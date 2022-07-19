Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Политика
Государство, его функции Политическая система Демократия, ее основные ценности и признаки Гражданское общество и государство Политическое участие граждан РФ Федеративное устройство Российской Федерации Политическая элита Понятие власти Политический процесс Политические партии и движения Типология политических режимов Органы государственной власти Российской Федерации Избирательная кампания в Российской Федерации Средства массовой информации в политической системе
Человек и общество
Основные институты общества Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Природное и общественное в человеке. Мораль Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Потребности и интересы Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Образование, его значение для личности и общества Мышление и деятельность Понятие общественного прогресса Искусство Понятие истины, её критерии Многовариантность общественного развития (типы обществ) Мировоззрение, его виды и формы Виды знаний Религия Системное строение общества элементы и подсистемы
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 4
Социальные отношения
Социальная роль Виды социальных норм Социальная стратификация и мобильность Социальные группы Отклоняющееся поведение и его типы Молодёжь как социальная группа Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Семья и брак Этнические общности Социальный конфликт Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Социализация индивида Социальный контроль
Формат ЕГЭ
Задание 23 Задание 20 Задание 21 Задание 22 Задание 24 Задание 1 Задание 25 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Задание 18 Задание 17 Политика: Задания 10, 11 Социальные отношения: Задания 8, 9 Задание 19 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Экономика: Задания 5, 6, 7
Право
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Права и обязанности налогоплательщика Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Международное право Право в системе социальных норм Законодательство РФ о выборах Правоохранительные органы. Судебная система Особенности административной юрисдикции Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Конституция РФ Организационно-правовые формы Гражданство РФ Понятие и виды юридической ответственности Система российского права Особенности уголовного процесса Воинская обязанность Законотворческий процесс
Экономика
Основные источники финансирования бизнеса Государственный бюджет Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Предпринимательство Ценные бумаги Экономические системы Налоги Рынок и рыночный механизм Роль государства в экономике Деньги Рынок труда. Безработица Финансовые институты. Банковская система Экономика и экономическая наука Торговля и обмен Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Факторы производства и факторные доходные Постоянные и переменные затраты Виды, причины и последствия инфляции Мировая экономика Спрос и предложение

Задание 20

Задание 20 в ЕГЭ по обществознанию подразумевают работу с текстом, аналогично заданию 17. Однако теперь сложность задания повышается. Сдающему нужно самому сформулировать свою точку зрения обществоведческим языком, а также привести валидные аргументы и примеры. Нужно учитывать, что текст может относиться к любому блоку обществознания. Знание материала поможет ответить на соответствующие вопросы и правильно сформулировать свои мысли, и оформить их в ответ. За полностью правильный ответ сдающий получает 3.

Особенности задания: Задание ориентировано на проверку навыков объяснения внутренних и внешних связей в обществоведческих процессах. Сдающий должен уметь оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, экономической рациональности. Свой ответ необходимо дополнять аргументами. Задание относится к высокому уровню сложности. Исходя из аналитики ФИПИ, только 28,9% сдающих получают наивысший балл, что является одним из самых низких показателей среди заданий части 2. Залогом верного решения является знание теоретического материала, и умение приводить аргументы в защиту своей точки зрения.

Алгоритм решения заданий 20:

Так как задание 20 тематически связано с текстом, то алгоритм будет отдаленно похож на алгоритм к заданию 17. Стоит отметить, что пункт 5 сильно отличается, и стоит обратить на это особенное внимание при решении по алгоритму.

  1. Внимательно читать текст и определять его тематическую принадлежность. (Также, как и в задании 17, без этого пункта обойтись нельзя. Учитывая то, что задание 20 имеет высокий уровень сложности, читать текст необходимо внимательно как никогда!)

  2. Прочитать задание 20 и выделять, сколько элементов должно быть в ответе! То есть, если просят привести два аргумента в подтверждения указанной позиции и один в опровержение, то в ответе будет ТРИ элемента. (Это особенно важно учитывать при дальнейшей проверке, так как из-за стресса или невнимательности сдающий может просто не заметить требования вопроса!)

  3. Подчеркивать (выделять) в тексте предполагаемый ответ. (Как и первый пункт, это помогает сфокусироваться на чем-то одном, снижая риск ошибки по невнимательности.

  4. Сформулировать готовый ответ. Здесь можно перефразировать сам вопрос. Это поможет ученику и проверяющему увидеть в ответе стройность, логичность, законченность мысли.

  5. Привести аргументы к поднятому вопросу. Стоит отметить, что аргументом является теоретически обоснованное доказательство какой-либо точки зрения. При проверке задания засчитываются только развернутые аргументы. Проще говоря: аргумент = научно обоснованное подтверждение/опровержение.

  6. Записать ответ в бланк ответа. Важно помнить, что зачастую нумерация по пунктам значительно облегчает восприятие информации.

Пример:

Специальное и профессиональное образование… это форма инвестиций в человеческий капитал, абсолютно аналогичная вкладыванию денег в оборудование, здания и прочие неодушевлённые формы капитала. Функция такой инвестиции заключается в том, чтобы повысить экономическую продуктивность человека. Если инвестиция достигает этого результата, общество свободного предпринимательства вознаграждает человека более высокой оплатой его услуг. Это различие в выручке является экономическим стимулом для инвестиций капитала в форме машины или в форме человека. В обоих случаях дополнительная выручка должна соизмеряться с затратами, понесёнными для её получения. Когда речь идёт о специальном образовании, главные затраты состоят в доходе, упущенном в период обучения, в процентах на прибыль, упущенных в связи с откладыванием заработка, и в специфических расходах на приобретение образования, таких как плата за обучение и затраты на учебники и оборудование…

Инвестиции в человеческий капитал нельзя финансировать на тех же условиях и с такой же лёгкостью, как инвестиции в капитал физический. Нетрудно понять, почему так происходит. Когда даётся долгосрочная ссуда на финансирование инвестиций в физический капитал, кредитор способен заручиться обеспечением в виде недвижимого имущества или оставшейся части требований на сами материальные активы и в случае неуплаты может рассчитывать на реализацию хотя бы части своих капиталовложений путём продажи материальных активов. Если он даёт аналогичную ссуду на увеличение доходности человека, ему, очевидно, невозможно заручиться аналогичным обеспечением… Такие инвестиции неизбежно связаны с большим риском. Средняя ожидаемая прибыль может быть высока, но отклонения от средней величины бывают весьма велики. Одна очевидная причина отклонений – это смерть или утрата трудоспособности, но куда важнее, видимо, различия в способностях, энергичности и удачливости. Вследствие этого, если предоставлять долгосрочные ссуды, обеспечением которых будет один лишь ожидаемый будущий заработок, значительная пропорция их не будет возвращена…

Какие бы ни были тому причины, изъяны рынка привели к недостатку инвестиций в человеческий капитал. Поэтому государственное вмешательство можно обосновать как «технической монополией» (поскольку распространение таких капиталовложений наталкивается на административные расходы), так и необходимостью выправить ситуацию на рынке (поскольку рынок в данном случае не выказал гибкости).

(М. Фридмен)

20. Почему, по мнению автора, проявляется отрицательное влияние рынка на человеческий капитал? Используя текст, обществоведческие знания и личный социальный опыт, предложите три возможных решения этой проблемы.

В правильном ответе должны быть указаны следующие элементы:

1. Описано отрицательное влияние рынка на человеческий капитал:

По мнению автора текста, изъяны рынка привели к недостатку инвестиций в человеческий капитал, поскольку рынок не выказал гибкости и поскольку распространение таких капиталовложений наталкивается на административные расходы.

2. Предложены три возможных решения проблемы:

А. Развивать государственное финансирование и поддержку программ переподготовки профессиональных кадров;

Б. Стимулировать ротацию персонала внутри компаний, а также внутрифирменное обучение, что будет способствовать качественному улучшению человеческого капитала, более быстрой адаптации работников;

В. Субсидировать школьные и высшие учебные заведения, поддерживать систему льгот, чтобы большее количество людей могло получать образование высокого качества.

Верный ответ оценивается в 3 балла. Главное при решении – уметь грамотно обосновать свою точку зрения. В задании спрашивают привести три возможных решения проблемы. Не подразумевается, что сдающий приведет еще несколько аналогичных ситуаций (приведет примеры), но подразумевается теоретически обоснованные доводы решения, основанные на обществоведческих знаниях (приведет аргументы).