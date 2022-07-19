Задание 25

Задание повышенного уровня сложности с записью ответа в виде числа. Максимальный первичный балл за задание – 2 балла.

Это первое расчетное задание из второй части экзамена, которое оформляется на бланке №2. Отличием его от прошлых заданий является то, что ученикам приходится комбинировать знания сразу нескольких тем для решения. Хоть это задание затрагивает сразу два блока – механику и молекулярную физику – ученикам в разы чаще (около 70% вариантов) попадаются вопросы из механики. Наиболее частые темы, которые здесь встречаются – сохранение механической энергии и импульса, механические колебания и кинематика материальной точки.

Для получения 2 баллов за задание необходимо оформить полное корректное решение с названиями законов, рисунком (при необходимости), обозначение введенных величин (например: «…,где а – ускорение тела», указанными полными математическими преобразованиями и конечным ответом. Просто подать численный ответ (в бланк №1 или №2) на задачу без оформления ее решения не принесет баллы.

При этом задание не имеет четкой инструкции к округлению и размерности ответа, так как учащийся определяет сам меру округления ответа и удобную размерность для подачи ответа. Общей рекомендацией является округлять ответ до сотых долей, так как высокая точность ответа не изменяет балл за задание, а низкая точность может сделать ответ в корне неверным.

Ответ должен: