Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Литература
Лирика второй половины 19 века
Ф.И. Тютчев “Silentium!” Тема природы в лирике А.А. Фета Как отличить стихотворения Ф.И. Тютчева от стихотворений А.А. Фета? Гражданская лирика Н.А. Некрасова
Сочинения
Сочинение 12 Мини-сочинения 5 и 10 Мини-сочинения 6 и 11
Литература первой трети 19 века
Особенности композиции романа “Герой нашего времени” Тема одиночества в лирике М.Ю. Лермонтова Жанр “Мертвых душ” В.А. Жуковский - первый русский поэт-романтик Смысл названия комедии “Горе от ума” “Евгений Онегин”
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 4 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 3
Средства выразительности
Тропы Фигуры речи
Главные произведения второй половины 19 века
“Гроза” А.Н. Островского Религиозные мотивы в романе "Преступление и наказание" Композиция романа "Обломов" Смысл финала романа И.С. Тургенева “Отцы и дети”
Теория литературы
Романтизм Поэзия Пушкина Классицизм Образ Чичикова Жизненный путь Пьера и Андрея Модернизм “Новые люди” в русской литературе Образ лишнего человека в русской литературе Маленький человек Сентиментализм Облако в штанах Реализм Введение в 20 век
Произведения 20 века
История создания и печати романа Б. Пастернака "Доктор Живаго" "Старуха Изергиль" М. Горький Россия 20-30х гг в лирике О.Э. Мандельштама Жизненный путь Григория Мелехова А.И. Солженицын "Один день Ивана Денисовича" Образ Прекрасной дамы в лирике А.А. Блока Гражданская война в романе М.А. Булгакова "Белая гвардия" Поэтический язык В.В. Маяковского Революция в поэме А.А. Блока "Двенадцать" Тема творчества в поэзии Б. Пастернака "Тихий Дон": история создания и проблема авторства Чем ранняя лирика А.А. Ахматовой отличается от поздней лирики? Почему М.И. Цветаева не принадлежит ни к одному из литературных направлений? Тема родины в лирике С.А. Есенина Философский смысл рассказа И.А. Бунина "Господин из Сан-Франциско" Из истории создания "На дне" Горького История литературы первой половины ХХ века Русская литература второй половины ХХ века Историческая память в поэме "Реквием"
Древнерусская литература
Древнерусская литература и фольклор История создания “Слова о полку Игореве”
Литература 17-18 века
"Недоросль" и классицизм Анализ стихотворения Г.Р. Державина - “Памятник”

Сочинения 6 и 11

Задания 6 и 11 проверяют:

  • умение устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи

  • умение воспринимать художественное произведение не как единичное явление искусства, а как часть единого культурно-художественного пространства

  • умение воспринимать информацию, содержащуюся в тексте;

  • умение анализировать содержание текста;

  • умение обобщать наблюдения над художественным текстом;

  • умение находить литературные аналогии;

  • умение убедительно сопоставлять выбранные произведения с предложенным текстом в заданном направлении анализа;

Пример 1

Назовите произведение отечественной или зарубежной литературы (с указанием автора), в котором показан герой обломовского типа. В чём схоже (или чем различается) изображение типа в этом произведении и в «Обломове» И.А.Гончарова?

Ответ:

К обломовскому типу можно отнести таких героев русской классики, как: Ноздрев («Мертвые души» Н.В. Гоголь), который не хотел заниматься делом и его интересовали только развлечения, Мармеладов («Преступление и наказание» Ф.М. Достоевский). Этот человек тоже абсолютно ничего полезного для общества не делал. Он умел только пропивать последние деньги и совершенно не заботился о своих голодных детях и несчастной жене. Он был таким же эгоистом, как и Обломов.

Из ответа следует, что Обломова, подобно гоголевскому Ноздреву, «интересовали развлечения», и что основным качеством характера Обломова (как и Мармеладова) был «эгоизм». Столь вульгарное толкование образов следует считать искажением авторской позиции. Ученик не понял значения выражения «обломовский тип» и поэтому не сумел провести сопоставление в заданном направлении анализа. За сочинение выставляется 0 баллов.

Пример 2

Назовите произведение отечественной или зарубежной литературы (с указанием автора), в котором показан герой обломовского типа. В чём схоже (или чем различается) изображение типа в этом произведении и в «Обломове» И.А.Гончарова?

Ответ:

К героям, родственным Обломову, очевидно, можно отнести Манилова – героя поэмы Н.В. Гоголя «Мёртвые души». Общим в их характерах является «отсутствие всякой определённой идеи, всякой сосредоточенности», а также неумение вести хозяйство. Однако раскрытие общего и оценка его у Гончарова и Гоголя различны. Если средством раскрытия образа Манилова становится юмор и сатира, то образ Обломова, сохраняя свои комические черты, получает у Гончарова иное освещение. Это приятный, добрый и сердечный человек: «чистое, светлое и доброе начало» в нём видят Штольц и Ольга. Вспомним, рассуждения Гоголя о том, что «у всякого есть свой задор… но у Манилова ничего не было». Вот почему о нём сказано: «Ни то, ни сё, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан». Об Обломове говорится иное: «хрустальная душа», «честное, верное сердце».

Названо произведение и автор, есть сопоставление. Анализ проводится при привлечении текста. Речевых ошибок нет.

Итого: 8 (2,4,2)