Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Физика
Формат ЕГЭ
Задание 27 Задание 24 Задание 30 Задание 25 Задание 28 Задание 29 Задание 26
Механика
Механические колебания Силы в природе Методы научного познания Алгоритм работы с силами Энергия. Импульс. Работа Движение Законы Ньютона Статика Гравитация
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 4 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 3
Квантовая физика
Квантовая механика СТО Ядерные реакции Фотоэффект
Молекулярная физика
Газовые процессы Газовые циклы Тепловая машина Фазовые переходы Молекулярно-кинетическая теория Пары
Электродинамика
Индукция Колебательный контур Основные элементы цепей Вещество в электрическом поле Электрическое поле Движение проводников Вспомогательные элементы цепи Волновая оптика Электрические цепи Геометрическая оптика. Линзы Дифракционная решетка Магнитное поле

Задание 24

Формат задания

Задание, повышенного уровня сложности, решение которого нужно перенести в бланк ответов №2. Максимальный первичный балл за задание – 3 балла. В задании проверяются абсолютно все упомянутые в предыдущих заданиях темы блоков «Механика», «Молекулярная физика», «Электродинамика» и «Квантовая и ядерная физика», кроме элементов астрофизики.

Особенности задания

Это задание открывает череду из 6 задач второй части с развернутый ответом. Ответ редко бывает численным, чаще всего является словом или несколькими словами с необходимостью описания происходящих явлений или процессов на основании теоретических знаний, формул и логического рассуждения. Изредка возможна ситуация, когда ответ уже есть в условии или на рисунке и нужно лишь описать, как к нему прийти. Очень мало прототипов (<5%) связанных с квантовой и ядерной физикой, очень много (> 50%) – на электродинамику. Для максимальной подготовки к заданию лучше нарешать подборку этих задач, так как общих элементов между ними зачастую нет.

Ответ должен:

  • Быть подан как целое число, слово или несколько слов;

  • Отвечать на поставленный вопрос;

  • Соответствовать реальности;

  • Указан явно (в графе «ответ») или косвенно - в конце представленных рассуждений.

Пример 1

На площадку падает зеленый свет от лазера. Лазер заменяют на другой, генерирующий красный свет. Мощность излучения, падающего на площадку, в обоих случаях одна и та же. В обоих случаях наблюдается явление фотоэффекта. Как изменяется в результате такой замены число фотоэлектронов, покидающих площадку в единицу времени? Укажите, какие закономерности вы использовали при обосновании своего ответа.

Решение

При замене лазера с зеленого на красный изменились частота света, достигающего пластину, и его длина волны. Согласно мнемонике «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан», где все первый буквы соответствуют цветам видимого спектра в порядке уменьшения длины волны, частота красного цвета ниже, чем зеленого.

Распишем мощность падающего излучения через отношение энергии ко времени: \(P = \frac{\sum_{}^{}E}{t}\), где \(\sum_{}^{}E\) – суммарная энергия всех фотонов, достигающих пластину в 1 с. Энергия одного фотона может быть найдена как \(E = h\nu\), а энергия множества фотонов тогда: \(\sum_{}^{}E = h\nu \bullet N_{ф}\), где \(N_{ф}\) – их количество за 1 с. Тогда \(P = h\nu \bullet \frac{N_{ф}}{t}\). Поскольку мощность света не изменили, но его частота уменьшилась, увеличилась дробь \(\frac{N_{ф}}{t}\), то есть количество фотонов в секунду (иными словами – интенсивность света).

Считая, что 1 фотон выбивает 1 электрон, количество выбитых электронов и фототок насыщения увеличились.

Ответ: увеличится.

Пример 2

Широкую стеклянную трубку длиной около трех метров, запаянную с одного конца, целиком заполнили водой и установили вертикально открытым концом вниз, погрузив низ трубки на несколько сантиметров в тазик с водой. При комнатной температуре трубка остается целиком заполненной водой. Воду в тазике медленно нагревают. Где установится уровень воды в трубке, когда вода в тазике начнет закипать? Ответ поясните, указав, какие физические явления закономерности вы использовали для объяснения.

Решение

Нормальное атмосферное давление, равное 100 кПа, уравновешивает давление столба воды высотой 10 м (согласно формуле p = ρgh), а давление насыщенного водяного пара, который скапливается в верхней части трубки, при комнатной температуре пренебрежимо мало по сравнению с атмосферным. Именно поэтому трубку длиной до 10 метров вода заполняет полностью и не выливается обратно.

Кипение представляет собой интенсивное образование по всему объему жидкости и всплытие пузырьков насыщенного пара и начинается при той температуре, при которой давление насыщенного пара равно внешнему давлению (иначе сами пузырьки не смогли бы появится в толще воды). При кипении воды над ней в трубке образуется насыщенный пар, выталкивающий ее из трубки (так называемая «торричеллиева пустота»). Поскольку при этом давление пара равно атмосферному давлению, вода вскоре будет вытеснена из трубки до уровня воды в тазике. При дальнейшем кипении часть пара может вырываться из трубки через нижнюю часть, но уровень воды уже не станет ниже.

Ответ: при кипении уровни воды в трубке и тазике совпадут.