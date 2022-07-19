Задание 18

Задание 18 в ЕГЭ по обществознанию представляет собой задание на работу с обществоведческим понятием. Формат заданий идентичен в любом варианте экзамена, а вот тематическая принадлежность не определена. Задание может быть приведено по любому из теоретических блоков. Согласно демо версии 2022 года тематика задания может быть связана с тематикой текста, который открывает часть 2. Как показывает статистика, данное задание часто вызывает трудности у учеников, о чем свидетельствует очень низкий процент выполнения на экзамене – 41,5%. Это может объясняться двумя факторами: во-первых, незнанием учениками требований и критериев оценки самого задания, во-вторых, требовательностью задания к теоретическим знаниям экзаменуемого. Поэтому важно уделить внимание обоим аспектам.

Рассмотрим задание на конкретном примере.

Пример задания 18: Автор пишет о роли государства в экономике и его методах регулирования уровня инфляции. Используя обществоведческие знания, объясните смысл понятия «инфляция».

(В объяснении смысла / определении понятия должно быть указано не менее двух существенных признаков. Объяснение/определение может быть дано в одном или нескольких распространённых предложениях.)

Суть задания:

Сдающему необходимо составить определение обозначенного понятия. Таким образом, ответ должен содержать определение данного понятия.

Как оценивается Задание 18:

Максимальное количество баллов, которое можно получить за Задание 18 – 2 балла. Если определение понятия дано четко, ясно и недвусмысленно, при этом указано два существенных признака, которые относятся к характеристике данного понятия, то сдающий получает максимальный балл. В качестве правильного может быть принято объяснение, ориентированное на признаки понятия, раскрытые в любом действующем учебнике 6–11 классов из федерального перечня Минпросвещения России.

Ключевая особенность:

Максимальный балл за определение по критериям можно получить в следующем случае:

«Объяснение смысла / определение понятия дано полно, чётко, ясно, недвусмысленно: указаны существенные признаки, относящиеся к характеристике данного понятия / отличающие его от других понятий (содержание понятия корректно раскрыто через родовую принадлежность понятия и его видовое(-ые) отличие(-я))»

Мы видим, что в структуре определения выделяют родовое понятие и видовой признак. Родовое понятие — это существительное, которое стоит в начале определения. По сути дела, это синоним того термина, который нам нужно охарактеризовать. Видовые признаки – это то, что отличает это определение от других.

1 балл ставится если, смысл понятия в целом раскрыт, но в неполном объёме: указан только один из существенных признаков, относящихся к характеристике данного понятия / отличающих его от других понятий, ИЛИ в ответе допущены отдельные неточности/недостатки, не искажающие его по существу.

То есть за неточное/неполное определение мы можем тоже получить балл. Например, если вы указали вместо двух видовых признаков только один или за незначительные неточности, которые не искажают смысла характеристики.

В ответе наряду с верными, приведены неверные признаки (характеристики, описания, сравнения и т.п.), искажающие содержание понятия по существу. ИЛИ Отсутствуют видовые характеристики, существенные признаки понятия / указаны только несущественные признаки, не раскрывающие смысла понятия. ИЛИ Иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 балла

Итак, 0 баллов мы получаем, если не раскрыли содержание понятия, если допустили в определении грубую ошибку, если не назвали ни одного видового признака. Вот почему так важно знать структуру ответа!

Макет ответа на Задание 18: Обществоведческое понятие – это родовое понятие + видовые признаки (дается развёрнутое определение понятия)

После рассмотрения сути задания, особенностей его проверки и принципов составления ответа, можно перейти к решению приведенного ранее примера.

Анализ и решение:

В данном случае нам попалось задание, относящиеся к блоку «Экономика». В нем нам необходимо дать определение такого понятия как «Инфляция»

Теперь мы можем оценить вторую сложность задания 18, о которой говорилось в самом начале – требовательность к теоретическим знаниям. Действительно, выполнить Задание 18 и получить за него максимальный балл без теоретической подготовки и необходимых знаний практически невозможно. Учитывая, что задание может относиться к любой теме обществознания, вам необходимо знание всего курса. Все необходимые теоретические материалы для подготовки к ЕГЭ вы можете найти в приложении. Рассчитывая на то, что при знакомстве с заданиями первой части, вы уже ознакомились со всеми темами, которые могут встретиться вам в ЕГЭ, и освоили необходимый теоретический материал, перейдем к составлению ответа.

Из теории мы знаем, что инфляция – это процесс обесценивания денег, заключающийся в снижении их покупательной способности и проявляющийся в устойчивом росте общего уровня цен.

Запись ответа:

Теперь осталось только красиво записать ответ, который должен выглядит следующим образом:

№17. Инфляция – это процесс обесценивания денег, заключающийся в снижении их покупательной способности и проявляющийся в устойчивом росте общего уровня цен.

Рассматривая задание про инфляцию, мы предположили, что мы наизусть знали необходимо нам определение. На самом деле, крайне сложно подготовиться к экзамену таким образом, чтобы наизусть заучить абсолютно все определения в обществознании, ведь их действительно огромное количество. Что делать, если на экзамене вам попалось понятие, определение которого вы не помните или не знаете дословно?

Методические указания ФИПИ для экспертов проверяющих ЕГЭ по обществознанию установили довольно лояльные критерии к оценке определения в задании 17. Согласно этим указаниям, помимо дословного установленного определения может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение смысла понятия. Именно так мы и сделаем, попытавшись составить определение самостоятельно. Для этого нам необходимо будет использовать метод рассуждений, или если сформулировать его еще более точно – метод трех вопросов. Сразу отметем, что данный метод не работает без знаний необходимого теоретического материала несмотря на то, что вы не помните чёткого определения, всю теорию по заданной теме знать необходимо!

Метод трех вопросов

Попробуйте провести «мозговой штурм» и задать себе три вопроса о приведенном понятии, ответить себе на них:

1) Что это? – отвечая на этот вопрос, попробуйте в целом сказать, чем является понятие (это и будет нашим родовым понятием). Является ли оно процессом, величиной или каким-либо явлением?

2) Какое это? – Вспомните из теории все видовые признаки, характеристики и функции, относящиеся к понятию. (Очень часто, даже эталонное определение состоит из перечня ключевых признаков и функций понятия).

3) Для чего это нужно? – Вспомните, для чего вообще существует данное понятие и какую роль играет.

После того как вы ответили на все три вопроса, собрав все воедино попробуйте составить согласованное определение.

Посмотрим, как работает данный метод на одном из примеров:

Пример задания 17 №2. Автор пишет о важности законов в жизни общества. Используя обществоведческие знания, объясните смысл понятия «правовая норма». (В объяснении смысла / определении понятия должно быть указано не менее двух существенных признаков. Объяснение/определение может быть дано в одном или нескольких распространённых предложениях.)

Анализ заданий и решение:

В данном случае нам попалось задание, относящиеся к блоку «Право». В нем нам необходимо дать определение такого понятия как «Правовая норма» Переходим к составлению определения.

Предположим, что мы не можем дословно вспомнить определение правовой нормы. Попробуем использовать метод трех вопросов и ответим на каждый из них.

1) Что такое правовая норма вообще? Во-первых, слово норма наталкивает нас на то, что это какая-то норма поведения. Во-вторых, мы можем вспомнить, что это одна из разновидностей социальных норм.

Важно! Когда мы подбираем родовое понятие к нашему определению мы не можем в определении повторять уже данное нам слово, например, мы не можем писать, что правовая норма – это норма, экономический рост — это рост экономики, или что политический режим — это режим. Тут мы сталкиваемся с важным указанием в критериях о том, что из себя представляет родовое понятие:

Нельзя использовать «в качестве сущностной характеристики признак, уже содержащийся в формулировке задания» и «объяснение смысла / определение понятия через отрицание или только через этимологию слова, метафору или аллегорию».

2) Какая она – правовая норма? Тут мы можем обратиться к слову «правовая», и вспомнить, что правовые нормы создаются только государством, причем всегда имеют письменное (формальное) закрепление. Что еще характерно для права? Оно общеобязательно для всех, а также оно поддерживается силой государства.

3) Зачем нужна правовая норма? Отвечая на первый вопрос, мы уже сказали, что правовая норма – это разновидность социальных норм, а значит и предназначение, точно такое же – это регулирование общественных отношений.

Мы ответили на все три вопроса, нам осталось только собрать все вместе и составить красивое определение. Проделав это, мы можем получить следующее:

Правовая норма – это формально закрепленная и общеобязательная разновидность социальных норм, установленная и охраняемая государством для регулирования общественных отношений.

Составленное нами с помощью метода трех вопросов определение не только полностью объясняет понятие правовой нормы, но и почти дословно повторяет эталонное определение, которое гласит, что «Правовая норма – это установленное и формально закрепленное государством общеобязательное правило поведения с целью регулирования общественных отношений, выполнение которого обеспечивается принудительной силой государства». Мы назвали в определении все ключевые признаки правовой нормы и отразили ее сущность – то, для чего она нужна, а значит, верно составили определение.