Варианты ЕГЭ по Обществознанию

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Формат ЕГЭ
Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Задание 23 Задание 20 Экономика: Задания 5, 6, 7 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 22 Политика: Задания 10, 11 Социальные отношения: Задания 8, 9 Задание 19 Задание 21 Задание 18 Задание 1 Задание 17 Задание 25 Задание 24
Право
Право в системе социальных норм Гражданство РФ Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Понятие и виды юридической ответственности Международное право Правоохранительные органы. Судебная система Права и обязанности налогоплательщика Система российского права Законодательство РФ о выборах Конституция РФ Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Воинская обязанность Особенности административной юрисдикции Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Особенности уголовного процесса Законотворческий процесс Организационно-правовые формы
Экономика
Предпринимательство Ценные бумаги Торговля и обмен Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Деньги Государственный бюджет Виды, причины и последствия инфляции Мировая экономика Основные источники финансирования бизнеса Роль государства в экономике Налоги Спрос и предложение Факторы производства и факторные доходные Постоянные и переменные затраты Экономические системы Рынок и рыночный механизм Рынок труда. Безработица Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Финансовые институты. Банковская система Экономика и экономическая наука
Политика
Демократия, ее основные ценности и признаки Понятие власти Политическое участие граждан РФ Государство, его функции Политический процесс Политическая элита Органы государственной власти Российской Федерации Гражданское общество и государство Избирательная кампания в Российской Федерации Федеративное устройство Российской Федерации Политические партии и движения Типология политических режимов Политическая система Средства массовой информации в политической системе
Человек и общество
Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Многовариантность общественного развития (типы обществ) Мировоззрение, его виды и формы Мышление и деятельность Религия Искусство Основные институты общества Образование, его значение для личности и общества Понятие общественного прогресса Понятие истины, её критерии Потребности и интересы Системное строение общества элементы и подсистемы Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Мораль Природное и общественное в человеке. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Виды знаний
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5
Социальные отношения
Социальный контроль Социальные группы Этнические общности Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Молодёжь как социальная группа Семья и брак Виды социальных норм Отклоняющееся поведение и его типы Социальный конфликт Социализация индивида Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Социальная роль Социальная стратификация и мобильность

Варианты ЕГЭ по Обществознанию

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий. Часть 1 содержит 16 заданий с кратким ответом. Часть 2 содержит 9 заданий с развёрнутым ответом.

На выполнение экзаменационной работы по обществознанию отводится 3 часа 30 минут (210 минут).

Ответами к заданиям части 1 является последовательность цифр.

Задания части 2 (17–25) требуют полного ответа (дать объяснение, описание или обоснование; высказать и аргументировать собственное мнение), вы можете проверить себя по эталонным ответам и выставить себе балл, для этого нажмите "Посмотреть решение".