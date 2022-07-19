Задание 14

Необходимые умения

Задание 14 представляет собой одно неравенство вместо системы из двух неравенств. Это неравенство может быть показательным, логарифмическим или дробно-рациональным. Для решения этого задания необходимо уметь решать различные типы неравенств как аналитически, так и графически, знать свойства функций и равносильные переходы.

Критерии оценивания

Содержание критерия Баллы Обоснованно получен верный ответ 2 Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного исключением / включением граничных точек ИЛИ получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения 1 Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0 Максимальный балл 2

Пример

Решите неравенство:

Решение

В соответствии с определением логарифма, запишем ОДЗ:

Отметим на числовой прямой все условия:

Получаем:

Т.к. по свойству логарифма:

то исходное неравенство принимает вид:

Имеем логарифмическое неравенство, основание которого содержит переменную. Необходимо рассмотреть два случая: когда основание больше единицы и знак неравенства не меняется и когда основание меньше единицы, но больше нуля и знак неравенства меняется.

Отметим на числовой прямой решение каждой из систем:

Объединяем решения систем:

С учётом ОДЗ получаем ответ:

Ответ: