Задания 12, 13, 14, 15, 16

«Право»

Задания 12, 13, 14, 15, 16 в любом варианте экзамена всегда будут иметь юридическую принадлежность. Об их особенностях и пойдет речь ниже.

С точки зрения статистики выполняемости тематические задания по праву являются «крепким середнячком». Средний показатель выполнения зафиксировался на уровне 62,3%. Однако легкомысленное отношение к этим заданиям и в особенности к подготовке к блоку «Право» может сыграть с учениками злую шутку. Объяснить это можно специфической особенностью блока «Право»:

Право является строго определенной сферой общественных отношений. Все они подвержены максимально четкой и детальной классификации и детализации. При изучении блока «Право», можно провести аналогию с математикой – при определенном наборе условий мы имеем строго определенный результат. Но если изменить хотя бы одну небольшую деталь условия, то результат может быть кардинально другим. Главная сложность освоения права заключается в том, что ученику необходимо не просто понять, а запомнить и заучить довольно большой объем теоретической информации, которая необходима для решения заданий экзамена. В свою очередь, освоив этот объем информации, ранее обозначенная сложность превращается в мощный инструмент, который делает блок «Право» достаточно легким для выполнения, ведь в правовых заданиях практически нет спорных моментов. Исходя из этого, можно утверждать, что хороший процент выполнения свидетельствует только о хорошей подготовке сдающих по данному тематическому блоку, но не о легкости заданий.

Отметив важность освоения теоретического материала в блоке «Право», необходимо определить перечень тем, знание которых проверяется на ЕГЭ:

Право в системе социальных норм.

Система российского права. Законотворческий процесс.

Понятие и виды юридической ответственности.

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации.

Законодательство Российской Федерации о выборах.

Субъекты гражданского права.

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности.

Имущественные и неимущественные права.

Порядок приема на работу. Порядок заключения и расторжения трудового договора.

Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака.

Особенности административной юрисдикции.

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты.

Международное право. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.

Споры, порядок их рассмотрения.

Основные правила и принципы гражданского процесса.

Особенности уголовного процесса.

Гражданство Российской Федерации.

Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба.

Права и обязанности налогоплательщика.

Правоохранительные органы. Судебная система.

Как можно увидеть, некоторые из тем являются крайне узкими (например, права и обязанности налогоплательщика), и в них необходимо запомнить лишь несколько теоретических положений. Все эти темы изложены в онлайн-модуле. Поэтому вы можете ознакомиться с ними в удобном и понятном формате.

Перейдем к рассмотрению заданий:

Задание 12

Рассмотрим пример задания, которое может встретиться на ЕГЭ:

Пример задания 12. Что из перечисленного ниже относится к конституционным обязанностям гражданина РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. Указание своего вероисповедания Сохранение исторического и культурного наследия Участие в выборах органов власти Уплата налогов и сборов Получение высшего образования

Важно:

Задание 12 можно было бы назвать классическим заданием на множественный выбор, аналоги которых встречаются в заданиях по каждому блоку, за исключением «Социальных отношений». Однако у задания 12 есть одна очень важная особенность – оно ВСЕГДА проверяет знание Конституции Российской Федерации, а именно 1 и 2 главы Конституции РФ (основы конституционного строя РФ и права и обязанности человека и гражданина).

Предельно важно понимать, что для успешного освоения блока «Право» необходимо изучение нормативных правовых актов. Конституция является ключевым нормативным правовым актом, знание которого проверяется на экзамене. Поэтому возьмите себе на заметку: знакомство с конституцией – обязательно условие успешной подготовки к ЕГЭ. Конституция также широко представлена и в вопросах по блоку «политика», поскольку конституционное право покрывает своим предметом почти весь блок «Политика».

В остальном, задание полностью соответствует схожим заданиям из других блоков. А значит, можно вспомнить и применить несколько инструментов, о которых говорилось в прошлых темах.

Основными принципами задания являются:

Перед решением задания необходимо выделить тему по ключевым словам и вспомнить всю теорию для того, чтобы избежать ошибок любого характера, в том числе и по невнимательности.

Можно использовать два метода решения: прямой и элиминации (исключения)

В ответе может быть любое количество цифр за исключением одной или всех.

Порядок цифр в ответе не важен

Перейдем к разбору приведенного задания:

Из задания можно выделить такую тему, как права и обязанности гражданина. Мы уже говорили, что «Право» строго определенный блок, и наше задание является тому подтверждением. Права и обязанности гражданина РФ закреплены во второй главе Конституции РФ, и четко определены. Помимо знания наизусть прав и обязанностей, необходимо понимать их сущностную разницу. Обязанности – то, что гражданин должен делать независимо от своего желания.

Права – то, что гражданин может делать, исходя из собственного желания, а может и не делать.

Зная это, данное задание можно выполнить, не прибегая к каким-либо рассуждениям, потому что объяснение только одно: так написано в конституции.

Указание своей вероисповедания – это право. Сохранение исторического и культурного наследия – это обязанность. Участие в выборах органов власти – это право. Уплата налогов и сборов– это обязанность. Получение высшего образования – это право.

Таким образом, фиксируя ответ, мы запишем цифры 24.

Ответ: 24

Задание 13

Особенности задания:

Задание 13 – задание на установление соответствия, по сложности относящееся к базовому уровню. Важно то, что оно проверяет только две темы: «Органы государственной власти Российской Федерации» и «Федеративное устройство Российской Федерации», по своей сути носит политико-правовой характер, требует знаний двух блоков, и это уже второе персональное задание на знание Конституции РФ. Для того, чтобы безошибочно решать его, нужно хорошо знать содержание Глав 3-6 Конституции Российской Федерации. Среди всех заданий Части 1 задание 13 традиционно остается самым трудным: процент выполнения этого задания в 2021 году – всего лишь 49%.

Пример: Установите соответствие между органами государственной власти и их полномочиями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ А) назначение выборов президента Б) объявление амнистии В) объявление помилования Г) управление федеральной собственностью Д) заслушивание ежегодных докладов Генерального прокурора о состоянии законности и правопорядка в России 1) Совет Федерации 2) Государственная дума 3) Президент 4) Правительство Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. А Б В Г Д

Решение:

По ключевым словам, в условии задания, а также по заголовкам столбцов мы определяем тематическую принадлежность задания: «Органы государственной власти Российской Федерации». Важно отметить, что полный перечень полномочий высших органов государственной власти можно найти в Конституции Российской Федерации: полномочия Президента РФ – в Главе 4, полномочия Федерального Собрания РФ, которое состоит из Совета Федерации и Государственной Думы, - в Главе 5, полномочия Правительства РФ – в Главе 6.

Знать Конституцию Российской Федерации, конечно же, должен каждый гражданин России. Но для выполнения заданий ЕГЭ не нужно зазубривать всю Конституцию, достаточно лишь запомнить самое главное. В теоретическом разделе находится вся необходимая теория.

Используя указанную теорию, мы последовательно соотносим каждый пункт из левого столбца с соответствующим пунктом из правого столбца.

А) Назначение выборов Президента РФ относится к полномочиям Совета Федерации (1).

Б) Амнистию, то есть освобождение от отбывания наказания отдельной категории осуждённых лиц, объявляет Государственная Дума (2).

В) Помилование, то есть освобождение от наказания конкретных перечисленных лиц, объявляет Президент РФ (3).

Г) Федеральной собственностью, то есть государственным имуществом, управляет Правительство (4).

Д) Заслушивание ежегодных докладов Генерального прокурора России о состоянии законности и правопорядка в России осуществляет Совет Федерации (1).

Как и в любом задании на установление соответствия, записываем получившийся набор цифр в строгой последовательности!

Ответ: 12341

Задание 14

Задание 14 является классическим заданием на множественный анализ суждений, где нужно выбрать все верные. Его особенность в том, что суждения всегда будут о юридической тематике. Алгоритм работы с заданием остается таким же, как и при работе с остальными заданиями на анализ суждений.

Пример задания 14. Выберите верные суждения о системе российского права и запишите цифры, под которыми они указаны. Отрасли публичного права, в отличие от отраслей процессуального права, устанавливают порядок применения правовых норм. Уголовное право регулирует общественные отношения, связанные с совершением уголовных правонарушений (преступлений и уголовных проступков) и наказанием за них. Административное право регулирует правоотношения только в области правил дорожного движения. Гражданское право относят к частному праву. Правовой институт – совокупность норм, регулирующих определенный сегмент (сторону) однородных общественных отношений.

Решение:

Попробуем найти верный ответ, используя все, о чем было написано выше. Из условия можно определить, что задание приведено на тему «Система права». Анализируя каждое суждение, необходимо отталкиваться от соответствующих теоретических знаний о системе права, с которой вы можете ознакомиться в онлайн-модуле. Проанализируем каждое суждение по очереди.

Уже в первом варианте мы столкнулись с одной из ловушек – перепутыванием. Порядок применения правовых норм устанавливает процессуальное право. Публичное право – право, где государство является обязательным участником. Суждение неверное. Уголовные правонарушения состоят исключительно из преступлений, уголовные проступки в РФ отсутствуют. Неверно. Казалось бы, что все верно, ведь административное право действительно регулирует ПДД, но слово только делает данное суждение неправильным. Есть еще множество сфер, регулируемых административным правом. Вот пример, как слова-знаки превращают верное суждение в неверное. Гражданское право, это действительно отрасль частного права. Все верно. В пятом суждении дано определение правового института. Оно верное, а значит и суждение правильное.

Проанализировав каждое суждение, можно записать ответ 45 – именно эти суждения являются верными.

Ответ: 45

Задание 15

Задание 15 является заданием на установление соответствий с тематической принадлежностью к блоку «Право». Посмотрим один из примеров такого задания:

Пример задания 15: Установите соответствие между действиями и элементами статуса налогоплательщика в РФ: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. ДЕЙСТВИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ЭЛЕМЕНТЫ СТАТУСА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА А) требовать соблюдения и сохранения налоговой тайны Б) присутствовать при проведении выездной налоговой проверки В) уплачивать законно установленные налоги и сборы Г) выполнять законные требования налогового органа об устранении выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах Д) получать по месту своего учёта от налоговых органов бесплатную информацию о действующих налогах и сборах Права Обязанности Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. А Б В Г Д Ответ:

Решение:

Рассматривается тема «Права и обязанности налогоплательщика», еще один пример, подтверждающий строгую определенность правовой теории, ведь полный перечень прав и обязанностей налогоплательщиков перечислен в Налоговом Кодексе РФ. В предыдущем задании уже рассматривалось различие между правами и обязанностями, эти знания можно применить в данном примере.

Требовать соблюдения налоговой тайны – это право налогоплательщика. Цифра 1. Присутствовать при проведении выездной налоговой проверки – право, если не хотите присутствовать, то ее проведут без вас. Цифра 1. Уплачивать законно установленные налоги – это обязанность, более того она закреплена в Конституции. Цифра 2. Выполнять законные требования налогового органа об устранении выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах – обязанность налогоплательщика. Цифра 2. Получать по месту своего учёта от налоговых органов бесплатную информацию о действующих налогах и сборах – это право налогоплательщика, которое также закреплено законодательно, налогоплательщик не обязан обращаться за получением такой информации, и делает это по собственному желанию. Цифра 1.

Выстроив последовательность, мы получим 11221 – именно ее и нужно записать в ответ.

Ответ: 11221

Задание 16

Задание 16 является заданием на множественный выбор, но имеет свою особенность. Как правило, задание содержит описание некой правовой ситуации, на примере которой и формулируется вопрос. Поэтому, задание 16 иногда называют правовой задачей. Сам формат задания и принципы работы с ним не отличаются от других заданий на множественный выбор.

Пример задания 16 Автомеханик Роман нашёл новую работу по специальности. Для заключения трудового договора он принёс документы воинского учёта и трудовую книжку. Что ещё согласно Трудовому кодексу РФ Роман должен предъявить работодателю? Запишите цифры, под которыми указаны соответствующие документы. свидетельство о регистрации права собственности на жилое помещение водительское удостоверение паспорт гражданина РФ налоговое уведомление справка об отсутствии (наличии) судимости аттестат о получении среднего общего образования

Решение:

Аналогично выполнению задания 16, можно решить и это задание. Речь идет о теме «порядок заключения трудового договора». В очередной раз нам необходимо использовать знание определённых нормативно-правовых актов для выполнения, в нашем случае – это трудовой кодекс. Исходя из него, можно сказать, какие документы необходимы при устройстве на работу: паспорт гражданина РФ, справка об отсутствии (наличии) судимости.

В ответ необходимо записать цифры 35.

Итог:

Вместе с заданиями по праву заканчивается Часть Первая. За каждое рассмотренное задание можно получить по 2 балла (кроме задания 12) при полностью правильном выполнении и по 1 баллу, если в ответе допущена 1 ошибка. Несмотря на то, что задания по праву соответствуют стандартным форматам других тематических заданий, некоторые из них имеют свои особенности, на которые стоит обратить дополнительное внимание.

В завершение рассмотрения блока «Право», хотелось бы еще раз остановиться на важности изучения нормативных правовых актов. Помощью в этом служит подсказка ФИПИ, в каких нормативных правовых актах следует искать необходимые теоретические знания. Этот список охватывает и другие блоки экзамена, такие как «экономка» и «политика», что еще раз может показать целостность обществознания и то, что каждый из разделов тесно связан с другими.