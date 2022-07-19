Задание №25

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Организм человека и его здоровье
Опорно-двигательный аппарат Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Лимфатическая система Иммунная система и иммунитет Строение и функции нервной системы. ЦНС Инфекционные заболевания человека Перифирическая нервная система Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Внутренняя среда организма Железы пищеварительной системы Органы чувств Роль витаминов Неинфекционные заболевания человека Половая система Покровная система Сердечно-сосудистая система Ткани в организме человека Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Дыхательная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Большой и малый круги кровообращения Отделы пищеварительной системы Эндокринная система
Ботаника
Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные Отдел Голосеменные Строение семени Ткани высших растений Характеристика растительного организма Вегетативные органы растений. Корень, стебель Вегетативные органы растений. Лист Строение и жизнедеятельность водорослей Строение цветка Отдел Папоротникообразные Вегетативные органы растений. Побег Строение и разнообразие плодов Отдел Мхи Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Размножение водорослей Жизненные циклы растений Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Двойное оплодотворение цветковых Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли
Организм как биологическая система
Селекция растений Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов Мутационная изменчивость Органогенез Бесполое размножение Эмбриональный период развития Селекция животных Половое размножение Комбинативная изменчивость Гаметогенез Ненаследственная изменчивость Типы размножения
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача
Эволюция живой природы
Микроэволюция. Способы видообразования Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Формы борьбы за существование Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Происхождение человека Доказательства эволюции Геологические эры Теории происхождения жизни на Земле Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции
Генетика
Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов
Микробиология, микология
Значение вирусов в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий Характеристика грибов Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Значение грибов в природе и для человека Значение бактерий в природе и для человека Физиология бактерий
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды экосистем Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия
Зоология
Разнообразие класса Земноводные Тип Плоские черви Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Моллюски Тип Членистоногие Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Птицы Классы членистоногих Общая характеристика надкласса Рыбы Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Птицы Тип Круглые черви Тип Кишечнополостные Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Тип Хордовые Общая характеристика класса Земноводные Классы моллюсков Разнообразие класса Млекопитающие Подтип Оболочники Тип Кольчатые черви Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика животных Разнообразие класса Пресмыкающиеся
Цитология
Генетический код и его свойства Клеточная теория Репликация ДНК Энергетический обмен в клетке Метаболизм и основные понятия Клеточный цикл Немембранные органоиды Минеральные вещества клетки, вода Мейоз Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Общее строение клетки, классификация органоидов Биосинтез белка Транспорт веществ в клетке Двумембранные органоиды Митоз Одномембранные органоиды Пластический обмен. Хемосинтез Органические вещества клетки. Белки Органические вещества клетки. Углеводы Пластический обмен. Фотосинтез Органические вещества клетки. Липиды Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4

Задание №25

Задание 25 — задание высокого уровня сложности

Максимальный балл — 3 балла

Какие блоки могут встретиться? — Блок 4(Система и многообразие органического мира), Блок 5 (Человек) + Общая биология

Описание задания — Задание с развернутым ответом, содержащим 4-10 пунктов; открытый ряд требований

Данное задание представляет собой вопрос, посвященной теории Блока 4 и 5 (о человеке и многообразии организмов), на который ученик должен дать развернутый ответ, опираясь на знания, полученные при изучении данных блоков.

Задание 25 бывает нескольких типов, от вас могут требовать:

1. развернутый ответ

2. перечисление определенного количества признаков/функций и т. д.

3. сравнение биологических объектов между собой

Ответ должен содержать:

4-10 развернутых тезисов с использованием ключевых слов.

Данное задание имеет открытый ряд требований, это значит, что ответ ученика может отличаться от эталонного формулировкой, но смысл не должен быть искажён.

Ответ не должен содержать:

  • Пунктов, не относящихся к поставленным вопросам (За дополнительную информацию не добавят баллов, но за ошибку снимут);

  • Биологических ошибок

Чтобы решить задание, нужно:

● вспомнить основную теорию по заданной теме

● вспомнить основные термины, которые в данной теме вам встречались

● постараться полностью описать явление/процесс

● если просят указать не менее № примеров/изменений/структур, то пишем примеров/изменений/структур №+∞

● при сопоставлении биологических объектов разбить по пунктам признаки каждого из них

● при характеристике класса/типа лучше представлять конкретный организм

Давайте посмотрим на примере заданий, за что баллы нам могут снять.

Задание:

В подержании постоянной температуры тела млекопитающих большую роль играет кожа. Назовите структуры кожи, участвующие в теплорегуляции? Укажите их значение.

Эталонный ответ:

1. Испарение пота. Через потовые железы пот выделяется на поверхность кожи, потом испаряется, забирая тепло от организма и понижая его температуру.

2. Волосяной (шерстный) покров задерживает воздух, препятствуя оттоку от тела теплого воздуха и притоку холодного.

3. Подкожный жир тоже задерживает тепло внутри организма.

4. Изменение просвета капилляров: сужение — снижает теплоотдачу; расширение — усиливает.

Баллы могут снять за

биологическую ошибку

«Жир, который выделяется сальными железами задерживает тепло»

Ошибка в том, что секрет сальных желез не выполняет функцию терморегуляции

перечисление структур без значения

«1) потовые железы; 2) волосяной покров»

Данные пояснения, о которых идет речь в заданиях, будут прописаны в эталонные ответах у проверяющих. Если не дать в ответе значение, например, потовых желез, за пункт 1 вашего ответа балл не поставят.

неполный ответ

Важно! Не забывать писать пояснения и значения тех структур, о которых нас спрашивают.

Можно: выделять(подчеркивать) дополнительные вопросы в задании.

Следующее задание второго типа:

Задание:

В чём проявляется транспортная функция крови? Приведите не менее трёх примеров.

Эталонный ответ:

1. Дыхательная — кровь переносит газы — кислород и углекислый газ.

2. Трофическая — кровь переносит питательные вещества от пищеварительной системы ко всем органам тела.

3. Выделительная — кровь переносит вредные вещества от всех органов тела к органам выделения.

4. Регуляторная — кровь переносит гормоны.

В этом задании баллы снимают аналогично: за биологические ошибки, неполноту ответа и т. д.

Но в данном случае есть одна вещь, которую чаще всего упускают. Хотим обратить ваше внимание на то, что от нас просят не менее ТРЕХ примеров, и мы спокойно вспоминаем три функции крови и останавливаемся на этом.

НО! Полный балл получит только тот ученик, которые перечислит все ЧЕТЫРЕ функции крови. Поэтому запоминаем:

Важно! В таком типе задания нужно выделять намного больше пунктов, чем дано в самом задании

Давайте также рассмотрим пример сложного задания и научимся его решать.

Задание:

Приспособленность скелета птиц к полету. Указать не менее 4-х признаков.

На первый взгляд, нет ничего сложного, сейчас вспомним, что у птиц полые кости с воздушными мешками, есть киль, цевка, передние конечности преобразованы в крылья, пояс задних конечностей, сросшийся со сложным крестцом, череп с большими глазницами и челюсти без зубов. Но даже если вы перечислите все данные признаки, полный балл не поставят. Чтобы получить 3 балла, нужно объяснить, почему данные особенности являются приспособленностью к полету, давайте попробуем!

● Так как кости полые, и в данных полостях находятся воздушные мешки, вес птицы снижается. Зачем? Чем ниже вес, тем меньше энергии нужно тратить на полет.

То есть мы рассматриваем приспособление и спрашиваем себя: «А почему/зачем оно нужно?»

● Зачем нужен киль? К килю у птиц крепятся мощные грудные мышцы, которые приводят в движение крылья.

● Вспоминаем, что благодаря цевке птица способна к мягкому приземлению

● Пояс задних конечностей сросся со сложным крестцом для дополнительной прочности скелета

● Зачем крылья птице? Без данного преобразования птицы не могли бы передвигаться в воздушном пространстве

● И последнее, зачем птицы избавились от зубов и зачем птицам большие глазницы? Меньше костной ткани — меньше вес птицы, а об этом мы уже сказали.

Ответ:

1. Кости у птиц полые, заполненные внутри воздухом или воздушными мешками, что снижает вес птицы

2. Череп лёгкий, состоит из черепной коробки (с большими глазницами) и челюстей, которые лишены зубов, что тоже способствует снижению веса организма

3. Следующая особенность — это то, что грудина имеет вертикальный вырост — киль, к которому крепится мощная мускулатура, приводящая в движение крылья.

4. Пояс задних конечностей образован парными тазовыми костями, сросшимися с сложным крестцом. Данная структура придает скелету дополнительную прочность во время полета

5. Передние конечности преобразовались в крылья для перемещения в воздушном пространстве.

6. Цевка (сросшиеся кости предплюсны и плюсны) — дополнительная кость для мягких приземлений.

Общие рекомендации по выполнению задания:

● Внимательно читать задание (в примере 3 спрашивают именно про скелет, что сыграет роль при оценивании ответа ученика).

● Задавать себе вопрос «зачем», чтобы вспомнить функцию адаптации.

Ещё один из возможных типов заданий— на сопоставление биологических объектов.

Задание:

Анализ пищевых рационов растительноядных животных показывает, что наибольшее количество животных, питающихся травой и корой деревьев, встречается среди млекопитающих, тогда как среди птиц их значительно меньше. Какое принципиальное отличие в строении пищеварительной системы имеется у всех млекопитающих по сравнению с птицами? Какие приспособления сформировались у птиц всвязи с питанием растительной пищей? Укажите значение этих приспособлений.

Эталонный ответ:

  1. Млекопитающие, в отличие от птиц, имеют зубы.

  2. Дифференцированные зубы позволяют им перетирать твёрдую растительную пищу.

  3. У растительноядных птиц выражен зоб.

  4. Зоб помогает размягчить растительную пищу

  5. Птицы заглатывают камни.

  6. При сокращении стенок желудка камни перетирают растительную пищу.

При сравнении объектов следует выписывать характеристики каждого из них.