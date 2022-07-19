Сочинение 12

Типичные ошибки:

подмена анализа проблемы пересказом текста литературного произведения или критической статьи;

отсутствие цитатного материала или недостаточность его привлечения (т. е. недостаточность доказательной аргументации с использованием примеров из литературного текста при наличии собственных суждений);

неуместное цитирование или пересказ содержания, не связанные с проблемой, предложенной в вопросе;

фактические ошибки и неточности.

Пример

Почему Софья предпочла умному, талантливому Чацкому «бессловесного» Молчалина? (По пьесе А.С. Грибоедова «Горе от ума»)

Создавая пьесу «Горе от ума», А.С. Грибоедов хотел изобразить конфликт между «веком нынешним и веком минувшим» и нарисовать героя, в котором нашли бы отражение черты прогрессивного дворянства того времени.

Для того чтобы нарисовать обличительную картину фамусовского общества, Грибоедову был нужен герой–резонер, несущий читателю авторское слово. Таким героем в пьесе стал А.С. Чацкий

В произведении Грибоедова герои высказываются по всем основным вопросам своего времени, и мы узнаем, что А.А. Чацкому близки взгляды декабристов. Собственно говоря, олицетворяя в пьесе прогрессивное дворянство, Чацкий и является прообразом будущих декабристов.

В пьесе А.С. Грибоедова мы становимся свидетелями частного визита Чацкого в дом своего воспитателя Фамусова для того, чтобы сделать предложение Софье. Но Софья, являясь сильной по характеру женщиной, предпочитает умному Чацкому «бессловесного» Молчалина. Имя Софья переводится с греческого языка как мудрость, но эта мудрость фамусовского общества. Софья прекрасно осознает, что жизнь с Чацким не сулит ей ничего хорошего, что его взгляды могут привести к тому, что он будет отправлен в ссылку в Сибирь, а она будет обречена на всеобщее непонимание. Софье совершенно не нужен такой муж. Она предпочитает мужа–мальчика или мужа–слугу, который никогда не будет противостоять обществу, в котором он находится. Идеальной кандидатурой на пост мужа Софье видится Молчалин. Хотя этот человек не имеет дворянского происхождения, всего за три года он смог добиться значительных успехов, получив три ордена и став для Фамусова незаменимым слугой. Именно в таком покорном и «бессловесном» муже нуждается Софья. Она нуждается в муже, которым она сможет управлять. Чацкий же самодостаточен, но неразделенная любовь приводит его к одиночеству и вынужденным скитаниям.

В своей пьесе Грибоедову удалось изобразить конфликт между «веком нынешним и веком минувшим», и также изобразить главного героя, в котором нашли свое отражение черты прогрессивного дворянства своего времени. В конце своей пьесы А.С. Грибоедов рисует трагедию Софьи, узнавшей в один миг, что её возлюбленный оказался мерзавцем и предпочел ей горничную. Финал пьесы трагичен и открыт.

К1. «Соответствие сочинения теме и её раскрытие».

в основном соответствует формулировке темы

приведенная аргументация не всегда убедительна, характеры героев представлены несколько упрощённо

поверхностный анализ соответствующей коллизии пьесы

Вступительная часть рассуждения лишена привязки к проблеме

в заключении переключается на сжатый пересказ сюжета и не подводит итогов анализа

1 балл

К2. «Привлечение текста произведения для аргументации».

Не все сформулированные тезисы подкреплены аргументами и примерами

какие именно взгляды Чацкого близки декабристам?

какие именно черты Молчалина привлекают Софью и пробуждают ее любовь?

текст комедии привлекается недостаточно

есть отступления от анализа в пользу трудно доказуемых предположений

фактология

2 балла

К3. «Опора на теоретико-литературные понятия».

пьеса, конфликт, герой, герой-резонер, авторское слово, произведение, олицетворять, характер, открытый финал, трагедия, трагичность

3 балла

К4. «Композиционная цельность и логичность».

логика изложения не всегда безупречна

ряд тезисов, которые не получают соответствующей логической аргументации, например: «Но Софья, являясь сильной по характеру женщиной, предпочитает умному Чацкому “бессловесного” Молчалина».

смысл имени героини не раскрыт

1 балл

К5. «Соблюдение речевых норм».

«пост мужа» (неудачное словоупотребление);

«изобразить конфликт» (лексическая несочетаемость);

«нарисовать картину», «нарисовать героя» (неоправданный лексический повтор).

2 балла

Итого 9 баллов