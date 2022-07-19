Задание 17

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Уравнения
Дробно-рациональные уравнения Логарифмические уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Показательные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Уравнения с модулем Однородные уравнения Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Методы решения уравнений Линейные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Иррациональные уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Отбор корней с помощью двойного неравенства Уравнения в целых числах
Параметр
Основы работы с параметром
Планиметрия
Подобие фигур Прямоугольник Теорема Пифагора Высота Четыре замечательные точки треугольника Скалярное произведение векторов Прямые и углы на плоскости Окружнoсть и круг Параллелограммы Биссектриса Метод координат на плоскости Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Ромб Тригонометрия в геометрии Равенство фигур Площадь круга и сектора круга Векторы Серединный перпендикуляр Квадрат Симметрия Трапеция Медиана Элементы планиметрии Движения Виды треугольников Теорема Менелая и теорема Чевы Отношения в геометрии Средняя линия Простейшие расстояния на плоскости Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Треугольники. Площади Теорема синусов и теорема косинусов Комбинации с окружностью Многоугольники Площади четырёхугольников
Стереометрия
Пирамиды Расстояние между скрещивающимися прямыми Перпендикулярность прямых и плоскостей Угол между скрещивающимися прямыми Векторы в пространстве Движения в пространстве Расстояние от прямой до плоскости Призмы Тела вращения Двугранный угол Сечения в многогранниках Расстояние от точки до плоскости Метод координат в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Угол между плоскостями Теорема о трёх перпендикулярах Сечения в телах вращения Угол между прямой и плоскостью Параллельность прямых и плоскостей
Анализ функций
Взаимное расположение графиков линейной функции Линейная функция Кусочная функция Функция обратной пропорциональности Графическое применение производной Свойства функций Экстремумы Правила дифференцирования Смысл производной Интеграл Первообразная Преобразование графиков функции Функция квадратного корня Графики тригонометрических функций Функции Квадратичная функция Координатная плоскость
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2 Вариант 4
Реальная математика
Экономические задачи. Экономические показатели Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на производительность Прикладные задачи Геометрическая прогрессия Арифметическая прогрессия Метод математической индукции Текстовые задачи на сплавы и смеси Экономические задачи. Кредиты Комбинаторика Основы математической статистики Экономические задачи. Ценные бумаги Текстовые задачи на движение по окружности Основы комбинаторики Единицы измерения Введение в текстовые задачи Вероятность Экономические задачи. Вклады Диаграммы, графики и таблицы Множества Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на отношения Экономические задачи. Оптимизация Сложные проценты Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение по воде
Неравенства
Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства
Числа и действия с ними
Округление дробей Делимость Модуль НОК и НОД Правила счёта Координатная прямая Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними
Формулы и выражения
Одночлены Разложение на множители. Группировка Формулы тригонометрии Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Иррациональные выражения Формулы сокращённого умножения Многочлены Тригонометрический круг Свойства степеней Степени Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Показательные выражения и свойства показательной функции
Формат ЕГЭ
Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ

Задание 17

Необходимые умения

Задание 17 — это завершающее задание в цепочке уравнений и неравенств

5 – 6 – 12 – 14 – 17.

Для его решения необходимы навыки решения неравенств, работы с графиками функций, а также умение работать с параметром.

Задание 17 может содержать общий вопрос – решите уравнение при всех значения параметра (в таком случае необходимо найти все возможные решения уравнения, в зависимости от значения параметра) и специальный вопрос – при каких значениях параметра уравнение/неравенство, например, имеет два корня. Намного чаще встречается второй тип вопроса.

Критерии оценивания

Критерии сильно зависят от задания. Например, для задания из демоверсии представлены следующие критерии оценивания:

Содержание критерия Баллы
Обоснованно получен верный ответ 4

С помощью верного рассуждения получены оба верных значения параметра, но

– или в ответ включены также и одно-два неверных значения;

– или решение недостаточно обосновано

 3
С помощью верного рассуждения получено хотя бы одно верное значение параметра 2

Задача сведена к исследованию:

– или взаимного расположения трёх окружностей;

– или двух квадратных уравнений с параметром

 1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0
Максимальный балл 4

Пример

При каких значениях параметра a корни уравнения

имеют одинаковые знаки?

Решение

Решим графически. Построим графики левой и правой части в плоскости XY.

Первое семейство:

y = |xa2|

задает систему «уголков», стороны которых образуют углы в 45 градусов с осью абсцисс. Все вершины находятся на оси ОХ справа от начала координат, т. к. по правилам преобразований функций

xa2 сдвигается вправо на положительное число a2.

Второе семейство

y = – a2 + 2a + 3

представляет собой множество прямых, параллельных оси абсцисс. Эти прямые должны пересекать «уголки» в точках, абсциссы которых имеют одинаковые знаки – именно эти точки и будут решениями уравнения.

Получаем следующий рисунок.

По рисунку определяем, что для выполнения поставленных условий прямые

y = – a2 + 2a + 3

должны быть выше оси Ох, но ниже точки пересечения графика функции\(\ \)y = |xa2|

с Оу, иначе один из корней будет отрицательным. Точка пересечения функции с осью Оу это (0; a2).

Составим систему:

Изображение выглядит как текст Автоматически созданное описание

Для расстановки значений на числовой оси, сравним числа:

Изображение выглядит как текст Автоматически созданное описание

Получаем следующую числовую прямую.

Решение системы:

Ответ:

Изображение выглядит как текст Автоматически созданное описание