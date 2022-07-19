Задание 14 представляет собой одно неравенство вместо системы из двух неравенств. Это неравенство может быть показательным, логарифмическим или дробно-рациональным. Для решения этого задания необходимо уметь решать различные типы неравенств как аналитически, так и графически, знать свойства функций и равносильные переходы.
|Содержание критерия
|Баллы
|Обоснованно получен верный ответ
|2
|
Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного исключением / включением граничных точек
ИЛИ
получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения
|1
|Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше
|0
|Максимальный балл
|2
Решите неравенство:
Решение
В соответствии с определением логарифма, запишем ОДЗ:
Отметим на числовой прямой все условия:
Получаем:
Т.к. по свойству логарифма:
то исходное неравенство принимает вид:
Имеем логарифмическое неравенство, основание которого содержит переменную. Необходимо рассмотреть два случая: когда основание больше единицы и знак неравенства не меняется и когда основание меньше единицы, но больше нуля и знак неравенства меняется.
Отметим на числовой прямой решение каждой из систем:
Объединяем решения систем:
С учётом ОДЗ получаем ответ:
Ответ: