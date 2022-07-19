Варианты ЕГЭ по Обществознанию

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Формат ЕГЭ
Экономика: Задания 5, 6, 7 Задание 25 Задание 21 Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Задание 19 Задание 18 Задание 23 Задание 1 Задание 17 Задание 22 Задание 24 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Задание 20 Политика: Задания 10, 11 Социальные отношения: Задания 8, 9
Право
Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права Законодательство РФ о выборах Конституция РФ Законотворческий процесс Организационно-правовые формы Права и обязанности налогоплательщика Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Система российского права Международное право Особенности уголовного процесса Правоохранительные органы. Судебная система Гражданство РФ Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Понятие и виды юридической ответственности Воинская обязанность Право в системе социальных норм Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Особенности административной юрисдикции
Экономика
Финансовые институты. Банковская система Рынок и рыночный механизм Деньги Налоги Предпринимательство Государственный бюджет Постоянные и переменные затраты Мировая экономика Экономические системы Торговля и обмен Основные источники финансирования бизнеса Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Рынок труда. Безработица Роль государства в экономике Ценные бумаги Экономика и экономическая наука Спрос и предложение Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Факторы производства и факторные доходные Виды, причины и последствия инфляции
Политика
Понятие власти Средства массовой информации в политической системе Политическое участие граждан РФ Государство, его функции Политические партии и движения Органы государственной власти Российской Федерации Избирательная кампания в Российской Федерации Федеративное устройство Российской Федерации Демократия, ее основные ценности и признаки Гражданское общество и государство Типология политических режимов Политическая система Политический процесс Политическая элита
Человек и общество
Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Природное и общественное в человеке. Потребности и интересы Искусство Мировоззрение, его виды и формы Виды знаний Мышление и деятельность Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Понятие общественного прогресса Понятие истины, её критерии Основные институты общества Многовариантность общественного развития (типы обществ) Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Системное строение общества элементы и подсистемы Мораль Образование, его значение для личности и общества Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Религия
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5
Социальные отношения
Молодёжь как социальная группа Отклоняющееся поведение и его типы Социальный конфликт Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Социализация индивида Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Семья и брак Социальная роль Виды социальных норм Социальные группы Этнические общности Социальный контроль Социальная стратификация и мобильность

Варианты ЕГЭ по Обществознанию

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий. Часть 1 содержит 16 заданий с кратким ответом. Часть 2 содержит 9 заданий с развёрнутым ответом.

На выполнение экзаменационной работы по обществознанию отводится 3 часа 30 минут (210 минут).

Ответами к заданиям части 1 является последовательность цифр.

Задания части 2 (17–25) требуют полного ответа (дать объяснение, описание или обоснование; высказать и аргументировать собственное мнение), вы можете проверить себя по эталонным ответам и выставить себе балл, для этого нажмите "Посмотреть решение".