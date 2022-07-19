Задание 14

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Реальная математика
Диаграммы, графики и таблицы Множества Арифметическая прогрессия Метод математической индукции Основы комбинаторики Комбинаторика Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на отношения Текстовые задачи на движение по прямой Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на производительность Экономические задачи. Кредиты Экономические задачи. Вклады Текстовые задачи на доли и дроби Вероятность Единицы измерения Сложные проценты Текстовые задачи на проценты Экономические задачи. Ценные бумаги Текстовые задачи на движение по окружности Экономические задачи. Экономические показатели Экономические задачи. Оптимизация Основы математической статистики Геометрическая прогрессия Прикладные задачи
Уравнения
Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Методы решения уравнений Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Показательные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Дробно-рациональные уравнения Квадратные уравнения Логарифмические уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Уравнения высших степеней Уравнения в целых числах Уравнения с модулем Отбор корней с помощью тригонометрического круга Линейные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Однородные уравнения
Неравенства
Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства
Числа и действия с ними
Делимость Правила счёта Модуль Координатная прямая Обыкновенные дроби и действия с ними НОК и НОД Округление дробей Десятичные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними
Формулы и выражения
Иррациональные выражения Одночлены Разложение на множители. Группировка Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Формулы сокращённого умножения Многочлены Тригонометрический круг Свойства степеней Степени Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Показательные выражения и свойства показательной функции
Планиметрия
Метод координат на плоскости Движения Трапеция Биссектриса Подобие фигур Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Медиана Треугольники. Площади Равенство фигур Прямоугольник Комбинации с окружностью Векторы Многоугольники Параллелограммы Ромб Теорема синусов и теорема косинусов Скалярное произведение векторов Отношения в геометрии Элементы планиметрии Простейшие расстояния на плоскости Четыре замечательные точки треугольника Теорема Менелая и теорема Чевы Серединный перпендикуляр Средняя линия Высота Площадь круга и сектора круга Прямые и углы на плоскости Окружнoсть и круг Симметрия Виды треугольников Тригонометрия в геометрии Площади четырёхугольников Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Квадрат Теорема Пифагора
Стереометрия
Сечения в многогранниках Перпендикулярность прямых и плоскостей Метод координат в пространстве Движения в пространстве Угол между прямой и плоскостью Двугранный угол Расстояние от точки до плоскости Элементы и аксиомы стереометрии Сечения в телах вращения Параллельность прямых и плоскостей Векторы в пространстве Теорема о трёх перпендикулярах Угол между плоскостями Призмы Тела вращения Пирамиды Угол между скрещивающимися прямыми Расстояние между скрещивающимися прямыми Расстояние от прямой до плоскости
Анализ функций
Графики тригонометрических функций Функция обратной пропорциональности Линейная функция Интеграл Графическое применение производной Взаимное расположение графиков линейной функции Функции Кусочная функция Первообразная Преобразование графиков функции Правила дифференцирования Координатная плоскость Смысл производной Функция квадратного корня Свойства функций Экстремумы Квадратичная функция
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2 Вариант 4
Формат ЕГЭ
Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ
Параметр
Основы работы с параметром

Задание 14

Необходимые умения

Задание 14 представляет собой одно неравенство вместо системы из двух неравенств. Это неравенство может быть показательным, логарифмическим или дробно-рациональным. Для решения этого задания необходимо уметь решать различные типы неравенств как аналитически, так и графически, знать свойства функций и равносильные переходы.

Критерии оценивания

Содержание критерия Баллы
Обоснованно получен верный ответ 2

Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного исключением / включением граничных точек

ИЛИ

получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения

 1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0
Максимальный балл 2

Пример

Решите неравенство:

Решение

В соответствии с определением логарифма, запишем ОДЗ:

Отметим на числовой прямой все условия:

Получаем:

Т.к. по свойству логарифма:

то исходное неравенство принимает вид:

Имеем логарифмическое неравенство, основание которого содержит переменную. Необходимо рассмотреть два случая: когда основание больше единицы и знак неравенства не меняется и когда основание меньше единицы, но больше нуля и знак неравенства меняется.

Отметим на числовой прямой решение каждой из систем:

Объединяем решения систем:

С учётом ОДЗ получаем ответ:

Ответ: