Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Физика
Молекулярная физика
Молекулярно-кинетическая теория Пары Газовые процессы Газовые циклы Тепловая машина Фазовые переходы
Электродинамика
Вещество в электрическом поле Движение проводников Волновая оптика Индукция Магнитное поле Основные элементы цепей Электрическое поле Вспомогательные элементы цепи Электрические цепи Геометрическая оптика. Линзы Колебательный контур Дифракционная решетка
Формат ЕГЭ
Задание 26 Задание 30 Задание 27 Задание 24 Задание 29 Задание 25 Задание 28
Механика
Законы Ньютона Силы в природе Алгоритм работы с силами Движение Гравитация Механические колебания Методы научного познания Энергия. Импульс. Работа Статика
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 5 Вариант 3 Вариант 2 Вариант 4
Квантовая физика
Квантовая механика СТО Ядерные реакции Фотоэффект

Задание 25

Формат задания

Задание повышенного уровня сложности с записью ответа в виде числа. Максимальный первичный балл за задание – 2 балла.

Особенности задания

Это первое расчетное задание из второй части экзамена, которое оформляется на бланке №2. Отличием его от прошлых заданий является то, что ученикам приходится комбинировать знания сразу нескольких тем для решения. Хоть это задание затрагивает сразу два блока – механику и молекулярную физику – ученикам в разы чаще (около 70% вариантов) попадаются вопросы из механики. Наиболее частые темы, которые здесь встречаются – сохранение механической энергии и импульса, механические колебания и кинематика материальной точки.

Для получения 2 баллов за задание необходимо оформить полное корректное решение с названиями законов, рисунком (при необходимости), обозначение введенных величин (например: «…,где а – ускорение тела», указанными полными математическими преобразованиями и конечным ответом. Просто подать численный ответ (в бланк №1 или №2) на задачу без оформления ее решения не принесет баллы.

При этом задание не имеет четкой инструкции к округлению и размерности ответа, так как учащийся определяет сам меру округления ответа и удобную размерность для подачи ответа. Общей рекомендацией является округлять ответ до сотых долей, так как высокая точность ответа не изменяет балл за задание, а низкая точность может сделать ответ в корне неверным.

Ответ должен:

  • Быть целым числом или десятичной дробью;

  • Отвечать на поставленный вопрос;

  • Соответствовать реальности;

  • Соответствовать заявленным единицам измерения.

Пример 1

Массивное тело совершает вертикальные гармонические колебания на пружине жесткостью 200 Н/м. При этом его скорость изменяется во времени в соответствии с законом: \(v\left( t \right) = 0.5 \bullet \cos\left( 2t + \frac{\pi}{3} \right)\text{.\ }\)Чему равна амплитуда потенциальной энергии пружины?

Решение

Решение этой задачи через закон сохранения энергии затруднительно, поэтому обратимся к уравнению изменения координаты при гармонических колебаниях: \(x\left( t \right) = x_{\max} \bullet \sin{(\omega t + \varphi_{0})}\). Для перехода в уравнение изменения скорости воспользуемся связью скорости и координаты через производную: \(v\left( t \right) = x'\left( t \right)\), откуда \(v\left( t \right) = x_{\max} \bullet \omega \bullet \text{cos\ }{(\omega t + \varphi_{0})}\). Теперь очевидно, что в исходном уравнении \(x_{\max} \bullet \omega = 0.5\), где \(\omega = 2\frac{рад}{с}\) по условию. Тогда \(x_{\max} = \frac{0.5}{\omega} = \frac{0.5}{2} = 0.25\ м\).

Уравнение потенциальной энергии пружины имеет вид \(E = \frac{k \bullet x^{2}(t)}{2}\). Для нахождения амплитуды этой энергии подставим в уравнение амплитуду координаты: \(E_{\max} = \frac{k \bullet x_{\max}^{2}}{2} = \frac{200 \bullet {0.25}^{2}}{2} = 6.25\ Дж\).

Ответ: 6,25

Пример 2

К концам тонкой палочки, равномерно вращающейся в горизонтальной плоскости вокруг закреплённой вертикально оси OO', проходящей через точку А, закрепили два одинаковых груза. Угловая скорость вращения палочки 4 рад/с, расстояние АО’ в 3,8 раза больше расстояния АО. Чему равно отношение кинетических энергий этих грузов \(\frac{E_{O'}}{E_{O}}\)?

Решение

Поскольку кинетическая энергия \(E = \frac{mv^{2}}{2}\) для данных грузов не зависит от массы (она одинакова), очевидно, что отношение энергий прямо пропорционально квадрату отношения линейных скоростей грузов:

\(\frac{E_{O'}}{E_{O}} = \frac{mv_{O'}^{2}}{2}:\frac{mv_{O}^{2}}{2} = \frac{v_{O'}^{2}}{v_{O}^{2}} = \left( \frac{v_{O^{'}}}{v_{O}} \right)^{2}\)

Для поиска линейных скоростей заметим, что раз грузы прикреплены к концам одной и той же палочки, они имеют одинаковые угловые скорости \(\omega_{1} = \omega_{2} = \omega\). Распишем связь угловых и линейных скоростей как \(v = \omega R\), откуда \(\omega = \frac{v}{R}\). Подставим исходные данные: \(\frac{v_{O^{'}}}{3,8l} = \frac{v_{О}}{l}\), откуда очевидно, что \(\frac{v_{O^{'}}}{v_{O}} = 3,8\).

Тогда \(\frac{E_{O'}}{E_{O}} = \left( \frac{v_{O^{'}}}{v_{O}} \right)^{2} = {3,8}^{2} =\)14.44

Ответ: 14.44