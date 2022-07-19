Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Литература
Сочинения
Сочинение 12 Мини-сочинения 5 и 10 Мини-сочинения 6 и 11
Древнерусская литература
Древнерусская литература и фольклор История создания “Слова о полку Игореве”
Средства выразительности
Тропы Фигуры речи
Лирика второй половины 19 века
Как отличить стихотворения Ф.И. Тютчева от стихотворений А.А. Фета? Гражданская лирика Н.А. Некрасова Ф.И. Тютчев “Silentium!” Тема природы в лирике А.А. Фета
Литература первой трети 19 века
Жанр “Мертвых душ” В.А. Жуковский - первый русский поэт-романтик Смысл названия комедии “Горе от ума” “Евгений Онегин” Особенности композиции романа “Герой нашего времени” Тема одиночества в лирике М.Ю. Лермонтова
Произведения 20 века
Жизненный путь Григория Мелехова Гражданская война в романе М.А. Булгакова "Белая гвардия" Тема родины в лирике С.А. Есенина Поэтический язык В.В. Маяковского Революция в поэме А.А. Блока "Двенадцать" Философский смысл рассказа И.А. Бунина "Господин из Сан-Франциско" История создания и печати романа Б. Пастернака "Доктор Живаго" История литературы первой половины ХХ века А.И. Солженицын "Один день Ивана Денисовича" Чем ранняя лирика А.А. Ахматовой отличается от поздней лирики? Почему М.И. Цветаева не принадлежит ни к одному из литературных направлений? Тема творчества в поэзии Б. Пастернака Русская литература второй половины ХХ века Образ Прекрасной дамы в лирике А.А. Блока Историческая память в поэме "Реквием" "Старуха Изергиль" М. Горький Россия 20-30х гг в лирике О.Э. Мандельштама "Тихий Дон": история создания и проблема авторства Из истории создания "На дне" Горького
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 3 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 1
Литература 17-18 века
"Недоросль" и классицизм Анализ стихотворения Г.Р. Державина - “Памятник”
Главные произведения второй половины 19 века
“Гроза” А.Н. Островского Религиозные мотивы в романе "Преступление и наказание" Композиция романа "Обломов" Смысл финала романа И.С. Тургенева “Отцы и дети”
Теория литературы
Маленький человек Введение в 20 век Сентиментализм Жизненный путь Пьера и Андрея Модернизм “Новые люди” в русской литературе Образ лишнего человека в русской литературе Поэзия Пушкина Классицизм Образ Чичикова Облако в штанах Романтизм Реализм

Сочинение 12

Типичные ошибки:

  • подмена анализа проблемы пересказом текста литературного произведения или критической статьи;

  • отсутствие цитатного материала или недостаточность его привлечения (т. е. недостаточность доказательной аргументации с использованием примеров из литературного текста при наличии собственных суждений);

  • неуместное цитирование или пересказ содержания, не связанные с проблемой, предложенной в вопросе;

  • фактические ошибки и неточности.

Пример

Почему Софья предпочла умному, талантливому Чацкому «бессловесного» Молчалина? (По пьесе А.С. Грибоедова «Горе от ума»)

Создавая пьесу «Горе от ума», А.С. Грибоедов хотел изобразить конфликт между «веком нынешним и веком минувшим» и нарисовать героя, в котором нашли бы отражение черты прогрессивного дворянства того времени.

Для того чтобы нарисовать обличительную картину фамусовского общества, Грибоедову был нужен герой–резонер, несущий читателю авторское слово. Таким героем в пьесе стал А.С. Чацкий

В произведении Грибоедова герои высказываются по всем основным вопросам своего времени, и мы узнаем, что А.А. Чацкому близки взгляды декабристов. Собственно говоря, олицетворяя в пьесе прогрессивное дворянство, Чацкий и является прообразом будущих декабристов.

В пьесе А.С. Грибоедова мы становимся свидетелями частного визита Чацкого в дом своего воспитателя Фамусова для того, чтобы сделать предложение Софье. Но Софья, являясь сильной по характеру женщиной, предпочитает умному Чацкому «бессловесного» Молчалина. Имя Софья переводится с греческого языка как мудрость, но эта мудрость фамусовского общества. Софья прекрасно осознает, что жизнь с Чацким не сулит ей ничего хорошего, что его взгляды могут привести к тому, что он будет отправлен в ссылку в Сибирь, а она будет обречена на всеобщее непонимание. Софье совершенно не нужен такой муж. Она предпочитает мужа–мальчика или мужа–слугу, который никогда не будет противостоять обществу, в котором он находится. Идеальной кандидатурой на пост мужа Софье видится Молчалин. Хотя этот человек не имеет дворянского происхождения, всего за три года он смог добиться значительных успехов, получив три ордена и став для Фамусова незаменимым слугой. Именно в таком покорном и «бессловесном» муже нуждается Софья. Она нуждается в муже, которым она сможет управлять. Чацкий же самодостаточен, но неразделенная любовь приводит его к одиночеству и вынужденным скитаниям.

В своей пьесе Грибоедову удалось изобразить конфликт между «веком нынешним и веком минувшим», и также изобразить главного героя, в котором нашли свое отражение черты прогрессивного дворянства своего времени. В конце своей пьесы А.С. Грибоедов рисует трагедию Софьи, узнавшей в один миг, что её возлюбленный оказался мерзавцем и предпочел ей горничную. Финал пьесы трагичен и открыт.

К1. «Соответствие сочинения теме и её раскрытие».

  • в основном соответствует формулировке темы

  • приведенная аргументация не всегда убедительна, характеры героев представлены несколько упрощённо

  • поверхностный анализ соответствующей коллизии пьесы

  • Вступительная часть рассуждения лишена привязки к проблеме

  • в заключении переключается на сжатый пересказ сюжета и не подводит итогов анализа

1 балл

К2. «Привлечение текста произведения для аргументации».

  • Не все сформулированные тезисы подкреплены аргументами и примерами

  • какие именно взгляды Чацкого близки декабристам?

  • какие именно черты Молчалина привлекают Софью и пробуждают ее любовь?

  • текст комедии привлекается недостаточно

  • есть отступления от анализа в пользу трудно доказуемых предположений

  • фактология

2 балла

К3. «Опора на теоретико-литературные понятия».

  • пьеса, конфликт, герой, герой-резонер, авторское слово, произведение, олицетворять, характер, открытый финал, трагедия, трагичность

3 балла

К4. «Композиционная цельность и логичность».

  • логика изложения не всегда безупречна

  • ряд тезисов, которые не получают соответствующей логической аргументации, например: «Но Софья, являясь сильной по характеру женщиной, предпочитает умному Чацкому “бессловесного” Молчалина».

  • смысл имени героини не раскрыт

1 балл

К5. «Соблюдение речевых норм».

  • «пост мужа» (неудачное словоупотребление);

  • «изобразить конфликт» (лексическая несочетаемость);

  • «нарисовать картину», «нарисовать героя» (неоправданный лексический повтор).

2 балла

Итого 9 баллов