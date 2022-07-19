Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Экономика
Рынок и рыночный механизм Основные источники финансирования бизнеса Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Деньги Государственный бюджет Мировая экономика Экономические системы Торговля и обмен Роль государства в экономике Рынок труда. Безработица Экономика и экономическая наука Налоги Постоянные и переменные затраты Предпринимательство Ценные бумаги Спрос и предложение Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Факторы производства и факторные доходные Виды, причины и последствия инфляции Финансовые институты. Банковская система
Политика
Избирательная кампания в Российской Федерации Средства массовой информации в политической системе Государство, его функции Политическая система Гражданское общество и государство Понятие власти Политический процесс Политические партии и движения Типология политических режимов Политическая элита Политическое участие граждан РФ Федеративное устройство Российской Федерации Органы государственной власти Российской Федерации Демократия, ее основные ценности и признаки
Человек и общество
Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Понятие общественного прогресса Понятие истины, её критерии Многовариантность общественного развития (типы обществ) Религия Искусство Природное и общественное в человеке. Мировоззрение, его виды и формы Потребности и интересы Образование, его значение для личности и общества Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Мышление и деятельность Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Системное строение общества элементы и подсистемы Виды знаний Мораль Основные институты общества
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 4
Социальные отношения
Социализация индивида Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Социальная роль Социальная стратификация и мобильность Социальные группы Этнические общности Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Семья и брак Виды социальных норм Социальный контроль Отклоняющееся поведение и его типы Социальный конфликт Молодёжь как социальная группа
Формат ЕГЭ
Экономика: Задания 5, 6, 7 Задание 22 Задание 1 Политика: Задания 10, 11 Задание 20 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 19 Задание 21 Задание 24 Социальные отношения: Задания 8, 9 Задание 23 Задание 25 Задание 18 Задание 17 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16
Право
Система российского права Международное право Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Правоохранительные органы. Судебная система Гражданство РФ Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Понятие и виды юридической ответственности Особенности уголовного процесса Законодательство РФ о выборах Организационно-правовые формы Право в системе социальных норм Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Права и обязанности налогоплательщика Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Воинская обязанность Конституция РФ Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Законотворческий процесс Особенности административной юрисдикции

Задание 21

Особенности задания:

Задание 21 предполагает анализ рисунка (графического изображения, иллюстрирующего изменение спроса или предложения). Согласно спецификации КИМов ЕГЭ (официальный документ ФИПИ) на данной позиции проверяется знание темы «Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение», поэтому успешное выполнение задания 21 без тщательного изучения этой темы не представляется возможным. В отличие от вариантов КИМов прошлых лет, теперь это задание предполагает развернутый ответ и относится к категории заданий повышенного уровня сложности.

Задание оценивается в 3 балла. Для получения максимального балла необходимо ответить на три вопроса полностью. За каждый неверно данный ответ на вопрос вычитается по баллу.

Пример:

На графике отражена ситуация на рынке книгопечатной продукции в стране N. Кривая спроса переместилась из положения D в положение D1 при неизменном предложении S. (На графике P – цена товара; Q – количество товара.)

Как изменилась равновесная цена?

Что могло вызвать изменение спроса? Укажите любое одно обстоятельство (фактор) и объясните его влияние на спрос. (Объяснение должно быть применительно к рынку, указанному в тексте задания).

Как изменятся предложение и равновесная цена на данном рынке, если вырастет цена на товар при прочих равных условиях?

Решение:

Для выполнения данного задания, в первую очередь, обратимся к теории. Необходимо определить изменение равновесной цены. Под равновесной ценой в обществознании понимается та цена на рынке, при которой величина предложения и величина спроса равны (то есть не создается ни дефицита, ни избытка товара). На графике точки равновесия находятся как точки пересечения линий спроса D и линий предложения S. Соответственно, чтобы определить равновесную цену, необходимо посмотреть на координаты данных точек по оси Р, так как именно она отображает цену товара. Можно изобразить на графике равновесную цену в первом и втором случае как Pравн и Pравн1.

На основании графика можно сделать вывод, что равновесная цена увеличилась (так как Рравн1равн).

Во второй части задания нам необходимо привести фактор, который оказывает влияние на спрос. Таких факторов большое количество, например мода, сезонность, наличие и цена на товары-субституты (заменители), цены на комплементарные (дополняющие) товары, доходы покупателей и т. д. Важно обратить внимание на примечание от составителей экзамена: Объяснение должно быть применительно к рынку, указанному в тексте задания. Применительно к рынку книгопечатной продукции подойти могут далеко не все факторы, поэтому мы можем взять “доходы покупателей” - его можно назвать универсальным. Объяснить его влияние на спрос можно следующим образом: при повышении доходов покупателей спрос на книгопечатную продукцию увеличивается.

Осталось ответить на последний вопрос: как изменятся предложение и равновесная цена на данном рынке, если вырастет цена на товар при прочих равных условиях? Изменение цены всегда влияет на повышение предложения. И наоборот, чем ниже цена, тем ниже предложение. Изменение цены отображается на графике как движение вдоль линии предложения S. Соответственно, можно проследить по графику, что в этом случае равновесная цена бы выросла.

Итоговый ответ должен выглядеть так:

№ 21

1) Равновесная цена увеличилась.

2) Такое изменение спроса мог вызвать рост доходов населения. Чем выше доход, тем выше спрос на книгопечатную продукцию.
3) Если вырастет цена на товар, предложение увеличится, равновесная цена возрастет.