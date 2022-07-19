Задание №25

Задание 25 — задание высокого уровня сложности — задание высокого уровня сложности Максимальный балл — 3 балла Какие блоки могут встретиться? — Блок 4(Система и многообразие органического мира), Блок 5 (Человек) + Общая биология Описание задания — Задание с развернутым ответом, содержащим 4-10 пунктов; открытый ряд требований

Данное задание представляет собой вопрос, посвященной теории Блока 4 и 5 (о человеке и многообразии организмов), на который ученик должен дать развернутый ответ, опираясь на знания, полученные при изучении данных блоков.

Задание 25 бывает нескольких типов, от вас могут требовать:

1. развернутый ответ

2. перечисление определенного количества признаков/функций и т. д.

3. сравнение биологических объектов между собой

Ответ должен содержать: 4-10 развернутых тезисов с использованием ключевых слов. Данное задание имеет открытый ряд требований, это значит, что ответ ученика может отличаться от эталонного формулировкой, но смысл не должен быть искажён. Ответ не должен содержать: Пунктов, не относящихся к поставленным вопросам (За дополнительную информацию не добавят баллов, но за ошибку снимут);

Биологических ошибок

Чтобы решить задание, нужно: ● вспомнить основную теорию по заданной теме ● вспомнить основные термины, которые в данной теме вам встречались ● постараться полностью описать явление/процесс ● если просят указать не менее № примеров/изменений/структур, то пишем примеров/изменений/структур №+∞ ● при сопоставлении биологических объектов разбить по пунктам признаки каждого из них ● при характеристике класса/типа лучше представлять конкретный организм

Давайте посмотрим на примере заданий, за что баллы нам могут снять.

Задание:

В подержании постоянной температуры тела млекопитающих большую роль играет кожа. Назовите структуры кожи, участвующие в теплорегуляции? Укажите их значение.

Эталонный ответ:

1. Испарение пота. Через потовые железы пот выделяется на поверхность кожи, потом испаряется, забирая тепло от организма и понижая его температуру.

2. Волосяной (шерстный) покров задерживает воздух, препятствуя оттоку от тела теплого воздуха и притоку холодного.

3. Подкожный жир тоже задерживает тепло внутри организма.

4. Изменение просвета капилляров: сужение — снижает теплоотдачу; расширение — усиливает.

Баллы могут снять за

● биологическую ошибку

«Жир, который выделяется сальными железами задерживает тепло»

Ошибка в том, что секрет сальных желез не выполняет функцию терморегуляции

● перечисление структур без значения

«1) потовые железы; 2) волосяной покров»

Данные пояснения, о которых идет речь в заданиях, будут прописаны в эталонные ответах у проверяющих. Если не дать в ответе значение, например, потовых желез, за пункт 1 вашего ответа балл не поставят.

● неполный ответ

Важно! Не забывать писать пояснения и значения тех структур, о которых нас спрашивают. Можно: выделять(подчеркивать) дополнительные вопросы в задании.

Следующее задание второго типа:

Задание:

В чём проявляется транспортная функция крови? Приведите не менее трёх примеров.

Эталонный ответ:

1. Дыхательная — кровь переносит газы — кислород и углекислый газ.

2. Трофическая — кровь переносит питательные вещества от пищеварительной системы ко всем органам тела.

3. Выделительная — кровь переносит вредные вещества от всех органов тела к органам выделения.

4. Регуляторная — кровь переносит гормоны.

В этом задании баллы снимают аналогично: за биологические ошибки, неполноту ответа и т. д.

Но в данном случае есть одна вещь, которую чаще всего упускают. Хотим обратить ваше внимание на то, что от нас просят не менее ТРЕХ примеров, и мы спокойно вспоминаем три функции крови и останавливаемся на этом.

НО! Полный балл получит только тот ученик, которые перечислит все ЧЕТЫРЕ функции крови. Поэтому запоминаем:

Важно! В таком типе задания нужно выделять намного больше пунктов, чем дано в самом задании

Давайте также рассмотрим пример сложного задания и научимся его решать.

Задание:

Приспособленность скелета птиц к полету. Указать не менее 4-х признаков.

На первый взгляд, нет ничего сложного, сейчас вспомним, что у птиц полые кости с воздушными мешками, есть киль, цевка, передние конечности преобразованы в крылья, пояс задних конечностей, сросшийся со сложным крестцом, череп с большими глазницами и челюсти без зубов. Но даже если вы перечислите все данные признаки, полный балл не поставят. Чтобы получить 3 балла, нужно объяснить, почему данные особенности являются приспособленностью к полету, давайте попробуем!

● Так как кости полые, и в данных полостях находятся воздушные мешки, вес птицы снижается. Зачем? Чем ниже вес, тем меньше энергии нужно тратить на полет.

То есть мы рассматриваем приспособление и спрашиваем себя: «А почему/зачем оно нужно?»

● Зачем нужен киль? К килю у птиц крепятся мощные грудные мышцы, которые приводят в движение крылья.

● Вспоминаем, что благодаря цевке птица способна к мягкому приземлению

● Пояс задних конечностей сросся со сложным крестцом для дополнительной прочности скелета

● Зачем крылья птице? Без данного преобразования птицы не могли бы передвигаться в воздушном пространстве

● И последнее, зачем птицы избавились от зубов и зачем птицам большие глазницы? Меньше костной ткани — меньше вес птицы, а об этом мы уже сказали.

Ответ:

1. Кости у птиц полые, заполненные внутри воздухом или воздушными мешками, что снижает вес птицы

2. Череп лёгкий, состоит из черепной коробки (с большими глазницами) и челюстей, которые лишены зубов, что тоже способствует снижению веса организма

3. Следующая особенность — это то, что грудина имеет вертикальный вырост — киль, к которому крепится мощная мускулатура, приводящая в движение крылья.

4. Пояс задних конечностей образован парными тазовыми костями, сросшимися с сложным крестцом. Данная структура придает скелету дополнительную прочность во время полета

5. Передние конечности преобразовались в крылья для перемещения в воздушном пространстве.

6. Цевка (сросшиеся кости предплюсны и плюсны) — дополнительная кость для мягких приземлений.

Общие рекомендации по выполнению задания: ● Внимательно читать задание (в примере 3 спрашивают именно про скелет, что сыграет роль при оценивании ответа ученика). ● Задавать себе вопрос «зачем», чтобы вспомнить функцию адаптации.

Ещё один из возможных типов заданий— на сопоставление биологических объектов.

Задание:

Анализ пищевых рационов растительноядных животных показывает, что наибольшее количество животных, питающихся травой и корой деревьев, встречается среди млекопитающих, тогда как среди птиц их значительно меньше. Какое принципиальное отличие в строении пищеварительной системы имеется у всех млекопитающих по сравнению с птицами? Какие приспособления сформировались у птиц всвязи с питанием растительной пищей? Укажите значение этих приспособлений.

Эталонный ответ:

Млекопитающие, в отличие от птиц, имеют зубы. Дифференцированные зубы позволяют им перетирать твёрдую растительную пищу. У растительноядных птиц выражен зоб. Зоб помогает размягчить растительную пищу Птицы заглатывают камни. При сокращении стенок желудка камни перетирают растительную пищу.

При сравнении объектов следует выписывать характеристики каждого из них.