Часть 2

Задание 17

В ЕГЭ по обществознанию задание 17 относится ко второй части экзамена и всегда проверяет навык работы с текстом. Следует отметить, что текст может встретиться на любую тему из всех блоков, изучаемых в обществознании. Это значит, что для успешного решения задания необходимо ориентироваться в каждом из блоков. Однако, сдающему понадобятся не только знание материала, но и умение анализировать текст, а также выделять главные мысли автора. Ответом на это задание будет являться письменный ответ, оформляемый в дополнительном бланке.

Примечание: в ответе должны быть записаны только те мысли, которые приведены в тексте. Это значит, что в ответе не должно быть личных рассуждений и точек зрений сдающего.

Особенности задания: Данное задание направлено на проверку умений по поиску, систематизации, анализу и обобщению социальной информации. Также при решении задания 17 необходимо обладать навыками по извлечению из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) информации по заданным темам. Задание обладает базовым уровнем сложности – его решают верно 92,7% выпускников по данным 2021 года. При работе с текстом рекомендуется выделять главные мысли.

Алгоритм выполнения задания: Как и любое задание ЕГЭ, задание 17 имеет свой алгоритм решения. Что нужно помнить и делать, когда ученик подходит к этим заданиям:

Внимательно читать текст и определять его тематическую принадлежность. (Это очень важный этап, так как, сосредоточившись на одном теоретическом блоке, сдающему будет проще не допустить ошибку) Прочитать задание 17 и выделить, сколько элементов должно быть в ответе! То есть, если просят привести два положения из текста и одну цитату автора, то в ответе будет ТРИ элемента. (Это особенно важно учитывать при дальнейшей проверке, так как из-за стресса или невнимательности сдающий может просто не заметить требования вопроса) Подчеркивать (выделять) в тексте предполагаемый ответ. (Как и первый пункт, это помогает сфокусироваться на чем-то одном, снижая риск ошибки по невнимательности.) Сформулировать готовый ответ. Здесь можно перефразировать сам вопрос. Это поможет ученику и проверяющему увидеть в ответе стройность, логичность, законченность мысли. Записать ответ в бланк ответа. Важно помнить, что зачастую нумерация по пунктам значительно облегчает восприятие информации.

Пример: Специальное и профессиональное образование… это форма инвестиций в человеческий капитал, абсолютно аналогичная вкладыванию денег в оборудование, здания и прочие неодушевлённые формы капитала. Функция такой инвестиции заключается в том, чтобы повысить экономическую продуктивность человека. Если инвестиция достигает этого результата, общество свободного предпринимательства вознаграждает человека более высокой оплатой его услуг. Это различие в выручке является экономическим стимулом для инвестиций капитала в форме машины или в форме человека. В обоих случаях дополнительная выручка должна соизмеряться с затратами, понесёнными для её получения. Когда речь идёт о специальном образовании, главные затраты состоят в доходе, упущенном в период обучения, в процентах на прибыль, упущенных в связи с откладыванием заработка, и в специфических расходах на приобретение образования, таких как плата за обучение и затраты на учебники и оборудование… Инвестиции в человеческий капитал нельзя финансировать на тех же условиях и с такой же лёгкостью, как инвестиции в капитал физический. Нетрудно понять, почему так происходит. Когда даётся долгосрочная ссуда на финансирование инвестиций в физический капитал, кредитор способен заручиться обеспечением в виде недвижимого имущества или оставшейся части требований на сами материальные активы и в случае неуплаты может рассчитывать на реализацию хотя бы части своих капиталовложений путём продажи материальных активов. Если он даёт аналогичную ссуду на увеличение доходности человека, ему, очевидно, невозможно заручиться аналогичным обеспечением… Такие инвестиции неизбежно связаны с большим риском. Средняя ожидаемая прибыль может быть высока, но отклонения от средней величины бывают весьма велики. Одна очевидная причина отклонений – это смерть или утрата трудоспособности, но куда важнее, видимо, различия в способностях, энергичности и удачливости. Вследствие этого, если предоставлять долгосрочные ссуды, обеспечением которых будет один лишь ожидаемый будущий заработок, значительная пропорция их не будет возвращена… Какие бы ни были тому причины, изъяны рынка привели к недостатку инвестиций в человеческий капитал. Поэтому государственное вмешательство можно обосновать как «технической монополией» (поскольку распространение таких капиталовложений наталкивается на административные расходы), так и необходимостью выправить ситуацию на рынке (поскольку рынок в данном случае не выказал гибкости). (М. Фридмен) 17. Чем является профессиональное образование для человеческого капитала? Какова функция профессионального образования? Какие затраты несут люди, получающие специальное образование?

Текст рекомендуется читать несколько раз: первый раз полностью, второй раз, подчеркивая основные мысли, которые требуется найти в задании. Необходимо уделять внимание каждому вопросу, указанному в условии, поскольку только полный, комплексный ответ гарантирует высокий балл за выполнение задания. Следуя алгоритму, составим верный ответ.

В правильном ответе должны быть указаны следующие элементы:

1.Названо, чем является профессиональное образование для человеческого капитала: «Специальное и профессиональное образование… это форма инвестиций в человеческий капитал, абсолютно аналогичная вкладыванию денег в оборудование, здания и прочие неодушевлённые формы капитала»

2.Названа функция: повысить экономическую продуктивность человека.

3.Названо, какие затраты несут люди, получающие специальное образование: «главные затраты состоят в доходе, упущенном в период обучения, в процентах на прибыль, упущенных в связи с откладыванием заработка, и в специфических расходах на приобретение образования, таких как плата за обучение и затраты на учебники и оборудование…»

Формулируя ответ таким образом, сдающий зарабатывает два первичных балла. Обратите внимание на вводное предложение к элементам ответа. Основные фразы взяты из 17 задания, умело перефразированы и представлены в ответе.

Стоит помнить, что задание 17 НЕ ТРЕБУЕТ своих мыслей и точек зрения. От сдающего ждут только ту информацию, которая предложена в тексте.

Примечание: С 2022 в критерии оценивания заданий второй части было введено новое правило которое гласит, что если в развёрнутом ответе наряду с требуемым количеством корректно приведённых элементов ответа / позиций приведены дополнительные (сверх требуемого в условии задания количества) элементы/позиции, содержащие неточности/ ошибки, искажающие смысл ответа, то при оценивании эксперты выставляют 0 баллов за ответ, если таких элементов/позиций два(-е) или более, то за ответ. Если же такой элемент/позиция один(одна), то за ответ выставляется на 1 балл ниже фактического по критериям.