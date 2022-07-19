Задание 13

Необходимые умения

Задание 13 – это стереометрическая задача. Теперь на экзамене учеников ждут два пункта для решения – чаще всего первый пункт на доказательство или на построение искомого объекта, во втором пункте просят что-то найти или посчитать. К тем знаниям, которые необходимы для решения задания 2 из цепочки стереометрии, добавляется знание теорем, касающихся нескольких тем: расстояние между объектами в пространстве и углы между объектами в пространстве. Также очень большую роль играет работа в пространстве – дополнительные построения, построения сечений, проекций и т. п.

Типы заданий

Задание 13 имеет конечное число конфигураций и типов задач в отличие от всех остальных заданий части с развернутым ответом. Конфигурации ограничиваются количеством фигур, которые могут встретиться вам в этих заданиях – призма, пирамида, шар, конус и их вариации. Типы заданий можно разделить в зависимости от искомого элемента:

1. задания на нахождение расстояния:

– между точками

– от точки до прямой

– от точки до плоскости

– между скрещивающимися прямыми

2. задания на нахождения угла:

– между скрещивающимися прямыми

– между прямой и плоскостью

– между плоскостями

3. задания на нахождение площади сечения

4. задания на нахождение объемов нестандартных фигур

Критерии оценивания

Содержание критерия Баллы Имеется верное доказательство утверждения пункта а и обоснованно получен верный ответ в пункте б 3 Обоснованно получен верный ответ в пункте б ИЛИ имеется верное доказательство утверждения пункта а и при обоснованном решении пункта б получен неверный ответ из-за арифметической ошибки 2 Имеется верное доказательство утверждения пункта а, ИЛИ при обоснованном решении пункта б получен неверный ответ

из-за арифметической ошибки, ИЛИ обоснованно получен верный ответ в пункте б с использованием утверждения пункта а, при этом пункт а не выполнен 1 Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0 Максимальный балл 3

Обратите внимание, что за верное выполнение пункта а) вы можете получить уже 1 балл. Составители экзамена сделали это для того, чтобы упростить ученику решение – само разделение на подпункты подталкивает к правильному решению задачи.

Будьте внимательны к оформлению вашего решения. Многие учащиеся при решении геометрических задач делают ряд выводов в уме и не переносят их на бумагу. Это лишает их решение обоснованности для проверяющего и приводит к потере целого балла.

Пример

Дан равносторонний треугольник ABC со стороной 2.

В пространстве взята точка D такая, что

AD = BD = 2, CD = 1.

а) Докажите, что DH является высотой в пирамиде DABC.

б) Найдите расстояние от точки D до плоскости ABC.

Решение

1. Пусть M — середина AB. Проведём перпендикуляр DH на прямую CM.

2. Рассмотрим прямую АВ и плоскость MDC. Медиана CM является высотой треугольника ABC, имеем AB ⊥ CM. Аналогично в равностороннем треугольнике ABD, AB ⊥ DM. По признаку перпендикулярности прямой и плоскости получаем, что AB перпендикулярна плоскости MDC. Значит, AB перпендикулярна любой прямой, лежащей в этой плоскости — в частности, прямой DH.

3. DH ⊥ CM (по построению) и DH ⊥ AB. Отсюда получаем DH – искомая высота.

На этом этапе мы получаем 1 балл за решение первого пункта.

4. Из прямоугольных треугольников BCM и BDM по теореме Пифагора находим: CM = DM = √3.

5. Рассмотрим треугольник DMC.

Запишем теорему косинусов для стороны DM.

6. Рассмотрим прямоугольный треугольник DHC.