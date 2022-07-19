Задание 8, 9

«Социальные отношения»

В ЕГЭ по обществознанию задания 8 и 9 привязаны к блоку «Социальные отношения». Задания этого блока выполняются наиболее успешно среди других тем. Основные ошибки в данных заданиях связаны с невнимательностью.

Темы, которые необходимо проработать для успешного освоения данного блока:

Социальная стратификация и мобильность.

Социальные группы.

Молодёжь как социальная группа.

Этнические общности.

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения.

Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации.

Социальный конфликт.

Виды социальных норм.

Социальный контроль.

Семья и брак.

Отклоняющееся поведение и его типы.

Социальная роль.

Социализация индивида.

Все эти темы можно изучить в теоретическом разделе по блокам мобильного приложения.

Задание 8

Особенности задания:

Тематическое задание 8 направлено на проверку умения характеризовать с научных позиций основные социальные объекты. Решенным задание будет считаться при условии правильно выбранного ответа. Для этого нужно выбрать цифры из списка. Задание 8 имеет повышенный уровень сложности, поэтому при решении нужно внимательно читать каждое суждение.

Итак, рассмотрим пример задания 8.

Пример 8 задания: Выберите верные суждения о социальной мобильности и напишите цифры, под которыми они указаны. : Выберите верные суждения о социальной мобильности и напишите цифры, под которыми они указаны. Примером вертикальной социальной мобильности является переезд гражданина А., работающего кассиром в банке с последующим трудоустройством на аналогичную должность. Социальная революция является одной из причин вертикальной групповой мобильности. Студентка Анастасия после переезда перевелась на аналогичный факультет другого университета в новом городе, что является примером горизонтальной мобильности. Политика послужила основным социальным лифтом для группы из высших военных чинов, которые в результате вооруженного переворота пришли к власти в стране N Гражданин К был переведен на более высокую должность в своей организации, что повлекло резкое увеличение командировочных поездок. Это пример географической мобильности.

Из условия задания понятно, что из списка необходимо найти верные суждения, относящиеся к теме «Социальная мобильность». Следуя второму пункту, нужно вспомнить, что же этот термин значит. Согласно теории, социальная мобильность – добровольная или вынужденная смена индивидом или группой своей позиции в обществе. Теперь будет гораздо легче ориентироваться в каждом из суждений.

Пункт три – рассмотрение каждого суждения и соотнесение его с теорией. Лучше всего начать с самого первого. Из него мы видим, что гражданин поменял работу, но не поменял своего социального положения (должность кассира). Ответ был бы верным, если бы гражданин на новом месте занял бы должность управляющего. Итак, это суждение не подходит.

Суждение второе - верное, поскольку революция является коренным фактором изменений в основе общества, что всегда влечет за собой изменение социального статуса многих людей.

Суждение третье - верное, поскольку студентка переехала в другой город, но социальный статус ее не изменился. Студентка изменила социальную общность (сменила учебные заведения), но по статусу эти общности не отличаются (перевелась в ВУЗ на аналогичную специальность)

Суждение четвертое - верное, поскольку военный переворот является аналогом революции. А революция, как было указано ранее, влияет на изменение социального статуса многих граждан.

Суждение пятое – не верное. Здесь нужно обращать внимание на то, что гражданин изменил должность в компании на более высокую, что говорит о вертикальной мобильности, а не о географической. Может смутить то, у гражданина появилось много командировок. Но этот фактор не будет учитываться при определении вида социальной мобильности.

Таким образом, в ответ нужно записать цифры 2, 3, 4. Порядок записи цифр не имеет значения.

Ответ: 234

Задание 9

Особенности задания:

Тематическое задание 9 проверяет навыки поиска социальной информации, представляемой в различных знаковых системах. В КИМ сдающие могут встретить таблицы, схемы, диаграммы, графики. Это и есть те знаковые системы, в которых необходимо уметь ориентироваться. Считается, что задание 9 относится к базовому уровню сложности. По статистике, процент решения задания очень высок: более 80% выпускников решают его правильно. Однако, допустить ошибку можно по невнимательности. Поэтому несмотря на то, что задание достаточно легкое, не стоит терять бдительность при решении.

Примечание: в решении задания поможет не только внимательность, но и знание математических обозначений (четверть, половина, две третей опрошенных). Также, необходимо воспользоваться своими арифметическими навыками, это значительно упростит процесс решения заданий.

Перейдем к разбору двух примеров, в рамках которых необходимо проанализировать таблицу и график.

Пример задания 9: в ходе социологического опроса неработающего населения города Z респондентам был задан вопрос: «Собираетесь ли вы принять участие в ближайших выборах» в ходе социологического опроса неработающего населения города Z респондентам был задан вопрос: «Собираетесь ли вы принять участие в ближайших выборах» Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы. Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. В голосовании на будущих выборах примут участие в основном граждане до 30 лет. Наибольший интерес к тому, кто будет управлять государством, проявляет молодежь. Большинство граждан в возрасте 50 лет и старше непременно примет участие в выборах. Население в возрасте до 50 лет в меньшей степени проявляют интерес к предстоящим выборам. Людей, отказывающихся пойти на выборы среди молодежи больше, чем в других возрастных группах.

Перед тем, как приступить к решению задания, следует ознакомиться с алгоритмом.

Внимательно причитать вопрос задания. Это основа понимания сути всего задания. Далее нужно проанализировать данные знаковой системы (графика, таблицы, диаграммы). Ознакомиться с вариантами ответа. Сопоставлять каждый ответ с представленными данными. На этом этапе следует выделять верные варианты.

После того, как выполнены три первых пункта алгоритма, переходим к четвертому пункту. Разбираем каждое суждение и сопоставляем его с данными.

Первое суждение: не верно. Обращаясь к данным, можно увидеть, что на самом деле общее количество двух возрастных категорий до 30 лет в общей сложности большинство голосов отдали за то, что на выборы не пойдут.

Второе суждение: не верно. Анализируя количество ответов респондентов, граждане старше 50 лет проявляют интерес к выборам.

Третье суждение: ответ верный, что следует из диаграммы.

Четвертое суждение: ответ верный, подтверждение также можно найти в диаграмме.

Пятое суждение: ответ верный.

Простой анализ помог правильно решить задание, ответ: 345. Порядок цифр не играет роли при записи ответа в бланк.

Теперь разберем пример этого задания, в котором данные представлены в виде таблицы.

Ответ: 345