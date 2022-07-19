Задание 13

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Планиметрия
Равенство фигур Серединный перпендикуляр Скалярное произведение векторов Ромб Теорема синусов и теорема косинусов Подобие фигур Метод координат на плоскости Прямоугольник Виды треугольников Элементы планиметрии Теорема Менелая и теорема Чевы Отношения в геометрии Биссектриса Высота Четыре замечательные точки треугольника Векторы Квадрат Симметрия Трапеция Движения Площади четырёхугольников Прямые и углы на плоскости Треугольники. Площади Комбинации с окружностью Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Медиана Теорема Пифагора Площадь круга и сектора круга Многоугольники Средняя линия Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Окружнoсть и круг Параллелограммы Простейшие расстояния на плоскости Тригонометрия в геометрии
Стереометрия
Перпендикулярность прямых и плоскостей Метод координат в пространстве Движения в пространстве Призмы Векторы в пространстве Расстояние от точки до плоскости Сечения в телах вращения Теорема о трёх перпендикулярах Угол между плоскостями Тела вращения Угол между скрещивающимися прямыми Сечения в многогранниках Расстояние между скрещивающимися прямыми Элементы и аксиомы стереометрии Расстояние от прямой до плоскости Угол между прямой и плоскостью Параллельность прямых и плоскостей Двугранный угол Пирамиды
Анализ функций
Функции Экстремумы Координатная плоскость Преобразование графиков функции Интеграл Функция обратной пропорциональности Первообразная Квадратичная функция Правила дифференцирования Взаимное расположение графиков линейной функции Линейная функция Кусочная функция Графики тригонометрических функций Функция квадратного корня Графическое применение производной Свойства функций Смысл производной
Реальная математика
Экономические задачи. Оптимизация Метод математической индукции Введение в текстовые задачи Вероятность Единицы измерения Сложные проценты Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на отношения Экономические задачи. Экономические показатели Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на сплавы и смеси Комбинаторика Экономические задачи. Ценные бумаги Диаграммы, графики и таблицы Основы комбинаторики Текстовые задачи на производительность Основы математической статистики Геометрическая прогрессия Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на движение по прямой Экономические задачи. Кредиты Прикладные задачи Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение по воде Экономические задачи. Вклады Множества
Уравнения
Логарифмические уравнения Методы решения уравнений Отбор корней с помощью двойного неравенства Системы и совокупности уравнений с одной переменной Уравнения с модулем Дробно-рациональные уравнения Линейные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Показательные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Однородные уравнения Уравнения в целых числах Иррациональные уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Квадратные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций
Неравенства
Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства
Числа и действия с ними
Правила счёта Координатная прямая Обыкновенные дроби и действия с ними Округление дробей Делимость Модуль Десятичные дроби и действия с ними НОК и НОД Смешанные дроби и действия с ними
Формат ЕГЭ
Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Формулы и выражения
Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Формулы сокращённого умножения Одночлены Разложение на множители. Группировка Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Иррациональные выражения Многочлены Тригонометрический круг Свойства степеней Степени Показательные выражения и свойства показательной функции
Параметр
Основы работы с параметром

Задание 13

Необходимые умения

Задание 13 – это стереометрическая задача. Теперь на экзамене учеников ждут два пункта для решения – чаще всего первый пункт на доказательство или на построение искомого объекта, во втором пункте просят что-то найти или посчитать. К тем знаниям, которые необходимы для решения задания 2 из цепочки стереометрии, добавляется знание теорем, касающихся нескольких тем: расстояние между объектами в пространстве и углы между объектами в пространстве. Также очень большую роль играет работа в пространстве – дополнительные построения, построения сечений, проекций и т. п.

Типы заданий

Задание 13 имеет конечное число конфигураций и типов задач в отличие от всех остальных заданий части с развернутым ответом. Конфигурации ограничиваются количеством фигур, которые могут встретиться вам в этих заданиях – призма, пирамида, шар, конус и их вариации. Типы заданий можно разделить в зависимости от искомого элемента:

1. задания на нахождение расстояния:

– между точками

– от точки до прямой

– от точки до плоскости

– между скрещивающимися прямыми

2. задания на нахождения угла:

– между скрещивающимися прямыми

– между прямой и плоскостью

– между плоскостями

3. задания на нахождение площади сечения

4. задания на нахождение объемов нестандартных фигур

Критерии оценивания

Содержание критерия Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта а и обоснованно получен верный ответ в пункте б 3

Обоснованно получен верный ответ в пункте б

ИЛИ

имеется верное доказательство утверждения пункта а и при обоснованном решении пункта б получен неверный ответ из-за арифметической ошибки

 2

Имеется верное доказательство утверждения пункта а,

ИЛИ

при обоснованном решении пункта б получен неверный ответ

из-за арифметической ошибки,

ИЛИ

обоснованно получен верный ответ в пункте б с использованием утверждения пункта а, при этом пункт а не выполнен

 1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0
Максимальный балл 3

Обратите внимание, что за верное выполнение пункта а) вы можете получить уже 1 балл. Составители экзамена сделали это для того, чтобы упростить ученику решение – само разделение на подпункты подталкивает к правильному решению задачи.

Будьте внимательны к оформлению вашего решения. Многие учащиеся при решении геометрических задач делают ряд выводов в уме и не переносят их на бумагу. Это лишает их решение обоснованности для проверяющего и приводит к потере целого балла.

Пример

Дан равносторонний треугольник ABC со стороной 2.

В пространстве взята точка D такая, что

AD = BD = 2, CD = 1.

а) Докажите, что DH является высотой в пирамиде DABC.

б) Найдите расстояние от точки D до плоскости ABC.

Решение

1. Пусть M — середина AB. Проведём перпендикуляр DH на прямую CM.

2. Рассмотрим прямую АВ и плоскость MDC. Медиана CM является высотой треугольника ABC, имеем ABCM. Аналогично в равностороннем треугольнике ABD, ABDM. По признаку перпендикулярности прямой и плоскости получаем, что AB перпендикулярна плоскости MDC. Значит, AB перпендикулярна любой прямой, лежащей в этой плоскости — в частности, прямой DH.

3. DHCM (по построению) и DHAB. Отсюда получаем DH – искомая высота.

На этом этапе мы получаем 1 балл за решение первого пункта.

4. Из прямоугольных треугольников BCM и BDM по теореме Пифагора находим: CM = DM = √3.

5. Рассмотрим треугольник DMC.

Запишем теорему косинусов для стороны DM.

Изображение выглядит как текст Автоматически созданное описание

6. Рассмотрим прямоугольный треугольник DHC.

Изображение выглядит как стол Автоматически созданное описание