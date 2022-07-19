Сочинения 6 и 11

Задания 6 и 11 проверяют:

умение устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи

умение воспринимать художественное произведение не как единичное явление искусства, а как часть единого культурно-художественного пространства

умение воспринимать информацию, содержащуюся в тексте;

умение анализировать содержание текста;

умение обобщать наблюдения над художественным текстом;

умение находить литературные аналогии;

умение убедительно сопоставлять выбранные произведения с предложенным текстом в заданном направлении анализа;

Пример 1

Назовите произведение отечественной или зарубежной литературы (с указанием автора), в котором показан герой обломовского типа. В чём схоже (или чем различается) изображение типа в этом произведении и в «Обломове» И.А.Гончарова?

Ответ:

К обломовскому типу можно отнести таких героев русской классики, как: Ноздрев («Мертвые души» Н.В. Гоголь), который не хотел заниматься делом и его интересовали только развлечения, Мармеладов («Преступление и наказание» Ф.М. Достоевский). Этот человек тоже абсолютно ничего полезного для общества не делал. Он умел только пропивать последние деньги и совершенно не заботился о своих голодных детях и несчастной жене. Он был таким же эгоистом, как и Обломов.

Из ответа следует, что Обломова, подобно гоголевскому Ноздреву, «интересовали развлечения», и что основным качеством характера Обломова (как и Мармеладова) был «эгоизм». Столь вульгарное толкование образов следует считать искажением авторской позиции. Ученик не понял значения выражения «обломовский тип» и поэтому не сумел провести сопоставление в заданном направлении анализа. За сочинение выставляется 0 баллов.

Пример 2

Назовите произведение отечественной или зарубежной литературы (с указанием автора), в котором показан герой обломовского типа. В чём схоже (или чем различается) изображение типа в этом произведении и в «Обломове» И.А.Гончарова?

Ответ:

К героям, родственным Обломову, очевидно, можно отнести Манилова – героя поэмы Н.В. Гоголя «Мёртвые души». Общим в их характерах является «отсутствие всякой определённой идеи, всякой сосредоточенности», а также неумение вести хозяйство. Однако раскрытие общего и оценка его у Гончарова и Гоголя различны. Если средством раскрытия образа Манилова становится юмор и сатира, то образ Обломова, сохраняя свои комические черты, получает у Гончарова иное освещение. Это приятный, добрый и сердечный человек: «чистое, светлое и доброе начало» в нём видят Штольц и Ольга. Вспомним, рассуждения Гоголя о том, что «у всякого есть свой задор… но у Манилова ничего не было». Вот почему о нём сказано: «Ни то, ни сё, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан». Об Обломове говорится иное: «хрустальная душа», «честное, верное сердце».

Названо произведение и автор, есть сопоставление. Анализ проводится при привлечении текста. Речевых ошибок нет.

Итого: 8 (2,4,2)