Задание 18

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Формулы и выражения
Формулы сокращённого умножения Одночлены Тригонометрический круг Свойства степеней Степени Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Иррациональные выражения Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы тригонометрии Разложение на множители. Группировка Многочлены
Стереометрия
Пирамиды Сечения в многогранниках Векторы в пространстве Расстояние от точки до плоскости Метод координат в пространстве Угол между прямой и плоскостью Двугранный угол Угол между скрещивающимися прямыми Расстояние между скрещивающимися прямыми Элементы и аксиомы стереометрии Сечения в телах вращения Расстояние от прямой до плоскости Угол между плоскостями Параллельность прямых и плоскостей Тела вращения Теорема о трёх перпендикулярах Перпендикулярность прямых и плоскостей Призмы Движения в пространстве
Анализ функций
Первообразная Экстремумы Кусочная функция Свойства функций Правила дифференцирования Координатная плоскость Интеграл Преобразование графиков функции Взаимное расположение графиков линейной функции Квадратичная функция Линейная функция Смысл производной Графическое применение производной Графики тригонометрических функций Функции Функция квадратного корня Функция обратной пропорциональности
Уравнения
Квадратные уравнения Логарифмические уравнения Уравнения высших степеней Уравнения с модулем Уравнения в целых числах Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Показательные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Линейные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Дробно-рациональные уравнения Однородные уравнения Методы решения уравнений Отбор корней с помощью тригонометрического круга Отбор корней с помощью двойного неравенства
Неравенства
Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства
Числа и действия с ними
Десятичные дроби и действия с ними НОК и НОД Округление дробей Смешанные дроби и действия с ними Модуль Координатная прямая Обыкновенные дроби и действия с ними Делимость Правила счёта
Формат ЕГЭ
Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ
Параметр
Основы работы с параметром
Планиметрия
Скалярное произведение векторов Прямые и углы на плоскости Трапеция Прямоугольник Теорема Менелая и теорема Чевы Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Медиана Квадрат Многоугольники Ромб Подобие фигур Комбинации с окружностью Отношения в геометрии Виды треугольников Теорема синусов и теорема косинусов Равенство фигур Средняя линия Теорема Пифагора Тригонометрия в геометрии Площади четырёхугольников Параллелограммы Высота Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Окружнoсть и круг Треугольники. Площади Движения Четыре замечательные точки треугольника Серединный перпендикуляр Симметрия Простейшие расстояния на плоскости Биссектриса Метод координат на плоскости Площадь круга и сектора круга Векторы Элементы планиметрии
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5
Реальная математика
Сложные проценты Комбинаторика Текстовые задачи на движение по воде Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на отношения Основы комбинаторики Текстовые задачи на сплавы и смеси Единицы измерения Текстовые задачи на проценты Экономические задачи. Ценные бумаги Текстовые задачи на движение по окружности Экономические задачи. Экономические показатели Текстовые задачи на движение по прямой Вероятность Текстовые задачи на производительность Экономические задачи. Вклады Множества Арифметическая прогрессия Введение в текстовые задачи Геометрическая прогрессия Прикладные задачи Экономические задачи. Оптимизация Метод математической индукции Экономические задачи. Кредиты Основы математической статистики

Задание 18

Необходимые умения

Задание 18 — это особое задание, близкое к олимпиадным. Для его решения необходимо знание числовых множеств и их свойств, умение решать уравнения в целых числах, а также необходимы базовые навыки из области комбинаторики.

Критерии оценивания

Задание 18 в основном содержит 3 пункта, и в последнем пункте необходимо привести пример. Таким образом, классическое решение задания 18 делится на 4 относительно независимых пункта, за каждый из которых можно получить 1 балл.

Критерии оценивания выстраиваются следующим образом:

Содержание критерия Баллы
Верно получены все перечисленные (см. критерий на 1 балл) результаты 4
Верно получены три из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов 3
Верно получены два из перечисленных (см. критерий на 1 балл) результатов 2

Верно получен один из следующих результатов:

– обоснованное решение пункта а;

– обоснованное решение пункта б;

– искомая оценка в пункте в;

– пример в пункте в, обеспечивающий точность предыдущей оценки

 1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0
Максимальный балл 4

Пример

На доске написано более 42, но менее 54 целых чисел. Среднее арифметическое этих чисел равно −7, среднее арифметическое всех положительных из них равно 6, а среднее арифметическое всех отрицательных из них равно −12.

а) Сколько чисел написано на доске?

б) Каких чисел написано больше: положительных или отрицательных?

в) Какое наибольшее количество отрицательных чисел может быть написано на доске?

Решение

а) Пусть S – сумма всех чисел, а n – их количество.

Тогда среднее арифметическое всех чисел:

\(\frac{S}{n} = - 7.\ \ Выразим\ сумму:\ S = - 7n.\)

Пусть S1 - сумма всех положительных чисел, а p - их количество. Тогда среднее арифметическое всех положительных чисел:

\(\frac{S_{2}}{p} = 6.\)

Сумма всех положительных чисел: \(S_{2} = 6p.\)

S2 - сумма всех отрицательных чисел, а m - их количество. Тогда среднее арифметическое отрицательных чисел:

\(\frac{S_{2}}{m} = - 12.\)

Сумма всех отрицательных чисел:

\(S_{2} = - 12m.\)

Сумма всех чисел равна сумме отрицательных положительных чисел.

\(S = S_{1} + S_{2}\)

\(- 7n = 6p - 12m\)

Числа n, p, m - целые и положительные, т.к. кол-во чисел не может быть отрицательным или нецелым.

Решим уравнение в целых числах:

\(- 7n = 6(p - 2m)\)

Из уравнения получаем, что число 7n должно делиться на 6. 7 не делится на 6, значит, на 6 должно делиться количество всех чисел.

Т.к. на доске написано более 42, но менее 54 целых чисел, найдем в этом промежутке число, делящееся на 6.

На 6 делится только 48.

Ответ в пункте а) 48 чисел.

б) Подставим n = 48 в уравнение. Получим:

\(- 336 = 6p - 12m.\ Выразим\ p.\)

\(6p = 12m - 336\)

\(p = 2m - 56\)

Т.к. количество чисел не может быть отрицательным, правая часть уравнения должна быть больше нуля.

\(2m - 56 > 0.\ m > 28.\)

Тогда минимальное количество отрицательных чисел:

\(m = 29.\)

Подставим в уравнение, получим, что \(p = 2.\) Максимальное количество отрицательных чисел равно количеству всех чисел, т.е. 48. Тогда\(\ p = 40\). Видим, что при любых возможных значениях, отрицательных чисел будет больше, чем положительных.

Ответ на пункт б): Отрицательных чисел больше.

в) Т.к. всего на доске может быть 48 чисел. С учётом нулей, количество положительных и отрицательных в сумме не может превышать 48.

Составим систему:

\(\left\{ \begin{matrix} p = 2m - 56 \\ p + m \leq 48 \\ \end{matrix} \right.\ \)

Подставим первое уравнение в неравенство.

\(2m - 56 + m \leq 48\)

\(3m \leq 104\)

\(m \leq 34\frac{2}{3}\)

Таким образом, максимальное количество отрицательных чисел равно 34.

Необходимо привести пример такой ситуации.

Возьмём 34 отрицательных числа и 12 положительных. Чтобы среднее арифметическое отрицательных чисел было равно (-7), возьмем 34 числа «-7». Аналогично с положительными числами. Возьмем 12 чисел «6». А также у нас будет два числа «0». Проверим, что их сумма равна 336.

Ответ на пункт в): Максимальное количество отрицательных чисел равно 34.

Пример: 34 числа «-7», 12 чисел «6», 2 числа «0».

Ответ:

а) 48

б) Отрицательных чисел больше

в) Наибольшее количество отрицательных чисел равно 34.

Пример: 34 числа «-7», 12 чисел «6»,2 числа «0».