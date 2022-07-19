Варианты ЕГЭ по Обществознанию

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Человек и общество
Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Природное и общественное в человеке. Многовариантность общественного развития (типы обществ) Потребности и интересы Системное строение общества элементы и подсистемы Мышление и деятельность Искусство Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Понятие общественного прогресса Основные институты общества Мировоззрение, его виды и формы Виды знаний Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Мораль Религия Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Понятие истины, её критерии Образование, его значение для личности и общества
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 3 Вариант 2
Социальные отношения
Семья и брак Социальная роль Социальный контроль Социальные группы Этнические общности Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Молодёжь как социальная группа Социализация индивида Социальная стратификация и мобильность Отклоняющееся поведение и его типы Социальный конфликт Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Виды социальных норм
Формат ЕГЭ
Задание 17 Задание 25 Задание 24 Политика: Задания 10, 11 Задание 20 Задание 22 Экономика: Задания 5, 6, 7 Задание 18 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Задание 19 Задание 1 Задание 23 Социальные отношения: Задания 8, 9 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 21
Право
Права и обязанности налогоплательщика Система российского права Международное право Особенности уголовного процесса Организационно-правовые формы Право в системе социальных норм Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Особенности административной юрисдикции Гражданство РФ Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Понятие и виды юридической ответственности Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Законодательство РФ о выборах Правоохранительные органы. Судебная система Законотворческий процесс Воинская обязанность Конституция РФ
Экономика
Ценные бумаги Экономические системы Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Предпринимательство Финансовые институты. Банковская система Экономика и экономическая наука Торговля и обмен Основные источники финансирования бизнеса Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Налоги Факторы производства и факторные доходные Рынок и рыночный механизм Государственный бюджет Постоянные и переменные затраты Виды, причины и последствия инфляции Мировая экономика Спрос и предложение Роль государства в экономике Деньги Рынок труда. Безработица
Политика
Государство, его функции Избирательная кампания в Российской Федерации Политический процесс Демократия, ее основные ценности и признаки Федеративное устройство Российской Федерации Политическая система Политическая элита Органы государственной власти Российской Федерации Гражданское общество и государство Понятие власти Средства массовой информации в политической системе Политическое участие граждан РФ Политические партии и движения Типология политических режимов

Варианты ЕГЭ по Обществознанию

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий. Часть 1 содержит 16 заданий с кратким ответом. Часть 2 содержит 9 заданий с развёрнутым ответом.

На выполнение экзаменационной работы по обществознанию отводится 3 часа 30 минут (210 минут).

Ответами к заданиям части 1 является последовательность цифр.

Задания части 2 (17–25) требуют полного ответа (дать объяснение, описание или обоснование; высказать и аргументировать собственное мнение), вы можете проверить себя по эталонным ответам и выставить себе балл, для этого нажмите "Посмотреть решение".