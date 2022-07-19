Задание 15

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Планиметрия
Прямоугольник Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Серединный перпендикуляр Окружнoсть и круг Четыре замечательные точки треугольника Медиана Теорема Пифагора Трапеция Простейшие расстояния на плоскости Биссектриса Метод координат на плоскости Комбинации с окружностью Ромб Высота Средняя линия Треугольники. Площади Тригонометрия в геометрии Подобие фигур Равенство фигур Площади четырёхугольников Элементы планиметрии Многоугольники Движения Теорема Менелая и теорема Чевы Векторы Скалярное произведение векторов Симметрия Виды треугольников Теорема синусов и теорема косинусов Площадь круга и сектора круга Отношения в геометрии Прямые и углы на плоскости Параллелограммы Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Квадрат
Стереометрия
Двугранный угол Пирамиды Расстояние между скрещивающимися прямыми Теорема о трёх перпендикулярах Угол между прямой и плоскостью Тела вращения Расстояние от точки до плоскости Метод координат в пространстве Призмы Сечения в многогранниках Элементы и аксиомы стереометрии Угол между плоскостями Параллельность прямых и плоскостей Угол между скрещивающимися прямыми Векторы в пространстве Перпендикулярность прямых и плоскостей Движения в пространстве Сечения в телах вращения Расстояние от прямой до плоскости
Анализ функций
Функция обратной пропорциональности Первообразная Функция квадратного корня Интеграл Кусочная функция Графическое применение производной Взаимное расположение графиков линейной функции Функции Правила дифференцирования Преобразование графиков функции Графики тригонометрических функций Координатная плоскость Смысл производной Свойства функций Экстремумы Квадратичная функция Линейная функция
Уравнения
Показательные уравнения Логарифмические уравнения Методы решения уравнений Однородные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Линейные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Дробно-рациональные уравнения Квадратные уравнения Уравнения с модулем Отбор корней с помощью двойного неравенства Системы уравнений с двумя переменными Уравнения в целых числах Уравнения высших степеней Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Отбор корней с помощью тригонометрического круга
Неравенства
Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства
Формат ЕГЭ
Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ
Параметр
Основы работы с параметром
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3
Реальная математика
Текстовые задачи на производительность Сложные проценты Комбинаторика Основы математической статистики Геометрическая прогрессия Текстовые задачи на проценты Экономические задачи. Ценные бумаги Диаграммы, графики и таблицы Экономические задачи. Оптимизация Текстовые задачи на движение по воде Основы комбинаторики Экономические задачи. Вклады Множества Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на отношения Экономические задачи. Экономические показатели Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на движение по прямой Введение в текстовые задачи Прикладные задачи Текстовые задачи на доли и дроби Метод математической индукции Текстовые задачи на сплавы и смеси Вероятность Единицы измерения Экономические задачи. Кредиты
Числа и действия с ними
НОК и НОД Округление дробей Делимость Правила счёта Модуль Координатная прямая Смешанные дроби и действия с ними Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними
Формулы и выражения
Формулы сокращённого умножения Одночлены Тригонометрический круг Свойства степеней Формулы тригонометрии Показательные выражения и свойства показательной функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Иррациональные выражения Разложение на множители. Группировка Многочлены Степени Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции

Задание 15

Необходимые умения

Задача 15 — это текстовая задача, в которой ученикам предстоит работать с экономическими моделями. Основные сложности данного задания: запутанное условие, в некоторых случаях требующее дополнительных теоретических знаний о процессе начисления банковских процентов, о работе со множествами; уравнение с большими и неудобными числами (в некоторых задачах будут фигурировать миллионы). Все это является особенностью любой текстовой задачи, поэтому важно в первую очередь уметь упорядочивать и визуализировать данные.

Критерии оценивания

Содержание критерия Баллы
Обоснованно получен верный ответ 2
Верно построена математическая модель 1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0
Максимальный балл 2

Пример

31 декабря 2011 года Сергей взял в банке 2 320 500 рублей в кредит на покупку новой квартиры под 10% годовых. Схема выплаты кредита следующая – 31 декабря каждого следующего года банк начисляет проценты на оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на 10%), затем Сергей переводит в банк Х рублей. Какой должна быть сумма Х, чтобы Сергей выплатил долг четырьмя равными платежами (то есть за 4 года)?

Решение

Сергей поставил себе цель за 3 года отдать банку весь свой долг. Нам нужно помочь Сергею понять, какая это должна быть сумма для выплат. Пусть сумма кредита равна а. Ежегодный платеж равен х рублей. Тогда 31 декабря каждого года оставшаяся сумма долга умножается на коэффициент 1,1. То есть вся сумма плюс 10 процентов.

1. После первой выплаты сумма долга будет увеличена на 10% и уменьшена на выплату х, которая будет произведена. То есть составит:

2. После второй выплаты сумма долга составит уже более страшную формулу, но, по сути, мы просто возьмем оставшуюся сумму, увеличим ее еще раз на 10% (то есть умножим на 1,1) и снова вычтем выплату х.

3. Третий раз мы делаем то же самое. Уравнение, конечно, получается не простое. Но главное, чтобы вы понимали последовательность наших действий.

4. Последний год:

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По условию задачи весь долг должен быть выплачен за этот срок.

Значит,

Найдем, чему будет равен коэффициент при х.

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