Задания 10, 11

«Политика»

На позициях 10 и 11 находятся задания по тематическому блоку «Политика». В материале этого блока необходимо разбираться каждому (а уж тем более каждому сдающему ЕГЭ по обществознанию), для того чтобы иметь представления о том государстве, в котором мы живём, разбираться в том, как функционируют органы государственной власти и не путаться в радио- и теленовостях, которые по большей части посвящены политике. Тематические задания по политике в 2021 году выполнялись в среднем хуже, чем аналогичные задания по остальным блокам – 54% участников экзамена набрали за них хотя бы 1 балл. И это неудивительно, так как данный блок вызывает большие трудности в процессе усвоения материала: в политике используется множество специфических понятий и терминов, при этом в учебниках по обществознанию они либо объясняются слишком сложно, либо и вовсе даются без объяснений. Но не стоит переживать: теоретический материал по разделу «Политика» наглядно и доступно изложен в теоретическом разделе приложения и включает в себя все необходимые для успешной сдачи экзамена темы:

Понятие власти

Государство, его функции

Политическая система

Типология политических режимов

Демократия, её основные ценности и признаки

Гражданское общество и государство

Политическая элита

Политические партии и движения

Средства массовой информации в политической системе

Избирательная кампания в Российской Федерации

Политический процесс

Политическое участие

Политическое лидерство

Органы государственной власти Российской Федерации

Федеративное устройство Российской Федерации

Перейдём к рассмотрению заданий: задание 10 – анализ суждений, задание 11 – множественный выбор. И хотя с данными типами заданий мы уже сталкивались в других тематических блоках, нужно научиться работать с ними в рамках блока «Политика», так как они довольно специфичны из-за используемых в них политических терминов.

Кстати, правильный ответ на каждое из заданий 10-11 оценивается в 2 первичных балла. Если в ответе содержится одна лишняя или неверная цифра, либо одной цифры не хватает, то за задание выставляется 1 первичный балл. При двух и более ошибках ответ не приносит баллов.

Задание 10

Особенности задания: Задание 10 относится к заданиям повышенного уровня сложности и может проверять любую из тем. Справиться с ним в 2021 году удалось 68,5% участников экзамена. Это задание на множественный анализ суждений, то есть среди всех представленных суждений необходимо выбрать только верные, при этом количество правильных ответов заранее неизвестно (но точно не один и точно не все!). При решении следует применять алгоритм, который мы уже рассмотрели в заданиях 2 («Человек и общество»), 5 («Экономика») и 8 («Социальные отношения»).

Пример: Выберите верные суждения о государстве и запишите цифры, под которыми они указаны. 1) Государство – политико-духовный институт юридического характера 2) Государство обладает рядом признаков: публичная власть, население, суверенитет, легальное применение силы 3) Государство, как и иные публично-правовые образования (субъекты РФ и муниципальные образования), стремятся к захвату и удержанию власти 4) Государство выполняет ряд внешних и внутренних функций 5) К внутренним функциям государства только относят обеспечение общественного порядка и безопасности

Решение:

Первым шагом мы внимательно читаем задание и ищем ключевые слова, чтобы правильно определить его тематическую принадлежность. Ключевое слово здесь – «государство», поэтому при решении мы будем опираться на теорию по теме «Государство, его функции». Вторым шагом мы рассматриваем каждое суждение по отдельности и соотносим его с теорией; суждения, соответствующие теории, отмечаем, как верные. Не стоит забывать про то, что в задании могут попасться «слова-ловушки», меняющие смысл суждения.

Помни: в заданиях на анализ суждений следует обращать особое внимание на слова-знаки, которые могут оказаться «ловушками»: всегда, иногда, никогда, только, обязательно, возможно, часть, весь, не и др.

Итак, рассмотрим суждения:

1) Государство – это политико-правовой институт, а не духовный. В суждении много терминологии, никак не связанной друг с другом. Суждение неверно.

2) Государство обладает различными признаками, среди них: наличие ограниченной государственной границей территории (территория); суверенный характер власти, то есть верховенство государства внутри страны и его независимость во внешних отношениях (суверенитет); исключительное право на законотворчество, создание нормативно-правовой базы (монополия на издание законов); принудительность власти, то есть легальное, законное применение насилия в целях исполнения принимаемых государством решений (легальное применение силы), а также банальное наличие народонаселения. Суждение верно.

3) Государство как главный институт политической системы уже обладает политической властью (государственная власть); ему, как и другим публично-правовым образованиям – субъектам РФ и муниципальным образования, нет необходимости участвовать в борьбе за захват и удержание власти. Суждение неверно.

4) Государство действительно выполняет ряд функций, которые по сфере деятельности можно разделить на внешние (оборона страны, обеспечение мира, сотрудничество с другими странами в решении глобальных проблем и др.) и внутренние (экономическая, социальная, фискальная, экологическая, охраны правопорядка и др.). Суждение верно.

5) Внимание! Слово-«ловушка»: «только». Обеспечение общественного порядка и безопасности страны действительно является внутренней функцией государства, но существуют и другие внутренние функции. Суждение неверно. Суждение было бы верным, если бы в нём не было слова «только».

Третий шаг: записать в ответ номера верных суждений. Выписывать их можно в любом порядке, так как в задании на анализ суждений порядок записи ответа не имеет значения.

Ответ: 24

Задание 11

Особенности задания:

Задание 11 – задание повышенного уровня сложности на одну из тем по блоку. В 2021 году с этим заданием справились 63,3% участников экзамена. Формат у него такой же, как и у ранее рассмотренных заданий 4 («Человек и общество») и 7 («Экономика»): это задание на множественный выбор, которое решается уже изученными методами (прямой метод или элиминация). К тому же количество правильных вариантов ответа заранее неизвестно (но точно не один и точно не все!).

Пример: В стране Z прошли выборы. Какие из приведённых признаков характеризуют избирательную систему страны Z как пропорциональную? Запишите цифры, под которыми они указаны. 1) Был убран минимальный проходной барьер 2) Победившим стал кандидат, набравший абсолютное большинство голосов 3) Голосование проходит по партийным спискам 4) Устанавливается прямая ответственность избранного депутата перед своими избирателями и населением округа 5) Создается единый избирательный округ 6) Партия получает места в парламенте согласно набранным голосам

Решение: В первую очередь ищем ключевые слова, которые помогут нам определить тему задания – «избирательная система» («Избирательная кампания в Российской Федерации»). Также в задании мы видим, что речь идёт о пропорциональной избирательной системе, а это значит, что нужно вспомнить виды избирательных систем (мажоритарная, пропорциональная, смешанная) и их особенности.

Для мажоритарной системы характерно деление территории на одномандатные округа, в которых население голосует за отдельных кандидатов, при этом кандидат, набравший большинство голосов в своём округе, получает депутатский мандат и несёт прямую ответственность перед своими избирателями и населением округа. В пропорциональной системе всё население голосует за списки кандидатов от каждой партии, и количество мандатов (то есть мест в парламенте), которое получает партия по результатам выборов, определяется количеством набранных голосов; при этом, чтобы получить места в парламенте, партия должна набрать установленное минимально необходимое количество голосов. В смешанной системе по-разному комбинируются мажоритарная и пропорциональная избирательные системы.

Теперь, когда мы вспомнили необходимую теорию, можно применить либо прямой метод поиска ответов, когда мы сразу выбираем только те варианты, которые нам однозначно подходят, либо метод элиминации, когда мы отбрасываем всё то, что нам точно не подходит. Если мы будем работать прямым методом, то мы сразу же выберем варианты 3, 5 и 6, так как они описывают особенности пропорциональной системы. Мы могли работать и методом элиминации: варианты 1, 2 и 4 описывают мажоритарную систему, следовательно, не подходят нам.

Выбранные варианты ответа мы можем выписать в любом порядке.

Ответ: 356