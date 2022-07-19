Максимальный балл — 3 балла
Какие блоки могут встретиться? — Блок 4(Система и многообразие органического мира), Блок 5 (Человек) + Общая биология
Описание задания — Задание с развернутым ответом, содержащим 4-10 пунктов; открытый ряд требований
Данное задание представляет собой вопрос, посвященной теории Блока 4 и 5 (о человеке и многообразии организмов), на который ученик должен дать развернутый ответ, опираясь на знания, полученные при изучении данных блоков.
Задание 25 бывает нескольких типов, от вас могут требовать:
1. развернутый ответ
2. перечисление определенного количества признаков/функций и т. д.
3. сравнение биологических объектов между собой
4-10 развернутых тезисов с использованием ключевых слов.
Данное задание имеет открытый ряд требований, это значит, что ответ ученика может отличаться от эталонного формулировкой, но смысл не должен быть искажён.
Ответ не должен содержать:
Пунктов, не относящихся к поставленным вопросам (За дополнительную информацию не добавят баллов, но за ошибку снимут);
Биологических ошибок
● вспомнить основную теорию по заданной теме
● вспомнить основные термины, которые в данной теме вам встречались
● постараться полностью описать явление/процесс
● если просят указать не менее № примеров/изменений/структур, то пишем примеров/изменений/структур №+∞
● при сопоставлении биологических объектов разбить по пунктам признаки каждого из них
● при характеристике класса/типа лучше представлять конкретный организм
Давайте посмотрим на примере заданий, за что баллы нам могут снять.
Задание:
В подержании постоянной температуры тела млекопитающих большую роль играет кожа. Назовите структуры кожи, участвующие в теплорегуляции? Укажите их значение.
Эталонный ответ:
1. Испарение пота. Через потовые железы пот выделяется на поверхность кожи, потом испаряется, забирая тепло от организма и понижая его температуру.
2. Волосяной (шерстный) покров задерживает воздух, препятствуя оттоку от тела теплого воздуха и притоку холодного.
3. Подкожный жир тоже задерживает тепло внутри организма.
4. Изменение просвета капилляров: сужение — снижает теплоотдачу; расширение — усиливает.
● биологическую ошибку
«Жир, который выделяется сальными железами задерживает тепло»
Ошибка в том, что секрет сальных желез не выполняет функцию терморегуляции
● перечисление структур без значения
«1) потовые железы; 2) волосяной покров»
Данные пояснения, о которых идет речь в заданиях, будут прописаны в эталонные ответах у проверяющих. Если не дать в ответе значение, например, потовых желез, за пункт 1 вашего ответа балл не поставят.
● неполный ответ
Можно: выделять(подчеркивать) дополнительные вопросы в задании.
Следующее задание второго типа:
Задание:
В чём проявляется транспортная функция крови? Приведите не менее трёх примеров.
Эталонный ответ:
1. Дыхательная — кровь переносит газы — кислород и углекислый газ.
2. Трофическая — кровь переносит питательные вещества от пищеварительной системы ко всем органам тела.
3. Выделительная — кровь переносит вредные вещества от всех органов тела к органам выделения.
4. Регуляторная — кровь переносит гормоны.
В этом задании баллы снимают аналогично: за биологические ошибки, неполноту ответа и т. д.
Но в данном случае есть одна вещь, которую чаще всего упускают. Хотим обратить ваше внимание на то, что от нас просят не менее ТРЕХ примеров, и мы спокойно вспоминаем три функции крови и останавливаемся на этом.
НО! Полный балл получит только тот ученик, которые перечислит все ЧЕТЫРЕ функции крови. Поэтому запоминаем:
Давайте также рассмотрим пример сложного задания и научимся его решать.
Задание:
Приспособленность скелета птиц к полету. Указать не менее 4-х признаков.
На первый взгляд, нет ничего сложного, сейчас вспомним, что у птиц полые кости с воздушными мешками, есть киль, цевка, передние конечности преобразованы в крылья, пояс задних конечностей, сросшийся со сложным крестцом, череп с большими глазницами и челюсти без зубов. Но даже если вы перечислите все данные признаки, полный балл не поставят. Чтобы получить 3 балла, нужно объяснить, почему данные особенности являются приспособленностью к полету, давайте попробуем!
● Так как кости полые, и в данных полостях находятся воздушные мешки, вес птицы снижается. Зачем? Чем ниже вес, тем меньше энергии нужно тратить на полет.
То есть мы рассматриваем приспособление и спрашиваем себя: «А почему/зачем оно нужно?»
● Зачем нужен киль? К килю у птиц крепятся мощные грудные мышцы, которые приводят в движение крылья.
● Вспоминаем, что благодаря цевке птица способна к мягкому приземлению
● Пояс задних конечностей сросся со сложным крестцом для дополнительной прочности скелета
● Зачем крылья птице? Без данного преобразования птицы не могли бы передвигаться в воздушном пространстве
● И последнее, зачем птицы избавились от зубов и зачем птицам большие глазницы? Меньше костной ткани — меньше вес птицы, а об этом мы уже сказали.
Ответ:
1. Кости у птиц полые, заполненные внутри воздухом или воздушными мешками, что снижает вес птицы
2. Череп лёгкий, состоит из черепной коробки (с большими глазницами) и челюстей, которые лишены зубов, что тоже способствует снижению веса организма
3. Следующая особенность — это то, что грудина имеет вертикальный вырост — киль, к которому крепится мощная мускулатура, приводящая в движение крылья.
4. Пояс задних конечностей образован парными тазовыми костями, сросшимися с сложным крестцом. Данная структура придает скелету дополнительную прочность во время полета
5. Передние конечности преобразовались в крылья для перемещения в воздушном пространстве.
6. Цевка (сросшиеся кости предплюсны и плюсны) — дополнительная кость для мягких приземлений.
● Внимательно читать задание (в примере 3 спрашивают именно про скелет, что сыграет роль при оценивании ответа ученика).
● Задавать себе вопрос «зачем», чтобы вспомнить функцию адаптации.
Ещё один из возможных типов заданий— на сопоставление биологических объектов.
Задание:
Анализ пищевых рационов растительноядных животных показывает, что наибольшее количество животных, питающихся травой и корой деревьев, встречается среди млекопитающих, тогда как среди птиц их значительно меньше. Какое принципиальное отличие в строении пищеварительной системы имеется у всех млекопитающих по сравнению с птицами? Какие приспособления сформировались у птиц всвязи с питанием растительной пищей? Укажите значение этих приспособлений.
Эталонный ответ:
Млекопитающие, в отличие от птиц, имеют зубы.
Дифференцированные зубы позволяют им перетирать твёрдую растительную пищу.
У растительноядных птиц выражен зоб.
Зоб помогает размягчить растительную пищу
Птицы заглатывают камни.
При сокращении стенок желудка камни перетирают растительную пищу.