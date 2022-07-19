Задание 17

Необходимые умения

Задание 17 — это завершающее задание в цепочке уравнений и неравенств

5 – 6 – 12 – 14 – 17.

Для его решения необходимы навыки решения неравенств, работы с графиками функций, а также умение работать с параметром.

Задание 17 может содержать общий вопрос – решите уравнение при всех значения параметра (в таком случае необходимо найти все возможные решения уравнения, в зависимости от значения параметра) и специальный вопрос – при каких значениях параметра уравнение/неравенство, например, имеет два корня. Намного чаще встречается второй тип вопроса.

Критерии оценивания

Критерии сильно зависят от задания. Например, для задания из демоверсии представлены следующие критерии оценивания:

Содержание критерия Баллы Обоснованно получен верный ответ 4 С помощью верного рассуждения получены оба верных значения параметра, но – или в ответ включены также и одно-два неверных значения; – или решение недостаточно обосновано 3 С помощью верного рассуждения получено хотя бы одно верное значение параметра 2 Задача сведена к исследованию: – или взаимного расположения трёх окружностей; – или двух квадратных уравнений с параметром 1 Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0 Максимальный балл 4

Пример

При каких значениях параметра a корни уравнения

имеют одинаковые знаки?

Решение

Решим графически. Построим графики левой и правой части в плоскости XY.

Первое семейство:

y = |x – a2|

задает систему «уголков», стороны которых образуют углы в 45 градусов с осью абсцисс. Все вершины находятся на оси ОХ справа от начала координат, т. к. по правилам преобразований функций

x – a2 сдвигается вправо на положительное число a2.

Второе семейство

y = – a2 + 2a + 3

представляет собой множество прямых, параллельных оси абсцисс. Эти прямые должны пересекать «уголки» в точках, абсциссы которых имеют одинаковые знаки – именно эти точки и будут решениями уравнения.

Получаем следующий рисунок.

По рисунку определяем, что для выполнения поставленных условий прямые

y = – a2 + 2a + 3

должны быть выше оси Ох, но ниже точки пересечения графика функции\(\ \)y = |x – a2|

с Оу, иначе один из корней будет отрицательным. Точка пересечения функции с осью Оу это (0; a2).

Составим систему:

Для расстановки значений на числовой оси, сравним числа:

Получаем следующую числовую прямую.

Решение системы:

Ответ: