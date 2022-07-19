Варианты ЕГЭ по Обществознанию

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5
Социальные отношения
Виды социальных норм Социальная стратификация и мобильность Отклоняющееся поведение и его типы Этнические общности Социализация индивида Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Семья и брак Социальный контроль Социальные группы Социальный конфликт Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Молодёжь как социальная группа Социальная роль
Формат ЕГЭ
Задание 20 Задание 22 Социальные отношения: Задания 8, 9 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Задание 19 Экономика: Задания 5, 6, 7 Задание 25 Задание 23 Задание 24 Задание 1 Задание 17 Политика: Задания 10, 11 Задание 21 Задание 18 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4
Право
Международное право Законодательство РФ о выборах Правоохранительные органы. Судебная система Право в системе социальных норм Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Особенности административной юрисдикции Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Понятие и виды юридической ответственности Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Система российского права Особенности уголовного процесса Законотворческий процесс Организационно-правовые формы Права и обязанности налогоплательщика Воинская обязанность Конституция РФ Гражданство РФ Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака
Экономика
Основные источники финансирования бизнеса Налоги Факторы производства и факторные доходные Мировая экономика Экономические системы Спрос и предложение Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Деньги Рынок труда. Безработица Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Ценные бумаги Финансовые институты. Банковская система Роль государства в экономике Государственный бюджет Постоянные и переменные затраты Виды, причины и последствия инфляции Предпринимательство Экономика и экономическая наука Торговля и обмен Рынок и рыночный механизм
Политика
Органы государственной власти Российской Федерации Политическое участие граждан РФ Политическая система Политический процесс Политическая элита Понятие власти Средства массовой информации в политической системе Федеративное устройство Российской Федерации Типология политических режимов Государство, его функции Демократия, ее основные ценности и признаки Избирательная кампания в Российской Федерации Политические партии и движения Гражданское общество и государство
Человек и общество
Искусство Многовариантность общественного развития (типы обществ) Образование, его значение для личности и общества Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Понятие общественного прогресса Мировоззрение, его виды и формы Потребности и интересы Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Мышление и деятельность Понятие истины, её критерии Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Природное и общественное в человеке. Виды знаний Основные институты общества Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Системное строение общества элементы и подсистемы Мораль Религия

Варианты ЕГЭ по Обществознанию

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий. Часть 1 содержит 16 заданий с кратким ответом. Часть 2 содержит 9 заданий с развёрнутым ответом.

На выполнение экзаменационной работы по обществознанию отводится 3 часа 30 минут (210 минут).

Ответами к заданиям части 1 является последовательность цифр.

Задания части 2 (17–25) требуют полного ответа (дать объяснение, описание или обоснование; высказать и аргументировать собственное мнение), вы можете проверить себя по эталонным ответам и выставить себе балл, для этого нажмите "Посмотреть решение".