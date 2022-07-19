Варианты ЕГЭ по Обществознанию

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий. Часть 1 содержит 16 заданий с кратким ответом. Часть 2 содержит 9 заданий с развёрнутым ответом.

На выполнение экзаменационной работы по обществознанию отводится 3 часа 30 минут (210 минут).

Ответами к заданиям части 1 является последовательность цифр.

Задания части 2 (17–25) требуют полного ответа (дать объяснение, описание или обоснование; высказать и аргументировать собственное мнение), вы можете проверить себя по эталонным ответам и выставить себе балл, для этого нажмите "Посмотреть решение".