Задание 18 — это особое задание, близкое к олимпиадным. Для его решения необходимо знание числовых множеств и их свойств, умение решать уравнения в целых числах, а также необходимы базовые навыки из области комбинаторики.
Задание 18 в основном содержит 3 пункта, и в последнем пункте необходимо привести пример. Таким образом, классическое решение задания 18 делится на 4 относительно независимых пункта, за каждый из которых можно получить 1 балл.
Критерии оценивания выстраиваются следующим образом:
|Содержание критерия
|Баллы
|Верно получены все перечисленные (см. критерий на 1 балл) результаты
|4
|Верно получены три из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов
|3
|Верно получены два из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов
|2
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Верно получен один из следующих результатов:
– обоснованное решение пункта а;
– обоснованное решение пункта б;
– искомая оценка в пункте в;
– пример в пункте в, обеспечивающий точность предыдущей оценки
|1
|Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше
|0
|Максимальный балл
|4
На доске написано более 42, но менее 54 целых чисел. Среднее арифметическое этих чисел равно −7, среднее арифметическое всех положительных из них равно 6, а среднее арифметическое всех отрицательных из них равно −12.
а) Сколько чисел написано на доске?
б) Каких чисел написано больше: положительных или отрицательных?
в) Какое наибольшее количество отрицательных чисел может быть написано на доске?
Решение
а) Пусть S – сумма всех чисел, а n – их количество.
Тогда среднее арифметическое всех чисел:
\(\frac{S}{n} = - 7.\ \ Выразим\ сумму:\ S = - 7n.\)
Пусть S1 - сумма всех положительных чисел, а p - их количество. Тогда среднее арифметическое всех положительных чисел:
\(\frac{S_{2}}{p} = 6.\)
Сумма всех положительных чисел: \(S_{2} = 6p.\)
S2 - сумма всех отрицательных чисел, а m - их количество. Тогда среднее арифметическое отрицательных чисел:
\(\frac{S_{2}}{m} = - 12.\)
Сумма всех отрицательных чисел:
\(S_{2} = - 12m.\)
Сумма всех чисел равна сумме отрицательных положительных чисел.
\(S = S_{1} + S_{2}\)
\(- 7n = 6p - 12m\)
Числа n, p, m - целые и положительные, т.к. кол-во чисел не может быть отрицательным или нецелым.
Решим уравнение в целых числах:
\(- 7n = 6(p - 2m)\)
Из уравнения получаем, что число 7n должно делиться на 6. 7 не делится на 6, значит, на 6 должно делиться количество всех чисел.
Т.к. на доске написано более 42, но менее 54 целых чисел, найдем в этом промежутке число, делящееся на 6.
На 6 делится только 48.
Ответ в пункте а) 48 чисел.
б) Подставим n = 48 в уравнение. Получим:
\(- 336 = 6p - 12m.\ Выразим\ p.\)
\(6p = 12m - 336\)
\(p = 2m - 56\)
Т.к. количество чисел не может быть отрицательным, правая часть уравнения должна быть больше нуля.
\(2m - 56 > 0.\ m > 28.\)
Тогда минимальное количество отрицательных чисел:
\(m = 29.\)
Подставим в уравнение, получим, что \(p = 2.\) Максимальное количество отрицательных чисел равно количеству всех чисел, т.е. 48. Тогда\(\ p = 40\). Видим, что при любых возможных значениях, отрицательных чисел будет больше, чем положительных.
Ответ на пункт б): Отрицательных чисел больше.
в) Т.к. всего на доске может быть 48 чисел. С учётом нулей, количество положительных и отрицательных в сумме не может превышать 48.
Составим систему:
\(\left\{ \begin{matrix} p = 2m - 56 \\ p + m \leq 48 \\ \end{matrix} \right.\ \)
Подставим первое уравнение в неравенство.
\(2m - 56 + m \leq 48\)
\(3m \leq 104\)
\(m \leq 34\frac{2}{3}\)
Таким образом, максимальное количество отрицательных чисел равно 34.
Необходимо привести пример такой ситуации.
Возьмём 34 отрицательных числа и 12 положительных. Чтобы среднее арифметическое отрицательных чисел было равно (-7), возьмем 34 числа «-7». Аналогично с положительными числами. Возьмем 12 чисел «6». А также у нас будет два числа «0». Проверим, что их сумма равна 336.
Ответ на пункт в): Максимальное количество отрицательных чисел равно 34.
Пример: 34 числа «-7», 12 чисел «6», 2 числа «0».
Ответ:
а) 48
б) Отрицательных чисел больше
в) Наибольшее количество отрицательных чисел равно 34.
Пример: 34 числа «-7», 12 чисел «6»,2 числа «0».