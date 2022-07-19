Особенности задания:
Задание 21 предполагает анализ рисунка (графического изображения, иллюстрирующего изменение спроса или предложения). Согласно спецификации КИМов ЕГЭ (официальный документ ФИПИ) на данной позиции проверяется знание темы «Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение», поэтому успешное выполнение задания 21 без тщательного изучения этой темы не представляется возможным. В отличие от вариантов КИМов прошлых лет, теперь это задание предполагает развернутый ответ и относится к категории заданий повышенного уровня сложности.
Задание оценивается в 3 балла. Для получения максимального балла необходимо ответить на три вопроса полностью. За каждый неверно данный ответ на вопрос вычитается по баллу.
На графике отражена ситуация на рынке книгопечатной продукции в стране N. Кривая спроса переместилась из положения D в положение D1 при неизменном предложении S. (На графике P – цена товара; Q – количество товара.)
Как изменилась равновесная цена?
Что могло вызвать изменение спроса? Укажите любое одно обстоятельство (фактор) и объясните его влияние на спрос. (Объяснение должно быть применительно к рынку, указанному в тексте задания).
Как изменятся предложение и равновесная цена на данном рынке, если вырастет цена на товар при прочих равных условиях?
Решение:
Для выполнения данного задания, в первую очередь, обратимся к теории. Необходимо определить изменение равновесной цены. Под равновесной ценой в обществознании понимается та цена на рынке, при которой величина предложения и величина спроса равны (то есть не создается ни дефицита, ни избытка товара). На графике точки равновесия находятся как точки пересечения линий спроса D и линий предложения S. Соответственно, чтобы определить равновесную цену, необходимо посмотреть на координаты данных точек по оси Р, так как именно она отображает цену товара. Можно изобразить на графике равновесную цену в первом и втором случае как Pравн и Pравн1.
На основании графика можно сделать вывод, что равновесная цена увеличилась (так как Рравн1>Рравн).
Во второй части задания нам необходимо привести фактор, который оказывает влияние на спрос. Таких факторов большое количество, например мода, сезонность, наличие и цена на товары-субституты (заменители), цены на комплементарные (дополняющие) товары, доходы покупателей и т. д. Важно обратить внимание на примечание от составителей экзамена: Объяснение должно быть применительно к рынку, указанному в тексте задания. Применительно к рынку книгопечатной продукции подойти могут далеко не все факторы, поэтому мы можем взять “доходы покупателей” - его можно назвать универсальным. Объяснить его влияние на спрос можно следующим образом: при повышении доходов покупателей спрос на книгопечатную продукцию увеличивается.
Осталось ответить на последний вопрос: как изменятся предложение и равновесная цена на данном рынке, если вырастет цена на товар при прочих равных условиях? Изменение цены всегда влияет на повышение предложения. И наоборот, чем ниже цена, тем ниже предложение. Изменение цены отображается на графике как движение вдоль линии предложения S. Соответственно, можно проследить по графику, что в этом случае равновесная цена бы выросла.
Итоговый ответ должен выглядеть так:
1) Равновесная цена увеличилась.
2) Такое изменение спроса мог вызвать рост доходов населения. Чем выше доход, тем выше спрос на книгопечатную продукцию.
3) Если вырастет цена на товар, предложение увеличится, равновесная цена возрастет.