение, 3 аспекта.

3) Привлекая теоретические знания, необходимо вспомнить, что брачный договор регулирует имущественные отношения, и в него не может быть включен пункт, регулирующий личные неимущественные отношения между супругами, а также права и обязанности супругов в отношении детей. Поэтому можно утверждать, что отказ нотариуса был правомерным. Более того, указанный пункт договора нарушает конституционное право человека на свободное распоряжение своим трудом, а также ограничивает дееспособность одного из супругов. Осталось привести любые два аспекта, которые может регулировать брачный договор: например, порядок несения каждым из них семейных расходов и порядок раздела имущества при разводе.

4) Ответ будет выглядит следующим образом:

№22.

Действия нотариуса правомерны.

Указанный пункт договора нарушает конституционное право человека на свободное распоряжение своим трудом, а также ограничивает дееспособность одного из супругов.

Брачный договор может регулировать следующие аспекты:

1) порядок несения каждым из них семейных расходов,

2) порядок раздела имущества при разводе,

3) способы участия в доходах друг друга

5) Содержание получившегося ответа содержит пять обозначенных ранее пункта, как и должно быть в идеале.