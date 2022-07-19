Задание 17 — это завершающее задание в цепочке уравнений и неравенств
5 – 6 – 12 – 14 – 17.
Для его решения необходимы навыки решения неравенств, работы с графиками функций, а также умение работать с параметром.
Задание 17 может содержать общий вопрос – решите уравнение при всех значения параметра (в таком случае необходимо найти все возможные решения уравнения, в зависимости от значения параметра) и специальный вопрос – при каких значениях параметра уравнение/неравенство, например, имеет два корня. Намного чаще встречается второй тип вопроса.
Критерии сильно зависят от задания. Например, для задания из демоверсии представлены следующие критерии оценивания:
|Содержание критерия
|Баллы
|Обоснованно получен верный ответ
|4
|
С помощью верного рассуждения получены оба верных значения параметра, но
– или в ответ включены также и одно-два неверных значения;
– или решение недостаточно обосновано
|3
|С помощью верного рассуждения получено хотя бы одно верное значение параметра
|2
|
Задача сведена к исследованию:
– или взаимного расположения трёх окружностей;
– или двух квадратных уравнений с параметром
|1
|Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше
|0
|Максимальный балл
|4
При каких значениях параметра a корни уравнения
имеют одинаковые знаки?
Решение
Решим графически. Построим графики левой и правой части в плоскости XY.
Первое семейство:
y = |x – a2|
задает систему «уголков», стороны которых образуют углы в 45 градусов с осью абсцисс. Все вершины находятся на оси ОХ справа от начала координат, т. к. по правилам преобразований функций
x – a2 сдвигается вправо на положительное число a2.
Второе семейство
y = – a2 + 2a + 3
представляет собой множество прямых, параллельных оси абсцисс. Эти прямые должны пересекать «уголки» в точках, абсциссы которых имеют одинаковые знаки – именно эти точки и будут решениями уравнения.
Получаем следующий рисунок.
По рисунку определяем, что для выполнения поставленных условий прямые
y = – a2 + 2a + 3
должны быть выше оси Ох, но ниже точки пересечения графика функции\(\ \)y = |x – a2|
с Оу, иначе один из корней будет отрицательным. Точка пересечения функции с осью Оу это (0; a2).
Составим систему:
Для расстановки значений на числовой оси, сравним числа:
Получаем следующую числовую прямую.
Решение системы:
Ответ: