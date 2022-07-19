Задание 22

Задание 22 в ЕГЭ по обществознанию – это задание-задача. Оно требует применения усвоенных знаний в конкретной ситуации, в контексте определенной проблемы. Ученикам приводится проблемная общественная ситуация, на основании которой необходимо ответить на определенное количество вопросов. Задание 22, как и любое задание Второй части, может быть приведено по любому из тематических блоков обществознания. Главной сложностью задания является то, что проверяются различные аспекты подготовки экзаменуемых:

Умение анализировать ситуацию

Теоретические знания

Умение приводить пояснения и аргументы

Умение приводить конкретные примеры

Максимум за выполнение задания 22 возможно получить 4 балла. При неполном правильном ответе – 3, 2 или 1 балл. Средняя выполняемость задания 22 составляет 36,9%, что является очень хорошим показателем для задания Второй части.

В ЕГЭ представлены различные форматы задания-задачи. Они могут быть классифицированы в зависимости от содержания условия или характера требований. В зависимости от содержания условия можно выделить:

задачи, условия которых содержат проблемное высказывание;

смоделированную социальную ситуацию правового, экономического, бытового и иного характера;

конкретный реальный социальный факт или явление.

По характеру требований (вопросов) могут быть выделены:

задачи, которые требуют подводить данные условия под общее понятие (от частного к общему);

задачи, которые требуют объяснять существующие взаимосвязи.

Так как форматы задания различаются между собой, то логично предположить, что различается и система оценивания различных заданий. Несмотря на то, что максимально возможный балл не изменяется, это всегда 4 балла, количество полученных баллов за каждый из элементов ответа может быть разным. Существует два подхода к оценке:

1.Количество баллов определяется количеством названных содержательных элементов ответа.

Если требование задачи представляет собой систему взаимосвязанных вопросов, или условие задачи содержит некое суждение, опровергнуть или поддержать которое необходимо с помощью нескольких аргументов, то в этом случае оцениваемыми элементами являются ответы на поставленные вопросы или приведенные аргументы, в соответствующем количестве.

2. Количество баллов определяется по принципу качественных накоплений.

Если условие задачи предполагает формулирование четкого ответа на вопрос по тексту условия и его аргументацию или, задача ориентирована на интерпретацию данных условия, то оценивается наличие четкого ответа на поставленный вопрос и заданное количество аргументов или интерпретированных положений.

Для того, чтобы не запутаться в форматах задания, способах их выполнения и других особенностях задания-задачи, необходимо придерживаться унифицированного алгоритма работы с ним:

Выделите в условии все вопросы, на которые необходимо ответить. На основании первого пункта, определите, сколько элементов должно содержаться в ответе. Ответьте на каждый из вопросов, привлекая знания из курса обществознания и других необходимых источников. Запишите структурированный ответ, каждый элемент которого будет записан с новой строки и при необходимости пронумерован. Сверьте количество элементов в ответе с числом, обозначенным в пункте 2.

Пример задания 22: К какой форме культуры можно отнести балет? Назовите три любых отличительных признака балета, по которым вы это определили.

Решение:

1) Необходимо выделить все вопросы: во-первых, необходимо ответить, к какой форме культуры относится балет. Во-вторых, необходимо назвать три отличительных признака балета, исходя из которых мы дали ответ на первый вопрос.

2) В ответе должен быть ответ на вопрос и три признака, то есть всего 4 элемента.

3) На данном этапе необходимо сформулировать ответ. Из теории известно, что выделяют три формы культуры: элитарную, массовую и народную. Разобравшись с этой темой, и зная признаки каждой из форм можно с уверенностью утверждать о принадлежности балета именно к элитарной культуре. Теперь необходимо выделить три признака, по которым мы это определили. Ими может служить: 1) балет создается профессионалами, людьми со специальной подготовкой. 2) балет предназначен для узкого круга потребителей. 3) для большинства сложен в понимании, скучен и неинтересен т.к. требует специальной подготовки зрителя. Теперь можно приступить к записи ответа.

4) Структурировав третий пункт, в бланке ответов, ответ должен выглядит следующим образом:

№22. Балет относится к элитарной форме культуры. Признаками этого служит то, что балет: 1) Создается профессионалами со специальной подготовкой. 2) Предназначен для узкого круга потребителей 3) Для большинства сложен в понимании, скучен и неинтересен, так как требует специальной подготовки зрителя.

5) В нашем ответе есть все 4 элемента, которые мы выделили ранее, значит, приведен полный ответ на задание и ничего не упущено.

За приведённый ответ эксперты выставят 4 балла, отсутствие каждого из элементов отнимет от этого результата по 1 баллу.

Рассмотрим еще один пример задания 22, имеющий иную структуру формулировки задания и ответа.

Рассмотрим еще один вариант задания 22.

Пример 2. Матвей и Арина решили заключить брачный договор. Матвей настаивал на включение в договор пункта, запрещающего жене поступать на работу без разрешения мужа. Нотариус отказался удостоверять брачный договор именно из-за этого пункта. Правомерны ли действия нотариуса? Ответ поясните. Назовите любые два аспекта отношений между супругами, которые могут быть определены в брачном договоре.

Решение:

Попробуем выполнить приведённое задание по унифицированному алгоритму:

1) Необходимо ответить на вопрос: Правомерны ли действия нотариуса. Дать пояснение этому ответу. Назвать три любых аспекта, которые могут быть определены в брачном договоре.

2) Таким образом ответ должен содержать 5 элементов: Ответ, пояснение, 3 аспекта.

3) Привлекая теоретические знания, необходимо вспомнить, что брачный договор регулирует имущественные отношения, и в него не может быть включен пункт, регулирующий личные неимущественные отношения между супругами, а также права и обязанности супругов в отношении детей. Поэтому можно утверждать, что отказ нотариуса был правомерным. Более того, указанный пункт договора нарушает конституционное право человека на свободное распоряжение своим трудом, а также ограничивает дееспособность одного из супругов. Осталось привести любые два аспекта, которые может регулировать брачный договор: например, порядок несения каждым из них семейных расходов и порядок раздела имущества при разводе.

4) Ответ будет выглядит следующим образом:

№22. Действия нотариуса правомерны. Указанный пункт договора нарушает конституционное право человека на свободное распоряжение своим трудом, а также ограничивает дееспособность одного из супругов. Брачный договор может регулировать следующие аспекты: 1) порядок несения каждым из них семейных расходов, 2) порядок раздела имущества при разводе, 3) способы участия в доходах друг друга

5) Содержание получившегося ответа содержит пять обозначенных ранее пункта, как и должно быть в идеале.