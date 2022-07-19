Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Химия
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 4
Неорганическая химия
Химические свойства солей Химические свойства неметаллов VI и VII групп Химические свойства неактивных металлов Взаимосвязь неорганических веществ Качественные реакции в неорганической химии Химические свойства активных и средней активности металлов Классификация неорганических веществ Химические свойства неметаллов V и IV групп и водорода Химические свойства оснований и кислот Химические свойства оксидов Номенклатура неорганических веществ
Теоретические основы в химии
Скорость химической реакции Электролиз Окислительно-восстановительные реакции и реакции ионного обмена Типы химической связи Химическое равновесие Электролитическая диссоциация Окислительно-восстановительные реакции Типы кристаллических решёток Строение электронной оболочки Гидролиз и среда водных растворов Закономерности изменения свойств в таблице Менделеева Степень окисления и валентность
Методы познания в химии. Химия и жизнь
Термохимия Расчет с использованием понятия "Массовая доля" вещества Правила работы в лаборатории Задачи на концентрацию Химическое производство 1: металлы, аммиак Химическое производство 2: метанол, серная кислота Рассчет массы (объема) продукта по массе (объему) исходных веществ и Расчет объмных отношений газов по химической реакции Химическое производство 3: ВМС
Органическая химия
Качественные реакции в органической химии Химические свойства альдегидов и кетонов Углеводы Углеводороды 1: алканы Механизмы реакций в органической химии Химические свойства спиртов Химические свойства карбоновых кислот и эфиров Классификация реакций в органической химии Классификация органических веществ Номенклатура органических веществ Углеводороды 4: ароматические соединения (арены) Основные понятия в органической химии Углеводороды 3: алкины, алкадиены Окислительно-восстановительные реакции в органической химии Углеводороды 2: алкены, циклоалканы Химические свойства фенолов Химические свойства аминов и аминокислот Белки и жиры

Рассчет массы (объема) продукта по массе (объему) исходных веществ и Расчет объмных отношений газов по химической реакции

В ЕГЭ встречаются различные типы задач:

  • Расчет с использованием понятия «массовая доля вещества в растворе»

  • Расчет массы вещества или объемов газа по известному количеству вещества, массе или объему одного из участвующих в реакции веществ.

  • Сложные расчетные задачи

Формулы, которые вам понадобятся для решения этих задач:

  • Зная молярную массу вещества M, можно рассчитать количество вещества (число молей) n в любой массе m этого вещества по формуле:

\(n = \frac{m}{M}\)

  • Зная молярный объем газа Vm, можно рассчитать объем V любого количества n по формуле:

V = Vm * n

ВАЖНО! Молярный объем (Vm) всегда постоянное число, равное 22,4 л/моль.

  • Плотность любого вещества ρ – это отношение массы этого вещества m к его объему V:

\(\rho = \frac{m}{V}\)

  • При расчетах, связанных со смесями двух или нескольких газов, часто используют понятие объёмная доля газа в смеси, которая обозначается буквой φ (фи):

\(\varphi\left( газа \right) = \ \frac{V\ (газа)}{V\ (смеси)}*100\%\)

  • При протекании химических реакции всегда происходят «потери» веществ или имеет место неполное превращение исходных веществ в продукты реакции, в результате чего практически образующаяся масса того или иного продукта реакции оказывается меньше, чем теоретически рассчитанная по уравнению реакции. В этом случае говорят о практическом выходе, или просто выходе продукта реакции, который обозначается греческой буквой η (эта):

\(\eta = \frac{\ m(практ.)}{m\ (теор.)}*100\%\)

  • Массовая доля вещества \(\mathbf{\omega}\), находится по формуле:

\(\omega = \frac{m(вещества)}{m(раствора)}*100\%\)

Рассчитаем молярную массу – AlCl3

M(AlCl3) = 1 * Mr(Al) + 3*Mr(Cl) = 1*27 + 3*35,5=133,5 г/моль

ВАЖНО! Молярная масса хлора всегда равна 35,5 г/моль