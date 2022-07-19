Задание 20

Задание 20 в ЕГЭ по обществознанию подразумевают работу с текстом, аналогично заданию 17. Однако теперь сложность задания повышается. Сдающему нужно самому сформулировать свою точку зрения обществоведческим языком, а также привести валидные аргументы и примеры. Нужно учитывать, что текст может относиться к любому блоку обществознания. Знание материала поможет ответить на соответствующие вопросы и правильно сформулировать свои мысли, и оформить их в ответ. За полностью правильный ответ сдающий получает 3.

Особенности задания: Задание ориентировано на проверку навыков объяснения внутренних и внешних связей в обществоведческих процессах. Сдающий должен уметь оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, экономической рациональности. Свой ответ необходимо дополнять аргументами. Задание относится к высокому уровню сложности. Исходя из аналитики ФИПИ, только 28,9% сдающих получают наивысший балл, что является одним из самых низких показателей среди заданий части 2. Залогом верного решения является знание теоретического материала, и умение приводить аргументы в защиту своей точки зрения.

Алгоритм решения заданий 20:

Так как задание 20 тематически связано с текстом, то алгоритм будет отдаленно похож на алгоритм к заданию 17. Стоит отметить, что пункт 5 сильно отличается, и стоит обратить на это особенное внимание при решении по алгоритму.

Внимательно читать текст и определять его тематическую принадлежность. (Также, как и в задании 17, без этого пункта обойтись нельзя. Учитывая то, что задание 20 имеет высокий уровень сложности, читать текст необходимо внимательно как никогда!) Прочитать задание 20 и выделять, сколько элементов должно быть в ответе! То есть, если просят привести два аргумента в подтверждения указанной позиции и один в опровержение, то в ответе будет ТРИ элемента. (Это особенно важно учитывать при дальнейшей проверке, так как из-за стресса или невнимательности сдающий может просто не заметить требования вопроса!) Подчеркивать (выделять) в тексте предполагаемый ответ. (Как и первый пункт, это помогает сфокусироваться на чем-то одном, снижая риск ошибки по невнимательности. Сформулировать готовый ответ. Здесь можно перефразировать сам вопрос. Это поможет ученику и проверяющему увидеть в ответе стройность, логичность, законченность мысли. Привести аргументы к поднятому вопросу. Стоит отметить, что аргументом является теоретически обоснованное доказательство какой-либо точки зрения. При проверке задания засчитываются только развернутые аргументы. Проще говоря: аргумент = научно обоснованное подтверждение/опровержение. Записать ответ в бланк ответа. Важно помнить, что зачастую нумерация по пунктам значительно облегчает восприятие информации.

Пример: Специальное и профессиональное образование… это форма инвестиций в человеческий капитал, абсолютно аналогичная вкладыванию денег в оборудование, здания и прочие неодушевлённые формы капитала. Функция такой инвестиции заключается в том, чтобы повысить экономическую продуктивность человека. Если инвестиция достигает этого результата, общество свободного предпринимательства вознаграждает человека более высокой оплатой его услуг. Это различие в выручке является экономическим стимулом для инвестиций капитала в форме машины или в форме человека. В обоих случаях дополнительная выручка должна соизмеряться с затратами, понесёнными для её получения. Когда речь идёт о специальном образовании, главные затраты состоят в доходе, упущенном в период обучения, в процентах на прибыль, упущенных в связи с откладыванием заработка, и в специфических расходах на приобретение образования, таких как плата за обучение и затраты на учебники и оборудование… Инвестиции в человеческий капитал нельзя финансировать на тех же условиях и с такой же лёгкостью, как инвестиции в капитал физический. Нетрудно понять, почему так происходит. Когда даётся долгосрочная ссуда на финансирование инвестиций в физический капитал, кредитор способен заручиться обеспечением в виде недвижимого имущества или оставшейся части требований на сами материальные активы и в случае неуплаты может рассчитывать на реализацию хотя бы части своих капиталовложений путём продажи материальных активов. Если он даёт аналогичную ссуду на увеличение доходности человека, ему, очевидно, невозможно заручиться аналогичным обеспечением… Такие инвестиции неизбежно связаны с большим риском. Средняя ожидаемая прибыль может быть высока, но отклонения от средней величины бывают весьма велики. Одна очевидная причина отклонений – это смерть или утрата трудоспособности, но куда важнее, видимо, различия в способностях, энергичности и удачливости. Вследствие этого, если предоставлять долгосрочные ссуды, обеспечением которых будет один лишь ожидаемый будущий заработок, значительная пропорция их не будет возвращена… Какие бы ни были тому причины, изъяны рынка привели к недостатку инвестиций в человеческий капитал. Поэтому государственное вмешательство можно обосновать как «технической монополией» (поскольку распространение таких капиталовложений наталкивается на административные расходы), так и необходимостью выправить ситуацию на рынке (поскольку рынок в данном случае не выказал гибкости). (М. Фридмен) 20. Почему, по мнению автора, проявляется отрицательное влияние рынка на человеческий капитал? Используя текст, обществоведческие знания и личный социальный опыт, предложите три возможных решения этой проблемы.

В правильном ответе должны быть указаны следующие элементы:

1. Описано отрицательное влияние рынка на человеческий капитал:

По мнению автора текста, изъяны рынка привели к недостатку инвестиций в человеческий капитал, поскольку рынок не выказал гибкости и поскольку распространение таких капиталовложений наталкивается на административные расходы.

2. Предложены три возможных решения проблемы:

А. Развивать государственное финансирование и поддержку программ переподготовки профессиональных кадров;

Б. Стимулировать ротацию персонала внутри компаний, а также внутрифирменное обучение, что будет способствовать качественному улучшению человеческого капитала, более быстрой адаптации работников;

В. Субсидировать школьные и высшие учебные заведения, поддерживать систему льгот, чтобы большее количество людей могло получать образование высокого качества.

Верный ответ оценивается в 3 балла. Главное при решении – уметь грамотно обосновать свою точку зрения. В задании спрашивают привести три возможных решения проблемы. Не подразумевается, что сдающий приведет еще несколько аналогичных ситуаций (приведет примеры), но подразумевается теоретически обоснованные доводы решения, основанные на обществоведческих знаниях (приведет аргументы).