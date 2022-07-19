Задание 21

Особенности задания:

Задание 21 предполагает анализ рисунка (графического изображения, иллюстрирующего изменение спроса или предложения). Согласно спецификации КИМов ЕГЭ (официальный документ ФИПИ) на данной позиции проверяется знание темы «Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение», поэтому успешное выполнение задания 21 без тщательного изучения этой темы не представляется возможным. В отличие от вариантов КИМов прошлых лет, теперь это задание предполагает развернутый ответ и относится к категории заданий повышенного уровня сложности.

Задание оценивается в 3 балла. Для получения максимального балла необходимо ответить на три вопроса полностью. За каждый неверно данный ответ на вопрос вычитается по баллу.

Пример: На графике отражена ситуация на рынке книгопечатной продукции в стране N. Кривая спроса переместилась из положения D в положение D1 при неизменном предложении S. (На графике P – цена товара; Q – количество товара.) Как изменилась равновесная цена? Что могло вызвать изменение спроса? Укажите любое одно обстоятельство (фактор) и объясните его влияние на спрос. (Объяснение должно быть применительно к рынку, указанному в тексте задания). Как изменятся предложение и равновесная цена на данном рынке, если вырастет цена на товар при прочих равных условиях?

Решение:

Для выполнения данного задания, в первую очередь, обратимся к теории. Необходимо определить изменение равновесной цены. Под равновесной ценой в обществознании понимается та цена на рынке, при которой величина предложения и величина спроса равны (то есть не создается ни дефицита, ни избытка товара). На графике точки равновесия находятся как точки пересечения линий спроса D и линий предложения S. Соответственно, чтобы определить равновесную цену, необходимо посмотреть на координаты данных точек по оси Р, так как именно она отображает цену товара. Можно изобразить на графике равновесную цену в первом и втором случае как P равн и P равн1 .

На основании графика можно сделать вывод, что равновесная цена увеличилась (так как Р равн1 >Р равн ).

Во второй части задания нам необходимо привести фактор, который оказывает влияние на спрос. Таких факторов большое количество, например мода, сезонность, наличие и цена на товары-субституты (заменители), цены на комплементарные (дополняющие) товары, доходы покупателей и т. д. Важно обратить внимание на примечание от составителей экзамена: Объяснение должно быть применительно к рынку, указанному в тексте задания. Применительно к рынку книгопечатной продукции подойти могут далеко не все факторы, поэтому мы можем взять “доходы покупателей” - его можно назвать универсальным. Объяснить его влияние на спрос можно следующим образом: при повышении доходов покупателей спрос на книгопечатную продукцию увеличивается.

Осталось ответить на последний вопрос: как изменятся предложение и равновесная цена на данном рынке, если вырастет цена на товар при прочих равных условиях? Изменение цены всегда влияет на повышение предложения. И наоборот, чем ниже цена, тем ниже предложение. Изменение цены отображается на графике как движение вдоль линии предложения S. Соответственно, можно проследить по графику, что в этом случае равновесная цена бы выросла.

Итоговый ответ должен выглядеть так: